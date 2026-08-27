2026 MG Hector Tomahawk EV: जानिए बैटरी पैक, मोटर और रेंज की पूरी जानकारी

MG Motor India ने अपनी 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी Hector Tomahawk EV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसे 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। यह नई इलेक्ट्रिक SUV एक आकर्षक नए फ्रंट डिजाइन, 517 किलोमीटर की शानदार रेंज और सेगमेंट में पहली बार Vehicle to Home (V2H) जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आई है। इसका सीधा मुकाबला Mahindra XEV 9S और आगामी Tata Safari EV से होगा।

ड्राइवट्रेन और परफॉर्मेंस

नई Hector Tomahawk EV में एक बैटरी पैक दिया गया है, जो इसकी पूरी वेरिएंट लाइनअप: Excite, Exclusive, और Essence में स्टैंडर्ड है। इसमें 69.2 kWh का बैटरी पैक है, जिसे एक रियर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है। यह सेटअप 204 PS की पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो इसे एक रियर-व्हील ड्राइव (RWD) SUV बनाता है। MG का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज होने पर 517 किलोमीटर (CLTC साइकिल के अनुसार) तक की रेंज दे सकती है। यह रेंज शहर में रोजाना की ड्राइविंग और कभी-कभी लंबी दूरी की यात्राओं, दोनों के लिए काफी अच्छी है, जिससे रेंज की चिंता कम हो जाती है।

बैटरी 69.2 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर 204 पीएस टॉर्क 310 एनएम सर्टिफाइड रेंज 517 किलोमीटर

MG Hector Tomahawk EV के बारे में

Hector Tomahawk EV का फ्रंट लुक इसे एक बिल्कुल नई और मॉडर्न पहचान देता है। सबसे खास बात इसके H-शेप वाले LED DRLs हैं, जो शार्प दिखने वाले LED हेडलैंप्स के साथ इंटीग्रेटेड हैं। यह डिजाइन एलिमेंट इसे सड़क पर एक अलग मौजूदगी देता है। इसके अलावा, इसमें एक ब्लैक्ड-आउट फॉक्स ग्रिल दी गई है जो इसके इलेक्ट्रिक नेचर को दर्शाती है। फ्रंट बंपर को भी काफी स्कल्प्टेड और अग्रेसिव लुक दिया गया है, जिसमें एयर इनटेक के लिए जगह है, जो इसके एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने में मदद करता है।

साइड से देखने पर, Hector Tomahawk EV एक प्रॉपर क्रॉसओवर SUV की तरह दिखती है। इसकी ब्लैक रूफलाइन इसे एक स्पोर्टी और रग्ड लुक देती है। डोर हैंडल्स को बॉडी कलर में रखा गया है, जो एक क्लीन लुक देते हैं। व्हील आर्च पर क्लैडिंग दी गई है, जिसके नीचे 18-इंच के स्मार्ट-लुकिंग अलॉय व्हील्स हैं, जो इसके स्टांस को और दमदार बनाते हैं। रियर क्वार्टर पैनल पर "Hector Tomahawk EV" की बैजिंग दी गई है, जो इसकी पहचान को और पुख्ता करती है। कुल मिलाकर, साइड प्रोफाइल काफी संतुलित और आकर्षक है।

केबिन में दाखिल होते ही सबसे पहले ध्यान इसके बड़े 15.6-इंच के वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पर जाता है। यह सिस्टम वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। MG ने फैन स्पीड, AC टेम्परेचर और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे जरूरी फंक्शन के लिए कुछ फिजिकल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। अन्य फीचर्स में वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और पावर्ड ड्राइवर व को-ड्राइवर सीट्स शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें कई यूनिक मोड्स भी मिलते हैं जैसे कैंप मोड, वैलेट मोड, नैप मोड और पेट मोड, जो कार के अंदर AC टेम्परेचर को पालतू जानवरों के हिसाब से एडजस्ट करता है।

सेफ्टी के मामले में भी MG Hector Tomahawk EV काफी एडवांस है। इसमें Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है, जिसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। पार्किंग को आसान बनाने के लिए मल्टीपल व्यूज वाला 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है। इसके अलावा, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) भी है। सबसे खास फीचर्स में Vehicle to Load (V2L) और सेगमेंट में पहली बार Vehicle to Home (V2H) टेक्नोलॉजी शामिल है, जिससे आप कार की बैटरी से अपने घर के उपकरणों को भी पावर दे सकते हैं। अन्य सेफ्टी फीचर्स में रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स शामिल हैं।

कीमत और मुकाबला

MG Hector Tomahawk EV की शुरुआती कीमत बेस Excite ट्रिम के लिए 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। MG ने BaaS (Battery as a Service) सब्सक्रिप्शन मॉडल भी पेश किया है। इस ऑप्शन के तहत, ग्राहक कार को बिना बैटरी के 13.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में खरीद सकते हैं और बैटरी के लिए 4.9 रुपये प्रति किलोमीटर का रेंटल चुकाना होगा। भारतीय बाजार में, यह 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV सीधे तौर पर Mahindra XEV 9S को टक्कर देगी। इसके अलावा, जल्द ही लॉन्च होने वाली Tata Safari EV भी इसकी एक बड़ी प्रतिद्वंद्वी होगी।

कारदेखो का क्या है कहना

MG Hector Tomahawk EV का लॉन्च भारतीय इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभरी है जो सात सीटों की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं जो 400-450 किलोमीटर की वास्तविक रेंज दे सके। 69.2 kWh बैटरी पैक और 517 km की सर्टिफाइड रेंज के साथ, यह न केवल शहर के लिए प्रैक्टिकल है, बल्कि वीकेंड पर लंबी यात्राओं के लिए भी भरोसेमंद साबित होती है। अब तक इस सेगमेंट में Mahindra XEV 9S अकेली खिलाड़ी थी, लेकिन Hector Tomahawk EV के आने से ग्राहकों के पास एक और मजबूत विकल्प आ गया है। हालांकि, Mahindra XEV 9S में कई बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि Hector Tomahawk EV फिलहाल एक ही बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है। फिर भी, इसका प्रीमियम इंटीरियर, एडवांस फीचर्स और V2H जैसी अनूठी टेक्नोलॉजी इसे एक आकर्षक पैकेज बनाती है।