निसान टेक्टॉन से उठा पर्दा: हुंडई क्रेटा और मारुति विक्टोरिस को देगी टक्कर, जानिए क्या कुछ खास मिलेगा

निसान टेक्टॉन का डिजाइन निसान पेट्रोल से प्रेरित है

टेक्टॉन को भारत में तैयार किया जाएगा और यहां से घरेलु बाजार में बेचने के अलावा विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा।

एक्सटीरियर हाइलाइट में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, सी-शेप एलईडी हेडलाइट, और सी-शेप कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट शामिल है।

केबिन में मल्टी-लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है।

इसमें बड़ी टचस्क्रीन, एक पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो एसी, और डिजिटल क्लस्टर जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

सुरक्षा के लिए कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर मिल सकते हैं।

इसे 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 10.5 लाख रुपये से शुरू हो सकती है।

निसान अपनी नई सी-एसयूवी के साथ भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में फिर से वापसी करने की तैयारी में है। अब कंपनी ने पुष्टि की है कि हुंडई क्रेटा को टक्कर देने वाली इस एसयूवी का नाम ‘टेक्टॉन’ होगा। इसकी डिजाइन काफी आकर्षक है और ये काफी हद तक निसान पेट्रोल से प्रेरित है। इसे भारत में तैयार किया जाएगा और यहां से घरेलु व अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्केट में बेचा जाएगा। नई निसान एसयूवी कार के बारे में आप जो कुछ जानना चाहते हैं उसकी जानकारी आगे दी गई है:

डिजाइन: एक छोटी पेट्रोल जैसा

कंपनी ने अभी तक टेक्टॉन के पूरे डिजाइन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हमें इसकी एक झलक जरूर दी है।

इसमें आगे कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और सी आकार की एलईडी हेडलाइट के साथ एक आकर्षक ग्रिल दी गई है, जो कंपनी की अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध निसान पेट्रोल एसयूवी से प्रेरित है। हूड पर बोल्ड ‘टेक्टॉन’ बैजिंग भी होगी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें एक स्पोर्टी बंपर डिजाइन है जिसमें एक मजबूत स्किड प्लेट है जो इसे एक दमदार लुक देती है।

टेक्टॉन एक एसयूवी कार जैसी है, जिसमें रूफ रेल, बड़े व्हील आर्क और ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। दिलचस्प बात ये है कि पीछे वाले दरवाजों के हैंडल दिखाई नहीं देते हैं। इसमें आगे वाले दरवाजों पर एक ट्रिम भी है, जिसके डिजाइन को लेकर निसान का कहना है कि ये हिमालय से प्रेरित है।

टीजर में रियर क्वार्टर ग्लास में टेपर्ड फिनिश दिखाई गई है जो पेट्रोल के डिजाइन की याद दिलाता है। आगे की तरह, निसान टेक्टॉन में पीछे भी सी आकार की कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट दी गई है। डिजाइन को देखकर लग रहा है कि टेक्टॉन प्रोडक्शन के लिए तैयार है।

यह भी पढ़ें: जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमतें : देखिए पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर

केबिन और संभावित फीचर

निसान ने केबिन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन डैशबोर्ड की एक झलक जरूर दी है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स के साथ मल्टी-लेयर्ड डिजाइन और पूरे डैशबोर्ड की चौड़ाई तक कॉपर एक्सेंट दिया गया है।

फीचर लिस्ट की बात करें तो इसमें बड़ी टचस्क्रीन, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटो एसी, एम्बिएंट लाइटिंग, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, पुश बटन इंजन स्टार्ट-स्टॉप, और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

यह भी पढ़ें: जीएसटी दरों में कटौती के बाद निसान मैग्नाइट की नई कीमतें : पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर, देखिए यहां

इंजन

इंजन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, हालांकि हमें उम्मीद है कि इसमें कई पावरट्रेन विकल्प मिलेंगे, जिनमें एक हाइब्रिड विकल्प भी शामिल हो सकता है। निसान टेक्टॉन में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिल सकता है।

संभावित प्राइस और लॉन्च

निसान टेक्टॉन की कीमत 10.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू हो सकती है। इसे 2026 की दूसरी तिमाही में पेश किया जाएगा। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, और फॉक्सवैगन टाइगन से रहेगा।

निसान के भारतीय लाइनअप में एक्स-ट्रेल एसयूवी भी शामिल है जिसे यहां इंपोर्ट करके बेचा जा रहा है। आप यहां निसान एक्स-ट्रेल का रिव्यू पढ़ सकते हैं।