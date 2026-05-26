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    2026 टाटा टियागो ईवी और पुरानी टियागो ईवी में है कितना अंतर, जानिए यहां

    टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट में सेगमेंट फर्स्ट 360-डिग्री कैमरा दिया गया है। क्या यह नया 'नॉर्मल' बन जाएगा?

    प्रकाशित: मई 26, 2026 12:16 pm । स्तुति

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    Tiago EV Old vs New

    टाटा अपनी टियागो ईवी को नया फेसलिफ्ट अपडेट देने जा रही है। इस गाड़ी में नई डिजाइन, एडवांस फीचर और कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर शामिल किए गए हैं। फेसलिफ्ट अपडेट के साथ टाटा अब ईवी सेगमेंट में एंट्री-लेवल कारों के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रही है। टाटा ने नई टियागो ईवी कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर की झलक लॉन्चिंग से पहले दिखा दी है। बता दें कि इसका प्री-फेसलिफ्ट मॉडल उन लोगों के बीच काफी पॉपुलर था जो रोजाना आने-जाने या फिर शहर में घूमने-फिरने के लिए एक सस्ती इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते थे।

    यदि आप जानना चाहते हैं कि नई टियागो ईवी में पुराने मॉडल के मुकाबले क्या कुछ खास मिलता है तो यह कंपेरिजन देख सकते हैं :- 

    डिजाइन 

    आगे की डिजाइन 

    2026 टाटा टियागो ईवी कार के आगे का लुक पुराने वर्जन के मुकाबले ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसकी फ्रंट डिजाइन में काफी बदलाव किए गए हैं और इसे बहुत ही सिंपल अप्रोच के साथ तैयार किया गया है। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में आगे की तरफ मिलने वाली ब्लैक ग्रिल को इसमें से हटा दिया गया है और इसमें अब ब्लेंक ऑफ ग्रिल और बॉडी कलर्ड फिनिश वाला बंपर मिलता है। नई टाटा टियागो ईवी कार में आगे की साइड पर पतले हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिसे रिफ्लेक्टर एलईडी स्टाइल यूनिट्स के साथ अपडेट किया गया है, जबकि पुराने मॉडल में प्रोजेक्टर यूनिट्स मिलती थी। 

    Tata Tiago EV

    2026 Tata Tiago EV Facelift Exterior

    छोटी जानकारियां : 

    इसमें डेटाइम रनिंग लाइट्स (डीआरएल्स) को हेडलैंप यूनिट में इंटीग्रेट किया हुआ है, जबकि पुराने मॉडल में इसे फॉगलैंप यूनिट के पास में पोजिशन किया गया था। 

    साइड 

    टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार की साइड प्रोफाइल काफी हद तक पुराने मॉडल जैसी है, लेकिन इसमें नए डिजाइन के 15-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें बाकी डिजाइन एलिमेंट पहले वाले ही दिए गए हैं जिसमें ब्लैक आउट ओआरवीएम्स, ब्लैक व्हील आर्क, और डोर पर टाटा ईवी ब्रांडिंग शामिल है। 

    Tata Tiago EV side profile

    2026 Tata Tiago EV Facelift Exterior

    टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार में कई नए कलर ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, जिसमें लाइम शेड शामिल हो सकता है जो शोकेस के दौरान नजर आया था।  

    पीछे की डिजाइन

    इस गाड़ी का पीछे का लुक भी एकदम नया है। कनेक्टेड टेललैंप लुक के लिए इसमें टेललैंप्स को फॉक्स रेड पैनल से कनेक्ट किया गया है, लेकिन असल में यह हिस्सा इल्युमिनेट नहीं होता है। इसमें टेललैंप्स पर नए वर्टिकल स्लेट्स मोटिफ दिए गए हैं जिससे इसका लुक एकदम मॉडर्न लगता है। 

    Tata Tiago EV rear three quarters

    2026 Tata Tiago EV Facelift Exterior

    इसके पीछे वाले बंपर की डिजाइन में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, जिससे अब यह ज्यादा स्पोर्टी नजर आता है। पीछे की साइड पर इसमें स्पॉइलर भी लगा है, जिस पर रूफ-माउंटेड स्टॉप लैंप इंटीग्रेटेड है। 

    छोटी जानकारियां :  

    360-डिग्री यूनिट वाले रियर-व्यू कैमरे को भी नीचे की तरफ बंपर पर नंबर प्लेट के पास लगाया गया है।

    इंटीरियर 

    टाटा टियागो ईवी न्यू मॉडल के केबिन में डुअल-टोन ब्लैक और लाइट ग्रे कलर थीम दी गई है। इसमें नए डैशबोर्ड के साथ अपडेटेड स्टीयरिंग व्हील, और इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए नई फ्लोटिंग स्क्रीन भी दी गई है। 

    Tata Tiago EV cabin

    2026 Tata Tiago EV Facelift Interior

    इसमें स्टीयरिंग व्हील को टाटा लोगो की बजाए टाटा ईवी लोगो के साथ अपडेट किया गया है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नया है, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले पुराने मॉडल की तुलना में थोड़ा बड़ा है।

    इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार में 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम की पोजिशनिंग में भी बदलाव किया गया है। पुरानी टियागो ईवी में स्क्रीन को इस तरह से इंटीग्रेट किया गया था कि वह टाटा की पुरानी गाड़ियों में दिखने वाले 'फ्लोटिंग इफेक्ट' से मेल खाए, जबकि फेसलिफ्ट वर्जन में इस यूनिट को डैशबोर्ड के ऊपर की तरफ लगाया गया है जिससे इसका फ्लोटिंग इफेक्ट और भी ज्यादा उभरकर सामने आए।

    टियागो ईवी फेसलिफ्ट के इंटीरियर का लुक देखने के लिए यह रिपोर्ट देखें। 

    फीचर और सेफ्टी  

    2026 टाटा टियागो ईवी हैचबैक कार में डुअल वायरलेस फोन चार्जर, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और फ्रंट और बैक सीटों के लिए टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। इस अपकमिंग कार में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले फीचर भी दिए जा सकते हैं, जिसमें ऑटोमैटिक हेडलैंप और वाइपर, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम्स और पुश बटन स्टार्ट शामिल हैं।

    Tata Tiago EV

    2026 Tata Tiago EV Facelift 360 degree camera

    सुरक्षा के लिए इसमें सेगमेंट फर्स्ट 360-डिग्री कैमरा दिया गया है, जबकि पुराने मॉडल में केवल रियर-व्यू कैमरा मिलता था। इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और छह एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए जा सकते हैं। 

    बैटरी पैक, मोटर व रेंज 

    नई टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार में मौजूदा मॉडल वाले बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    बैटरी पैक 

    19.2 केडब्लूएच 

    24 केडब्लूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    पावर 

    61 पीएस

    75 पीएस 

    टॉर्क 

    110 एनएम 

    114 एनएम 

    रेंज 

    223 किलोमीटर 

    293 किलोमीटर 

    चार्जिंग स्पीड 

    58 मिनट 

    58 मिनट 

    संभावित कीमत और मुकाबला 

    2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार को भारत में 28 मई को लॉन्च किया जाएगा। इसका मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा। 

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