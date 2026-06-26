जियो ने इलेक्ट्रिक कार चार्जर लॉन्च किया: 4जी कनेक्टिविटी और आरएफआईडी से लैस, कीमत 24,999 रुपये

जब आप इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोचते हैं, तो जियो का नाम दिमाग में नहीं आता है। लेकिन अब कंपनी अपना खुद का ईवी चार्जर लॉन्च करके इस सोच को बदलना चाहती है। अगर आपके पास पहले से इलेक्ट्रिक गाड़ी है या आप ईवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जियो ईवी चार्जर की कीमत, फीचर और अन्य डिटेल्स के बारे में जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है:

जियो ईवी एरिस प्रो ईवी चार्जर: कीमत और कैसे खरीदें

जियो ईवी ने अपने नए प्रोडक्ट की कीमत 24,999 रुपये रखी है जो अधिकांश कार कंपनियों के चार्जर की कीमत से कम है। अभी इसे केवल अमेजन से खरीदा जा सकता है। इस प्राइस में चार्जिंग बॉक्स के साथ 5 मीटर लंबी टाइप-2 चार्जिंग केबल और एक आरएफआईडी कार्ड शामिल है।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि जियो इंस्टॉलेशन के लिए 1,499 रुपये (जीएसटी के बिना) अतिरिक्त लेगी, जिसका भुगतान प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद टेक्निशियन को करना होगा।

फीचर और चार्जिंग स्पीड

एरिस प्रो ईवी चार्जर में यूजर अनुभव बेहतर करने के लिए एलईडी चार्जिंग इंडिकेटर और आरएफआईडी ऑथेंटिकेशन जैसे कई फीचर दिए गए हैं। इसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी है, जिससे जियो ट्रूपावर ऐप के जरिए चार्जिंग सेशन को शेड्यूल, लॉग और मॉनिटर किया जा सकता है। इसमें 4जी कनेक्टिविटी (एक्सटर्नल सिम कार्ड, वाई-फाई या लेन के जरिए) भी मिलती है।

7.4 किलोवॉट चार्जिंग स्पीड वाला यह एसी होम चार्जर एमजी विंडसर ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार को घर या ऑफिस में रातभर चार्ज करने के लिए सही हो सकता है।

मौसम और बाहरी असर से सुरक्षा: इसे वेदर रेसिस्टेंस और इंपेक्ट रेसिस्टेंस के लिए क्रमश: आईपी86 और आईके10 रेटिंग मिली हुई है, हालांकि हम सलाह देते हैं कि ईवी चार्जर को ऐसी जगह लगाया जाए जो ढकी हुई और सूखी हो।

जियोईवी के होम चार्जिंग सेटअप के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप कंपनी द्वारा दिए जाने वाले चार्जर के बजाय इसे चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं!