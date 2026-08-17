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    2026 Mahindra BE 6 SPORTEQ के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    9 अलग-अलग कलर ऑप्शन में उपलब्ध, BE 6 में दो ऐसे शेड्स भी हैं जो खास तौर पर इसके स्पेशल एडिशन के लिए ही रखे गए हैं!

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    Published On अगस्त 17, 2026 17:46 ist
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    published onAug 17, 2026 17:46 IST
    last updated onAug 17, 2026 17:46 IST
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    BE 6 SPORTEQ

    हमेशा की तरह इस बार वाला स्वतंत्रता दिवस भी महिंद्रा के फैंस के लिए काफी खास रहा। इस दिन कंपनी ने अपने नए पिकअप ट्रक Scorpio Lifestyler से अंतरराष्ट्रीय बाजार में पर्दा उठाया और BE 6 इलेक्ट्रिक SUV के वेरिएंट लाइनअप को भी रिफ्रेश किया, जिसके चलते इसमें दो नए वेरिएंट : SPORTEQ और Formula E शामिल हुए। SPORTEQ लाइनअप कुल पांच वेरिएंट : SPORTEQ One, SPORTEQ Two, SPORTEQ Three, SPORTEQ Three Plus, और SPORTEQ Four में उपलब्ध है। जबकि, Formula E के तहत दो वेरिएंट Formula E और Formula E Freedom Edition शामिल हैं। नए अपडेट के साथ इसमें नए कलर ऑप्शन, अपडेटेड फीचर्स और एक नया बैटरी पैक भी शामिल किया गया है।

    यहां देखें BE 6 SPORTEQ के कलर ऑप्शन की जानकारी :-

    BE 6 SPORTEQ कलर ऑप्शन

    • रूबी वेलवेट (नया)

    BE 6 SPORTEQ

    • रोसो इम्पल्सो (नया)

    BE 6 SPORTEQ

    • ग्रेफाइट स्टॉर्म (नया) 

    BE 6 SPORTEQ

    • फायरस्टॉर्म ऑरेंज 

    BE 6 SPORTEQ

    • स्टेल्थ ब्लैक 

    BE 6 SPORTEQ

    • टैंगो रेड 

    BE 6 SPORTEQ

    • डीप फॉरेस्ट 

    BE 6 SPORTEQ

    • डेजर्ट मिस्ट 

    BE 6 SPORTEQ

    • एवरेस्ट व्हाइट 

    BE 6 SPORTEQ

    BE 6 SPORTEQ वेरिएंट-वाइज कलर 

    यहां देखें Mahindra BE 6 SPORTEQ के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी :-

    वेरिएंट 

    फायरस्टॉर्म ऑरेंज

    स्टेल्थ ब्लैक 

    टैंगो रेड 

    डीप फॉरेस्ट 

    डेजर्ट मिस्ट 

    एवरेस्ट व्हाइट 

    रूबी वेलवेट 

    रोस्सो इम्पल्सो 

    ग्रेफाइट स्टॉर्म

    SPORTEQ वन 59 kWh

    SPORTEQ टू 59 kWh

    SPORTEQ थ्री 59 kWh

    SPORTEQ थ्री 70 kWh

    SPORTEQ थ्री प्लस 70 kWh

    SPORTEQ थ्री प्लस 79 kWh 

    SPORTEQ फोर 79 kWh 

    SPORTEQ लॉन्च एडिशन 79 kWh

    SPORTEQ एफई 79 kWh

    ✅(साटिन)

    ✅(साटिन ब्लैक)

     

    ✅(साटिन)

     

    ✅(साटिन)

    SPORTEQ एफई फॉर 79 kWh

    ✅(साटिन)  

    ✅(साटिन ब्लैक)

     

    ✅(साटिन)

     

    ✅(साटिन)

    इनमें से कुछ खास कलर सिर्फ स्पेशल एडिशन मॉडल्स के लिए ही रिजर्व रखे गए हैं। रोस्सो इम्पल्सो शेड केवल Formula E Edition के साथ उपलब्ध है, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देता है। वहीं, 'ग्रेफाइट स्टॉर्म' शेड सिर्फ Launch Edition के साथ मिलता है। इसके अलावा, Formula E एडिशन में साटिन फिनिश शेड भी दिए गए हैं, जो इसे बाकी लाइनअप से और भी अलग बनाते हैं।

    फीचर और सेफ्टी 

    BE 6 SPORTEQ एक फीचर लोडेड कार है। केबिन के अंदर इसमें 12.3-इंच का ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप दिया है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक फीचर्स के साथ गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन भी मिलता है। इसमें पैनोरैमिक ग्लास रूफ, 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम (डॉल्बी विज़न/एटमॉस सपोर्ट के साथ), पावर्ड टेलगेट, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर भी दिए गए हैं। एक यूनिक फीचर के तौर पर इसमें कस्टमाइजेबल टेललैंप्स दिए गए हैं, जिससे यूजर पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं।

