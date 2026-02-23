2026 टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट : इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

142 Views

प्रकाशित: फरवरी 23, 2026 11:08 am । स्तुति

टाटा ने पंच ईवी फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की कीमत बैटरी-एज-ए-सर्विस ऑप्शन के साथ 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इस ऑप्शन के बिना इसकी कीमत 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये के बीच है। नई टाटा पंच ईवी कार पांच वेरिएंट : स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस में उपलब्ध है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं, तो इसके बारे में नीचे पढ़ सकते हैं :-

2026 टाटा पंच ईवी : एक्सटीरियर

फीचर स्मार्ट स्मार्ट प्लस एडवेंचर एम्पावर्ड एम्पावर्ड प्लस एस हेडलाइट हैलोजन प्रोजेक्टर हैलोजन प्रोजेक्टर फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ हैलोजन प्रोजेक्टर हैलोजन प्रोजेक्टर (ऑटोमेटिक) एलईडी प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक के साथ एलईडी डीआरएल्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट एलईडी फॉग लाइट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ओआरवीएम्स के साथ टर्न इंडिकेटर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रूफ रेल्स ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ व्हील्स कवर के बिना 15-इंच स्टील व्हील्स 16-इंच स्टील व्हील्स (केवल 40 केडब्ल्यूएच वेरिएंट के साथ) स्टाइलिश कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील्स 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स कनेक्टेड एलईडी टेललाइट ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ डुअल-टोन रूफ ऑप्शन ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ शार्क फिन एंटीना ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

टाटा पंच ईवी के एंट्री लेवल वेरिएंट में एलईडी डीआरएल्स के साथ हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट, ओआरवीएम्स माउंटेड टर्न इंडिकेटर और कवर के बिना 15-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं।

जबकि, इसके टॉप वेरिएंट में स्टाइलिश कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील्स, डुअल-टोन पेंट ऑप्शन और कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई हैं।

2026 टाटा पंच ईवी : इंटीरियर और कंफर्ट

फीचर स्मार्ट स्मार्ट प्लस एडवेंचर एम्पावर्ड एम्पावर्ड प्लस एस इल्युमिनेटेड टाटा लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक लेदरेट को-ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर ❌ ✅(केवल 40 केडब्ल्यूएच वेरिएंट के साथ) ✅ ✅ ✅ रियर सीट के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ रियर सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट ❌ आगे की तरफ 2 टाइप-सी पोर्ट (एक सपोर्टिंग 65 वाट) आगे की तरफ 2 टाइप-सी पोर्ट (एक सपोर्टिंग 65 वाट) टाइप-ए और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (फ्रंट) और पीछे 15वाट टाइप-सी पोर्ट टाइप-ए और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (फ्रंट) और पीछे 15वाट टाइप-सी पोर्ट कूल्ड ग्लवबॉक्स ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी-डिजिटल (4-इंच टीएफटी) सेमी-डिजिटल (4-इंच टीएफटी) सेमी-डिजिटल (4-इंच टीएफटी) 10.25-इंच (ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ) 10.25-इंच (ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ) पावर विंडो फ्रंट टॉगल कंट्रोल (फ्रंट और रियर) टॉगल कंट्रोल (फ्रंट और रियर) टॉगल कंट्रोल (फ्रंट और रियर) टॉगल कंट्रोल (फ्रंट और रियर) ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ टेलगेट के लिए इलेक्ट्रिक रिलीज ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ सेंट्रल लॉकिंग ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ कीलेस एंट्री ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ओआरवीएम्स एडजस्टमेंट ❌ ❌ ✅(केवल इलेक्ट्रिक) ✅(इलेक्ट्रिक आउट फोल्डेबल) ✅(इलेक्ट्रिक आउट फोल्डेबल) पुश-बटन स्टार्ट स्टॉप ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ एयर प्यूरीफायर ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ सिंगल-पेन सनरूफ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ड्राइव मोड (सिटी और स्पोर्ट) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ड्राइव मोड (ईको, सिटी और स्पोर्ट) ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

नई टाटा पंच ईवी के बेस वेरिएंट स्मार्ट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट पावर विंडो, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और टेलगेट के लिए इलेक्ट्रिक रिलीज जैसे फीचर दिए गए है।

