196 Views

प्रकाशित: जून 05, 2026 05:26 pm । सोनू

Write a कमेंट

हाल ही में हमें अपडेट टाटा टियागो ईवी मिली है, 2022 में लॉन्च के बाद से इस इलेक्ट्रिक कार को पहला बड़ा अपडेट दिया गया है। टियागो ईवी में न केवल अंदर और बाहर बदलाव किए गए हैं, बल्कि इसमें नए फीचर और अपडेट वेरिएंट लाइनअप भी शामिल किए गए हैं। टॉप मॉडल की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी होने से, टियागो ईवी टाटा पंच ईवी का एक विकल्प भी हो सकती है, जो टाटा की छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक से बड़ी और ज्यादा फीचर से भरपूर है। यहां हमने नई टाटा टियागो ईवी और पंच ईवी का कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे:

प्राइस

मॉडल 2026 टाटा टियागो ईवी टाटा पंच ईवी एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली 6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये से (इंट्रोडक्ट्री) 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये

दोनों में से न्यू टाटा टियागो छोटी इलेक्ट्रिक कार है और इसमें फीचर भी कम है, इसलिए यह सस्ती टाटा इलेक्ट्रिक कार भी है।

इसके टॉप मॉडल की कीमत टाटा पंच ईवी के बेस मॉडल से थोड़ी ज्यादा है।

दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी को बैटरी-ऐज-ए-सर्विस (बीएएएस) सब्सक्रिप्शन के साथ भी लिया जा सकता है, जिससे दोनों ईवी की शुरुआती प्राइस कम हो जाती है। 2026 टियागो ईवी की बीएएएस सब्सक्रिप्शन के साथ कीमत 4.69 लाख रुपये से शुरू होती है, वहीं पंच ईवी की प्राइस 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है।

साइज

2026 टाटा टियागो ईवी टाटा पंच ईवी अंतर लंबाई 3,825 मिलीमीटर 3,880 मिलीमीटर (- 55 मिलीमीटर) चौड़ाई 1,684 मिलीमीटर 1,742 मिलीमीटर (-58 मिलीमीटर) ऊंचाई 1,562 मिलीमीटर 1,622 मिलीमीटर (- 60 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2,400 मिलीमीटर 2,445 मिलीमीटर (- 45 मिलीमीटर) बूट स्पेस 240 लीटर 366 लीटर (- 126 लीटर)

ऊपर दी गई टेबल के अनुसार, टाटा टियागो ईवी 2026 मॉडल हर मामले में पंच ईवी से छोटी है, और ऊंचाई में सबसे बड़ा अंतर है।

ऐसे में दोनों में से पंच ईवी में लंबे और बड़े शरीर वाले पैसेंजर को थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलता है।

बूट स्पेस की बात करें तो यहां भी पंच 100 लीटर से ज्यादा बड़े अंतर के साथ आगे है, जिससे विकंड ट्रिप के लिए इसमें ज्यादा सामान रखा जा सकता है।

कलर ऑप्शन

2026 टाटा टियागो ईवी टाटा पंच ईवी सोबो सर्ज फियरलेस येलो देहरादून ड्यू बंगाल रूज पैंगोग पल्स कारमेल प्योर ग्रे एम्पावर्ड ऑक्साइड प्रीस्टीन व्हाइट सुपरनोवा कॉपर डेटोना ग्रे प्योर ग्रे – प्रीस्टीन व्हाइट

न्यू टियागो ईवी में केवल 6 मोनोटोन कलर मिलते हैं, जबकि पंच ईवी में कुल 7 कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

टियागो ईवी और पंच ईवी के ऊपर बताए सभी कलर के साथ एक ब्लैक रूफ का विकल्प भी उपलब्ध है, हालांकि यह सुविधा केवल इनके टॉप मॉडल्स में दी गई है।

हम नई टाटा टियागो ईवी और टाटा पंच ईवी के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जिससे आपको अपनी पसंद के कलर की कार का चयन करने में मदद मिलेगी।

फीचर

फीचर 2026 टाटा टियागो ईवी टाटा पंच ईवी हेडलाइटें ✅(फॉलो-मी-होम और लीड-मी-टू-कार फंक्शन के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइट) ✅ (फॉलो-मी-होम, वेलकम और गुडबाय फंक्शन के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर यूनिट) एलईडी डीआरएल ✅ ✅ आगे फॉग लैंप्स ❌ ✅ (कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी) रूफ रेल्स ❌ ✅ ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर ✅ ✅ (डायनामिक) क्रोम गार्निश के साथ डोर हैंडल ✅ ❌ व्हील ✅(स्टाइलिश कवर के साथ 14-इंच एयरोडायनामिक डिजाइन व्हील) ✅ (एयरोडायनामिक डिजाइन वाले 16-इंच ड्यूल-टोन व्हील) एलईडी टेल लाइट ✅ ✅ शार्क फिन एंटीना ✅ ✅ अपहोल्स्ट्री फैब्रिक लेदरेट स्टीयरिंग व्हील 2-स्पोक यूनिट 2-स्पोक लेदर चढ़ा यूनिट (टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ) डैशबोर्ड फैब्रिेक फिनिश ✅ ❌ कपहोल्डर के साथ सेंटर कंसोल ✅ ✅ सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ❌ ✅ सभी पावर विंडो ✅ ✅ ग्लवबॉक्स इल्लुमिनेशन ❌ ✅ ग्लवबॉक्स कूलिंग ✅ ✅ स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ✅ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दो टाइप-सी 65 वॉट पोर्ट्स टाइप-ए और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (आगे) और 15वॉट टाइप-सी पोर्ट (पीछे) ड्राइवर डिस्प्ले डिजिटाइज़्ड यूनिट ✅ (डिजिटल 10.25-इंच क्लस्टर) आगे वेंटिलेटेड सीटें ❌ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल ✅(ऑटो) ✅ (ऑटो) पीछे एसी वेंट्स ✅ ❌ वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर ✅ ✅ पेडल शिफ्टर ❌ ✅ पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप ✅ ✅ एयर प्यूरीफायर ❌ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ सनरूफ ❌ ✅ (सिंगल-पेन) हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅(6 एडजस्टमेंट) ✅ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम ✅(इलेक्ट्रिक फोल्डेबल और ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ) ✅ (इलेक्ट्रिक फोल्डेबल और ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ) इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25-इंच टचस्क्रीन 10.25-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ स्पीकर की संख्या 4 4 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स ✅ ✅ एलेक्सा कनेक्टिविटी ❌ ✅ एयरबैग 6 6 इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅ सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट ✅ ✅ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ हिल डिसेंट कंट्रोल ❌ ✅ 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅ पीछे पार्किंग सेंसर ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ❌ ✅ सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक ❌ ✅ आईआरवीएम ✅ ✅ (ऑटो-डिमिंग) वाशर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर ✅ ✅ रेन-सेंसिंग वाइपर ✅ ✅

