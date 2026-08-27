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    2026 MG Hector Tomahawk PHEV: तस्वीरों के जरिए जानिए इसमें क्या कुछ मिलता है खास

    यह भारत की पहली मास-मार्केट प्लग-इन हाइब्रिड SUV है, जिसकी फुल टैंक में रेंज 1100 किलोमीटर बताई गई है!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 27, 2026 11:54 ist
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    published onAug 27, 2026 11:54 IST
    last updated onAug 27, 2026 11:54 IST
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    MG Hector Tomahawk PHEV

    JSW MG Motor ने भारतीय बाजार में अपनी नई Hector Tomahawk PHEV को एक बिल्कुल नए प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन के साथ पेश कर दिया है। यह नई SUV, जो काफी हद तक एशियन मार्केट्स में बिकने वाली Wuling Starlight 560 पर आधारित है, भारत में दो वर्ज़न: EV और PHEV में उपलब्ध है। यह प्लग-इन हाइब्रिड SUV अपने सेगमेंट में एक यूनीक ऑप्शन है, जिसकी शुरुआती कीमत 25.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। आइए, तस्वीरों के साथ इसके हर पहलू को डिटेल में समझते हैं।

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    • नई MG Hector Tomahawk PHEV का फ्रंट लुक MG Hector से पूरी तरह अलग है। हालांकि यह उसी SUV कैटेगरी में आती है, लेकिन इसका डिज़ाइन और कैरेक्टर एकदम नया है। पहली नज़र में यह मौजूदा ICE इंजन वाली Hector और Hector Plus की तुलना में ज़्यादा बड़ी और दमदार नज़र आती है।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • इसके फ्रंट की सबसे बड़ी पहचान इसके ड्यूल, हॉरिज़ॉन्टली स्टैक्ड LED DRLs हैं, जो 'H' शेप में हैं और इसे एक अलग लुक देते हैं।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • सेंटर में लगा MG का बैज बैकलिट है, जो आजकल प्रीमियम कारों में एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है।

    • इसका फ्रंट बंपर काफी मस्कुलर दिखता है, जिसकी वजह एयर कर्टेन्स के चारों ओर दिए गए मोटे बॉडी-कलर्ड एक्सेंट्स हैं।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • EV वर्ज़न के मुकाबले PHEV को अलग करने वाली सबसे बड़ी चीज़ इसकी ग्रिल है। इसमें एक पारंपरिक ICE कार जैसी ग्रिल दी गई है, जो इंजन को ठंडा रखने के लिए हवा अंदर आने देती है, जबकि EV वर्ज़न में यह बंद होती है।

    • बंपर के निचले हिस्से में एक चंकी, डार्क सिल्वर कलर की फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है, जो इसे एक प्रॉपर SUV वाला कैरेक्टर देती है।

    साइड डिज़ाइन

    • साइड से देखने पर, Hector Tomahawk PHEV का सिल्हूट एक क्लासिक SUV जैसा है। इसकी ऊंची प्रोफाइल और बड़ी विंडोज़ इसे एक पारंपरिक 7-सीटर SUV का लुक देती हैं, जो फैमिली बायर्स को आकर्षित करेगा।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • सिर्फ PHEV मॉडल के लिए एक एक्सक्लूसिव Turquoise Green कलर ऑप्शन दिया गया है, जो Pearl-White रूफ के साथ आता है। यह ड्यूल-टोन कॉम्बिनेशन इसे सड़क पर एक अलग पहचान देता है।

    • कार में क्रोम का इस्तेमाल बहुत सीमित और सधा हुआ है, जो विंडो लाइन के निचले हिस्से से शुरू होकर D-पिलर तक फैला है।

    • इसके A, B, और C-पिलर्स को ब्लैक-आउट किया गया है, जो चंकी रूफ रेल्स के साथ मिलकर इसे एक फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट और स्पोर्टी लुक देते हैं।

    • EV और PHEV वर्ज़न के बीच अंतर पहचानने का सबसे आसान तरीका इसके 18-इंच के अलॉय व्हील्स हैं। PHEV मॉडल में एक खास डिज़ाइन वाले ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो इसके यूनीक कैरेक्टर को और बढ़ाते हैं।

    पीछे का डिज़ाइन

    • पीछे की तरफ, Hector Tomahawk PHEV का डिज़ाइन फ्रंट डिज़ाइन लैंग्वेज को ही फॉलो करता है।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • इसके LED टेललैंप्स की डिज़ाइन थीम भी फ्रंट के H-शेप DRLs से मिलती-जुलती है, जो एक सिमेट्रिकल और मॉडर्न लुक देती है।

    • इसकी ऊंची रियर प्रोफाइल और फ्लैट टेलगेट डिज़ाइन इसे एक बड़ी और बॉक्सी SUV का स्टांस देते हैं।

    • हालांकि, फ्रंट के विपरीत, यहां MG का लोगो बैकलिट नहीं है।

    • एक बड़ा रियर स्पॉइलर और बंपर पर सिल्वर एक्सेंट ट्रिम इसके ओवरऑल सिंपल रियर प्रोफाइल में थोड़ा स्पोर्टी कैरेक्टर जोड़ते हैं।

