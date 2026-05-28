2026 टाटा टियागो ईवी के किस वेरिएंट में दिया गया है कौनसा बैटरी ऑप्शन, जानिए यहां
नई टियागो ईवी अब दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ तीन वेरिएंट में उपलब्ध है।
प्रकाशित: मई 28, 2026 04:49 pm । भानु
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2026 टियागो ईवी को 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है। अपडेटेड एक्सटीरियर और इंटीरियर के अलावा, नई टियागो ईवी में नए फीचर्स और नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं। हालांकि, इसमें पहले की तरह ही 19.2 केडब्ल्यूएच की मीडियम रेंज और 24 केडब्ल्यूएच की लॉन्ग रेंज बैटरी के विकल्प मौजूद हैं। टियागो ईवी फेसलिफ्ट तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस।
अगर आप जानना चाहते हैं कि किस वेरिएंट में कौन सा बैटरी ऑप्शन उपलब्ध है, तो हमने इसकी जानकारी नीचे दी है। आइए पहले इसके स्पेसिफिकेशन्स पर डालते हैं एक नजर:
2026 टियागो ईवी बैटरी स्पेसिफिकेशन
टियागो के नए वर्जन के साथ दी जाने वाली बैटरी पैक की जानकारी यहां दी गई है:
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बैटरी स्पेसिफिकेशन
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19.2 केडब्ल्यूएच मीडियम रेंज
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24 केडब्ल्यूएच लॉन्ग रेंज
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आउटपुट (पावर/टॉर्क)
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61 PS / 110 एनएम
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75 PS / 114 एनएम
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सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)
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226 किलोमीटर
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285 किलोमीटर
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चार्जिंग स्पीड (10-80% डीसी चार्जर)
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35 मिनट्स
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35 मिनट्स
2026 टियागो ईवी वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन:
आइए देखते हैं कि कौन से वेरिएंट में कौन से बैटरी पैक उपलब्ध हैं:
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वेरिएंट्स
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19.2केडब्ल्यूएच मीडियम रेंज
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24 केडब्ल्यूएच लॉन्ग रेंज
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स्मार्ट
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प्योर प्लस
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क्रिएटिव प्लस
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टाटा टियागो ईवी 2026 फीचर्स और सेफ्टी
नई टियागो ईवी में अब वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग पैड, रियर एसी वेंट और आगे-पीछे के यात्रियों के लिए टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं।
सेफ्टी के लिए, टाटा अब 360-डिग्री कैमरा दे रही है, जो इस सेगमेंट में आम फीचर नहीं है। अन्य फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ईबीडी के साथ एबीएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं।
टाटा टियागो ईवी 2026 की कीमत और कंपेरिजन
टियागो ईवी फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत 5.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है, जो टॉप-स्पेक वेरिएंट के लिए 9.99 लाख रुपये से ऊपर जाती है। टियागो ईवी बीएएएस विकल्प के साथ भी उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये है और प्रति किलोमीटर 2.6 रुपये की फीस लगती है।
फेसलिफ्ट टाटा टियागो ईवी का मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा। यह गाड़ी टाटा पंच ईवी के मुकाबले में भी ज्यादा सस्ता ऑप्शन साबित होती है।