हालांकि दोनों टाटा ईवी की प्राइस और पोजिशनिंग अलग-अलग है, लेकिन अपडेट टियागो ईवी और पंच ईवी के कुछ फीचर एक जैसे हैं। इनमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, छह एयरबैग, और एक 360 डिग्री कैमरा शामिल है।

पंच ईवी दोनों में से ज्यादा प्रीमियम कार है, ऐसे में इसमें आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक सिंगल-पैन सनरूफ, पेडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे कुछ यूनीक टच दिए गए हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

स्पेसिफिकेशन 2026 टाटा टियागो ईवी टाटा पंच ईवी बैटरी पैक 19.2 केडब्ल्यूएच 24 केडब्ल्यूएच 30 केडब्ल्यूएच 40 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1 1 पावर 61 पीएस 75 पीएस 88 पीएस 129 पीएस टॉर्क 110 एनएम 114 एनएम 154 एनएम 154 एनएम फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट I+II) 226 किलोमीटर 285 किलोमीटर 365 किलोमीटर-375 किलोमीटर 468 किलोमीटर

चार्जिंग ऑप्शन

स्पेसिफिकेशन 2026 टाटा टियागो ईवी टाटा पंच ईवी 3.3 किलोवॉट एसी चार्जर और 15एम्पीयर प्लग पॉइंट 19.2 केडब्ल्यूएच - 6.9 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (15 एम्पीयर प्लग पॉइंट) 24 केडब्ल्यूएच - 8.7 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (15 एम्पीयर प्लग पॉइंट) 30 केडब्ल्यूएच - 11.9 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (15 एम्पीयर प्लग पॉइंट) 40 केडब्ल्यूएच - 14.8 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (15 एम्पीयर प्लग पॉइंट) 7.2 किलोवॉट एसी फास्ट चार्जर 19.2 केडब्ल्यूएच - 2.6 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत 24 केडब्ल्यूएच - 3.5 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत 30 केडब्ल्यूएच - 4.5 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत 40 केडब्ल्यूएच - 5.3 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत डीसी फास्ट चार्जर 19.2 केडब्ल्यूएच और 24 केडब्ल्यूएच - 35 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत (30 किलोवॉट यूनिट) 19.2 केडब्ल्यूएच और 24 केडब्ल्यूएच - 30 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत (डीसी फास्ट चार्जर) 30 केडब्ल्यूएच और 40 केडब्ल्यूएच - 30 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत (65 किलोवॉट यूनिट) 30 केडब्ल्यूएच और 40 केडब्ल्यूएच - 26 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत (65 किलोवॉट यूनिट)

टाटा ने दोनों इलेक्ट्रिक कार में कई चार्जिंग ऑप्शन दिए हैं। नई टियागो ईवी और पंच ईवी दोनों को 3.3 किलोवॉट एसी चार्जर, 15 एम्पीयर प्लग पॉइंट, 7.2 किलोवॉट एसी चार्जर, और डीसी फास्ट चार्जर से चार्जर किया जा सकता है।

चार्जिंग टाइम की बात करें तो 2026 टियागो ईवी की बैटरी थोड़ा जल्दी चार्ज होती है, क्योंकि इसकी बैटरी क्षमता कम है।

हालांकि, डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करने पर दोनों को एक बराबर समय लगता है।

कारदेखो का क्या है कहना

टाटा टियागो ईवी उन लोगों एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार है जो ज्यादातर शहर में ड्राइव करते हैं। नए अपडेट के बाद इसमें ज्यादा स्टाइलिश डिजाइन, बेहतर केबिन अनुभव और ज्यादा फीचर मिलते हैं। साथ ही दो पावरट्रेन ऑप्शन मिलने से ग्राहकों के लिए यह और भी आकर्षक डील बन जाती है।

वहीं दूसरी ओर, पंच ईवी को भी 2026 की शुरुआत में अपडेट किया गया था और इन दोनों में यह काफी बड़ी कार है। अगर आप केबिन में ज्यादा स्पेस, ढेर सारे फीचर और फुल चार्ज में ज्यादा रेंज चाहते हैं, और अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो इसे चुनें।