    साइज:

    लंबाई: 4845 मिलीमीटर, चौड़ाई: 2130 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1770 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2810 मिलीमीटर

    कलर ऑप्शंस

    • MG Hector Tomahawk PHEV को कुल सात रंग: Aurora Silver, Shadow Gold, Celadon Blue, Pearl White, Turquoise Green, और Starry Black में पेश किया गया है।

    • ध्यान दें कि डुअल-टोन कलर ऑप्शन में पर्ल व्हाइट रूफ के साथ टर्कुऑज़ ग्रीन शामिल है। यह सिर्फ़ PHEV मॉडल के लिए है।

    इंटीरियर

    • अंदर कदम रखते ही आपका ध्यान सबसे पहले इसके सिंपलिस्टिक डैशबोर्ड और उस पर लगी विशाल टचस्क्रीन पर जाता है।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन सिंपल है और इस पर बहुत ज़्यादा बटन नहीं दिए गए हैं।

    • ड्राइवर के सामने एक फ्लोटिंग डिजिटल डिस्प्ले है जो ड्राइविंग से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी दिखाता है।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • केबिन में स्टोरेज स्पेस का भी काफी ध्यान रखा गया है, जिसमें फोन रखने के लिए दो वायरलेस चार्जिंग स्लॉट्स भी शामिल हैं।

    • एम्बिएंट लाइटिंग स्ट्रिप्स को बड़े करीने से लगाया गया है और यह बहुत ज़्यादा भड़कीली नहीं लगतीं।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • ऊंची सीटिंग पोज़िशन और बड़े ग्लास एरिया की वजह से केबिन काफी हवादार और खुला-खुला महसूस होता है।

    • पैनोरमिक सनरूफ, बड़ी खिड़कियों और काफ़ी जगह की वजह से, यह फ़ैमिली के साथ घूमने के लिए अच्छी है।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • पीछे की खिड़कियों में रिट्रैक्टेबल सन ब्लाइंड्स दिए गए हैं, जो धूप से बचाव करते हैं।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • डोर हैंडल्स और विंडो स्विचेज़ पर मेटैलिक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • तीसरी रो में स्पेस टिपिकल 7-सीटर SUVs जैसा ही है, जो लंबी दूरी के लिए वयस्कों के बजाय बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। हालांकि, थर्ड-रो पैसेंजर्स के लिए भी अलग से विंडोज़ दी गई हैं ताकि उन्हें घुटन महसूस न हो।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    फीचर्स और सेफ्टी

    फीचर्स के मामले में MG Hector Tomahawk PHEV अपने सेगमेंट में काफी आगे है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें 10-स्पीकर वाला Infinity साउंड सिस्टम दिया गया है। ड्राइवर के लिए 8.8-इंच का डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जो कस्टमाइज़ेबल व्यूज़ ऑफर करता है।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    अन्य मुख्य फीचर्स में पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, दो वायरलेस फोन चार्जर, और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    सुरक्षा के लिए इसमें ABS के साथ EBD, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

    पावरट्रेन

    Hector Tomahawk PHEV एक पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है। 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन जिसमें 20.5 kWh की बैटरी है, जो DC फास्ट चार्जिंग से 25 kW तक चार्ज कर सकती है। पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस तरह हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    बैटरी पैक

    20.5 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    पावर (इंजन + मोटर)

    102 पीएस + 201 पीएस

    टॉर्क (इंजन + मोटर)

    125 एनएम + 237 एनएम

    गियरबॉक्स

    डीएचटी

    सर्टिफाइड रेंज (केवल ईवी)^

    115 किलोमीटर

    सर्टिफाइड रेंज (कंबाइंड)^

    1100 किलोमीटर

    डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, ^एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2 के अनुसार

    कीमत और मुकाबला

    MG Hector Tomahawk PHEV इस साल नवंबर तक बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसकी शुरुआती कीमत 25.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

    हालांकि यह भारत में मास मार्केट में अपनी तरह की पहली कार है, लेकिन इसके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर में हुंडई अल्काज़ार, टाटा सफारी, महिंद्रा XUV 7XO और जीप मेरिडियन शामिल हैं।

    EV की बात करें तो, हेक्टर टॉमहॉक PHEV का मुकाबला महिंद्रा XEV 9S और MG हेक्टर टॉमहॉक EV से होगा।

    कारदेखो का क्या है कहना

    MG Hector Tomahawk PHEV अपने प्राइस सेगमेंट में एक बिल्कुल नया और अनोखा प्रोडक्ट है। यह न सिर्फ अपने प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन की वजह से अलग है, बल्कि इसका डिज़ाइन भी इसे भीड़ से अलग करता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय बाजार इस नई टेक्नोलॉजी और एक नए प्रोडक्ट को कैसे अपनाया जाएगा।

    हम किआ, हुंडई, मारुति और महिंद्रा जैसे मैन्युफैक्चरर्स से और हाइब्रिड ऑप्शन आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले साल में एक नया हाइब्रिड युग शुरू होगा। तब तक, MG के बड़े मार्केट में प्लग-इन हाइब्रिड लाने की वजह से इसका टेस्ट पता चल जाएगा।

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    सोनू
    सोनू

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