2026 टाटा पंच ईवी : इंफोटेनमेंट

फीचर स्मार्ट स्मार्ट प्लस एडवेंचर एम्पावर्ड एम्पावर्ड प्लस एस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ❌ 8-इंच 8-इंच 10.25-इंच 10.25-इंच एप्प्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ❌ वायर्ड वायर्ड वायरलेस वायरलेस 4 स्पीकर ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ आर्केड.ईवी सूट ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ वॉइस असिस्टेंट ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ एलेक्सा कनेक्टिविटी ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

बेसिक कनेक्टेड कार फीचर को छोड़कर बेस वेरिएंट स्मार्ट में कोई प्रीमियम टेक्नोलॉजी-स्पेसिफिक कंफर्ट फीचर नहीं दिए गए हैं।

इस गाड़ी के मिड-वेरिएंट में वायर्ड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम दिया गया है।

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, एलेक्सा कनेक्टिविटी और वॉइस असिस्टेंट के साथ बड़ी 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट दी गई है।

2026 टाटा पंच ईवी : सेफ्टी

फीचर स्मार्ट स्मार्ट प्लस एडवेंचर एम्पावर्ड एम्पावर्ड प्लस एस छह एयरबैग्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ हाई बीम असिस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रियर पार्किंग सेंसर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एबीएस के साथ ईबीडी ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पार्किंग कैमरा ❌ ✅(40 केडब्ल्यूएच वेरिएंट के साथ रियर व्यू) ✅(रियर-व्यू) ✅(360-डिग्री) ✅(360-डिग्री) डे/नाइट आईआरवीएम ❌ ✅ ✅ ✅ ✅(ऑटो-डिमिंग) ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ❌ ✅(केवल 40 केडब्लूएच वेरिएंट) ✅ ✅ ✅ हिल होल्ड कंट्रोल ❌ ✅(केवल 40 केडब्लूएच वेरिएंट) ✅ ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ हिल डिसेंटकंट्रोल ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ रियर वाइपर और डिफॉगर ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

नई पंच ईवी कार में बेस वेरिएंट से ही सेफ्टी फीचर के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। इसमें छह एयरबैग्स, ईएससी, टीपीएमएस, हाई बीम असिस्ट (नया) और हिल होल्ड असिस्ट फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

बेस वेरिएंट से ऊपर वाले वेरिएंट में ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डे/नाइट आईआरवीएम, और रियर पार्किंग कैमरा जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

फेसलिफ्ट पंच ईवी गाड़ी के टॉप दो वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, रियर वाइपर और डिफॉगर, और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर दिए गए हैं।

2026 टाटा पंच ईवी : बैटरी पैक, मोटर व रेंज

नई टाटा पंच ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

बैटरी पैक 30 केडब्ल्यूएच 40 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 88 पीएस 129 पीएस टॉर्क 154 एनएम 154 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2) 365 किमी-375 किमी* 468 किलोमीटर

2026 टाटा पंच ईवी कार 30केडब्ल्यूएच बैटरी पैक सेटअप के साथ 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को 13.5 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि 40 केडब्लूएच बैटरी पैक के साथ यही स्पीड पकड़ने में इसे 9 सेकंड का समय लगता है।

कारदेखो का क्या है कहना..

यदि आप टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट कार को खरीदने के इच्छुक है तो हम आपको इसके मिड-वेरिएंट एडवेंचर और टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड में से किसी एक को चुनने की सलाह देंगे। यह इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के सबसे वैल्यू-फॉर-मनी वेरिएंट हैं और इनमें कई प्रीमियम एक्सटीरियर एलिमेंट और कई सारे एडवांस कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट के साथ बड़ा 40 केडब्लूएच बैटरी पैक और ज्यादा पावरफुल मोटर दी गई है जो अच्छी रेंज देती है।

2026 टाटा पंच ईवी: कीमत और मुकाबला

2026 टाटा पंच ईवी कार की कीमत इस प्रकार है :-

वेरिएंट कीमत 30 केडब्लूएच 40 केडब्लूएच स्मार्ट 9.69 लाख रुपये — स्मार्ट प्लस 10.29 लाख रुपये 10.89 लाख रुपये एडवेंचर — 11.59 लाख रुपये एम्पावर्ड — 12.29 लाख रुपये एम्पावर्ड प्लस एस — 12.59 लाख रुपये

*कीमत बिना बैटरी-एज-ए-सर्विस ऑप्शन के बिना

फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी का मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। इसे टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से सस्ती कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।