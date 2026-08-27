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    2026 MG Hector Tomahawk PHEV के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    MG Hector Tomahawk PHEV छह रंगों में उपलब्ध है और इसके रंग EV वर्जन से अलग हैं

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 27, 2026 15:50 ist
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    published onAug 27, 2026 15:50 IST
    last updated onAug 27, 2026 15:50 IST
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    MG Hector Tomahawk PHEV Variant-wise Colour Explained

    MG Motors India ने अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी Hector Tomahawk PHEV को लॉन्च कर दिया है। यह हाइब्रिड SUV न केवल एक नई व्हीकल कैटेगरी को टारगेट करती है, बल्कि एक फ्रेश डिज़ाइन और कुछ ऐसे यूनीक कलर ऑप्शंस के साथ आती है जो इसे इसके EV वर्जन से अलग पहचान देते हैं। स्लीक फेश और एक दमदार SUV प्रोफाइल के साथ, Hector Tomahawk PHEV का मकसद उन ग्राहकों को आकर्षित करना है जो पेट्रोल इंजन की रेंज और इलेक्ट्रिक व्हीकल की एफिशिएंसी, दोनों का फायदा एक ही पैकेज में चाहते हैं। आइए, इसके वेरिएंट-वाइज़ कलर ऑप्शंस को विस्तार से समझते हैं।

    कलर ऑप्शन

    MG Hector Tomahawk PHEV को कुल छह मोनोटोन कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है। ये कलर कार को एक अलग पर्सनैलिटी देते हैं, जिससे खरीदारों को अपनी पसंद के हिसाब से चुनने की आज़ादी मिलती है। ये हैं उपलब्ध कलर:

    • Aurora Silver

    MG Hector Tomahawk PHEV Aurora Silver

    • Starry Black

    MG Hector Tomahawk PHEV Starry Black

    • Celadon Blue

    MG Hector Tomahawk PHEV Celadon Blue

    • Pearl White

    MG Hector Tomahawk PHEV Pearl White

    • Turquoise Green

    MG Hector Tomahawk PHEV Turquoise Green
    MG Hector Tomahawk PHEV Turquoise Green With White Roof

    • Shadow Gold

    MG Hector Tomahawk PHEV Shadow Gold

    इनमें से Turquoise Green और Celadon Blue शेड्स को एक खास डुअल-टोन ऑप्शन के साथ भी खरीदा जा सकता है। जहां इसके EV मॉडल में ब्लैक रूफ का ऑप्शन मिलता है, वहीं Hector Tomahawk PHEV में इन दो रंगों के साथ व्हाइट रूफ का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यह व्हाइट रूफ न केवल इसे एक फ्रेश और कॉन्ट्रास्टिंग लुक देती है, बल्कि इसे सड़क पर इसके EV वर्जन से आसानी से अलग पहचानने में भी मदद करती है।

    वेरिएंट-वाइज कलर

    कलर

    एक्सक्लूसिव

    एसेंस

    ऑरोरा सिल्वर

    पर्ल व्हाइट

    स्टारी ब्लैक

    सेलाडॉन ब्लू

    ✅*

    शैडो गोल्ड

    टरक्वाइज़ ग्रीन

    ✅*

    *व्हाइट रूफ ऑप्शन के साथ उपलब्ध

    बेस Exclusive वेरिएंट खरीदने वाले ग्राहकों को Aurora Silver, Pearl White, Celadon Blue, और Starry Black जैसे क्लासिक ऑप्शंस मिलते हैं। वहीं, जो लोग टॉप Essence ट्रिम चुनते हैं, उन्हें इन चार रंगों के अलावा दो नए रंग: Shadow Gold और Turquoise Green का भी विकल्प मिलता है। ये दोनों ही रंग टॉप मॉडल को एक प्रीमियम फील देते हैं। व्हाइट रूफ का ऑप्शन भी सिर्फ Essence वेरिएंट के Celadon Blue और Turquoise Green कलर के साथ ही उपलब्ध है, जो इसे एक यूनीक स्टाइल स्टेटमेंट बनाता है।