    Mahindra BE 6 SPORTEQ

    सेफ्टी के मामले में भी यह गाड़ी काफी एडवांस्ड है। इसमें 540-डिग्री कैमरा, 7 एयरबैग, लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), ESP और TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। महिंद्रा ने इसमें एक नया फीचर "रिवाइव SOS मोड" भी पेश किया है, जो बैटरी के 0% होने पर भी कार को अतिरिक्त 13 किलोमीटर तक चलने की पावर देता है। हालांकि, इस फीचर का इस्तेमाल गाड़ी की पूरी लाइफ में सिर्फ 5 बार ही किया जा सकता है।

    ड्राइवट्रेन ऑप्शन 

     महिंद्रा ने BE 6 SPORTEQ के लिए एक नया 70 kWh बैटरी पैक पेश किया है, जो मौजूदा 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ उपलब्ध रहेगा। यहां देखें इसके ड्राइवट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

    बैटरी पैक 

    59 kWh

    70 kWh

    79 kWh

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    548 किलोमीटर 

    651 किलोमीटर 

    683 किलोमीटर 

    पावर 

    232 पीएस 

    245 पीएस 

    286 पीएस 

    टॉर्क 

    380 एनएम 

    380 एनएम 

    380 एनएम 

    कीमत और वेरिएंट

    BE 6 SPORTEQ पांच स्टैंडर्ड वेरिएंट और तीन स्पेशल Formula E ऑप्शन : Launch Edition ( SPORTEQ 4 पर आधारित), Formula E, और Formula E Freedom Editions (SPORTEQ थ्री और SPORTEQ फोर) में आती है। यहां देखें इनकी कीमतें :-

    Mahindra BE 6

    वेरिएंट 

    59 kWh

    70 kWh

    79 kWh

    बैटरी एज ए सर्विस स्कीम के साथ 

    बैटरी एज ए सर्विस स्कीम के बिना 

    बैटरी एज ए सर्विस स्कीम के बिना 

    बैटरी एज ए सर्विस स्कीम के बिना 

    SPORTEQ वन 

    11.45 लाख रुपये +3.75 प्रति किलोमीटर

    19.45 लाख रुपये

    -

    -

    SPORTEQ टू

    12.95 लाख रुपये +3.75 प्रति किलोमीटर

    20.95 लाख रुपये

    -

    -

    SPORTEQ थ्री

    -

    21.95 लाख रुपये

    22.95 लाख रुपये

    -

    SPORTEQ थ्री प्लस 

    -

    -

    23.95 लाख रुपये

    24.95 लाख रुपये

    SPORTEQ फोर

    -

    -

    -

    26.95 लाख रुपये

    SPORTEQ लॉन्च एडिशन 

    -

    -

    -

    26.95 लाख रुपये

    Mahindra BE 6 Formula E Edition

    Formula E

    -

    -

    -

    24.45 लाख रुपये

    Formula E फ्रीडम एडिशन 

    -

    -

    -

    26.95 लाख रुपये

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार हैं। 

    Mahindra BE 6 SPORTEQ लाइनअप की कीमत 19.45 लाख रुपये से शुरू होकर 26.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। कंपनी ने इसके शुरुआती दो वेरिएंट्स (वन और टू 59 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ) के लिए BaaS (बैटरी-एज-ए-सर्विस) स्कीम भी उपलब्ध कराई है, जिससे शुरुआती कीमत काफी हद तक कम हो सकती है। 

    BE 6 SPORTEQ

    मुकाबला और डिलीवरी

    महिंद्रा ने BE 6 SPORTEQ के लिए बुकिंग लेनी शुरू कर दी है और इसकी डिलीवरी 26 अगस्त से शुरू हो जाएगी। भारतीय इलेक्ट्रिक SUV मार्केट में इसका मुकाबला MG ZS EV, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा सिएरा EV, विनफास्ट VF7, मारुति eVitara और टोयोटा एबेला जैसी गाड़ियों से होगा।

    कारदेखो का क्या है कहना …

    महिंद्रा BE 6 का लॉन्च एडिशन उन खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प है जो कुछ एक्सक्लूसिव चाहते हैं। इसमें मिलने वाली 'ग्रेफाइट स्टॉर्म' कलर थीम ना केवल इसे एक प्रीमियम और यूनीक लुक देती है, बल्कि इसे स्टैंडर्ड वेरिएंट से अलग भी बनाती है। अपडेटेड फीचर्स, दमदार रेंज और कॉम्पिटिटिव कीमत के साथ, BE 6 इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरती है।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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