    फीचर्स और सेफ्टी

    फीचर्स के मामले में Hector Tomahawk PHEV अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरती है। इसका केबिन टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का एक बेहतरीन मिश्रण है। सेंटर कंसोल में 15.6-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दी गई है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करती है। यह इंफोटेनमेंट सेटअप Windsor EV जैसा ही है। MG ने यूजर फीडबैक को ध्यान में रखते हुए फैन स्पीड, AC टेम्परेचर और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फंक्शंस के लिए फिजिकल कंट्रोल्स को डिस्प्ले के ऊपर मूव कर दिया है, जिससे ड्राइविंग के दौरान इन्हें इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। इसके अलावा, SUV में वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और चारों पावर विंडो पर ऑटो अप/डाउन के साथ एंटी-पिंच फीचर जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स भी हैं। इसमें कुछ यूनिक मोड्स भी मिलते हैं, जैसे कैंप मोड, वैलेट मोड, नैप मोड, और पेट मोड, जो AC के टेम्परेचर को पालतू जानवरों के लिए आरामदायक बनाए रखता है। ड्राइवर की सीट 6-वे पावर्ड एडजस्टमेंट के साथ आती है, जबकि को-ड्राइवर सीट में 4-वे पावर्ड एडजस्टमेंट मिलता है।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    MG ने Hector Tomahawk PHEV की सेफ्टी पर भी पूरा ध्यान दिया है। इसमें Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे कई एक्टिव सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें मल्टीपल व्यूज़ वाला 360-डिग्री कैमरा भी है। इसके अलावा, इसमें Vehicle to Load (V2L) और सेगमेंट में पहली बार Vehicle to Home (V2H) जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी भी मिलती है। V2L की मदद से आप कार की बैटरी से बाहरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को पावर दे सकते हैं, जबकि V2H फीचर पावर कट के दौरान आपके घर को पावर सप्लाई कर सकता है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स शामिल हैं।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    ड्राइवट्रेन ऑप्शन

    Hector Tomahawk PHEV का सबसे बड़ा आकर्षण इसका प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh के बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है। यह सेटअप परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का शानदार संतुलन प्रदान करता है।

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एएस्पिरेटेड पेट्रोल

    बैटरी पैक

    20.5 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    पावर (इंजन + मोटर)

    102 पीएस + 201 पीएस

    टॉर्क (इंजन + मोटर)

    125 एनएम + 237 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (केवल ईवी)^

    115 किलोमीटर

    सर्टिफाइड रेंज (कंबाइंड)^

    1100 किलोमीटर

    गियरबॉक्स

    डीएचटी

    डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, ^एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2 के अनुसार

    यह हाइब्रिड सिस्टम सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 115 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है, जो शहर के दैनिक सफर के लिए पर्याप्त है। जब पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं, तो यह SUV 1100 किलोमीटर की कंबाइंड रेंज का दावा करती है। पावर को पहियों तक पहुंचाने के लिए इसमें एक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन (DHT) दिया गया है।

    कीमत और मुकाबला

    MG Hector Tomahawk PHEV की कीमत 25.70 लाख रुपये से शुरू होकर 27.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। MG ने BaaS (Battery as a Service) सब्सक्रिप्शन मॉडल भी पेश किया है। इसके तहत, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत घटकर 21.79 लाख रुपये हो जाती है, और फिर बैटरी के लिए मंथली रेंटल फीस चुकानी होती है। बाजार में, Hector Tomahawk PHEV का सीधा मुकाबला किसी दूसरी प्लग-इन हाइब्रिड SUV से नहीं है, लेकिन अपनी कीमत और साइज के हिसाब से यह Mahindra XUV 7XO, Tata Safari, और Hyundai Alcazar जैसी डीजल-पावर्ड SUV को टक्कर देगी।

    कारदेखो का क्या है कहना

    MG Hector Tomahawk PHEV कुछ बेहद आकर्षक रंगों में उपलब्ध है, खासकर Turquoise Green शेड जो व्हाइट रूफ के साथ आता है, यह SUV को एक अलग और मॉडर्न लुक देता है। यह कलर स्कीम इसे अपने EV वर्जन से अलग करती है। अब जब Hector Tomahawk PHEV लॉन्च हो चुकी है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अपने सेगमेंट में कैसा प्रदर्शन करती है, खासकर जब इसका मुकाबला Mahindra XUV 7XO और Tata Safari जैसी लोकप्रिय डीजल कार से होगा। यह अपने सेगमेंट में प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन की पेशकश करने वाली इकलौती SUV है, जो इसे उन ग्राहकों के लिए एक अनूठा विकल्प बनाती है जो ज्यादा माइलेज और लंबी रेंज दोनों चाहते हैं।

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    सोनू
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