कंफर्म: 2026 Kia Sorento में मिलेगा ऑल-व्हील-ड्राइवट्रेन का ऑप्शन

last updated on Aug 17, 2026 19:07 IST

Kia भारत में अपनी पहली प्रीमियम 3-रो SUV Sorento को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालांकि, Fortuner और Kodiaq जैसे पहले से मौजूद प्रतिद्व्न्दियों के कारण इसे सेगमेंट में जगह बनाना मुश्किल है, लेकिन कंपनी खुद को दूसरों से आगे रखने के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी कर रही है जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलेगी। हाल ही में जारी हुए टीजर में कंपनी ने सोरेंटो से जुड़ी एक अहम जानकारी कंफर्म कर दी है और वो है इस SUV कार में मिलने वाला ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम। उम्मीद है कि इसे स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा। आइए, इस SUV के बारे में विस्तार से जानते हैं आगे :-

किआ की पहली हाइब्रिड कार में मिलेगी ऑल-व्हील-ड्राइव ड्राइवट्रेन!

किआ इंडिया के नए टीजर के जरिए अपकमिंग Sorento Hybrid में ऑप्शनल ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन मिलनी कंफर्म हो गई है। Sorento में ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम शामिल होने से यह कंपनी की पहली नॉन-EV कार बन जाएगी जिसमें यह क्षमता मिलेगी, जिससे यह मुश्किल रास्तों पर आसानी से चल सकेगी।

हाल ही में जारी हुए टीजर के अनुसार, यह SUV कार 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी, जो 238 PS की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इस इंजन को CVT गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा और इसमें फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) के साथ-साथ ऑप्शनल ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) का विकल्प भी मिलेगा। यह कॉम्बिनेशन भारतीय बाजार के लिए काफी नया है, खासकर इस सेगमेंट में जहां ग्राहक या तो पावरफुल डीजल 4x4 ऑप्शन चुनते हैं या फिर पेट्रोल AWD ऑप्शन। इसके अलावा इसमें Carnival वाला 2.2-लीटर डीजल इंजन भी दिया जा सकता है। Sorento हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर माइलेज और AWD के साथ हर मौसम में बेहतर ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी का वादा करती है। यहां देखें इसके संभावित स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड 2.2-लीटर डीजल पावर 238 पीएस 202 पीएस टॉर्क 380 एनएम 441 एनएम ट्रांसमिशन सीवीटी 8-स्पीड डीसीटी ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी/एडब्लूडी एफडब्लूडी

Kia Sorento Hybrid से जुड़ी जानकारी

Kia की सबसे बड़ी और सबसे प्रीमियम SUV के तौर पर पेश की जाने वाली Sorento में थ्री-रो प्रैक्टिकल लेआउट मिलेगा, जिसमें बीच वाली रो में कैप्टन सीट का ऑप्शन भी शामिल होगा। इसकी स्टाइलिंग काफी हद तक ग्लोबल वर्जन जैसी ही होने की उम्मीद है। इसकी शेप बॉक्सी होगी और इसमें LED लाइटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यह शानदार रोड प्रजेंस देगी।

फीचर्स के मामले में भी यह काफी शानदार गाड़ी होगी। इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन (एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए), 10-स्पीकर वाला Bose साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पावर्ड टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे।

सेफ्टी के लिए इसमें लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सूट मिलेगा, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें कई सारे एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), हिल होल्ड असिस्ट और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं।

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

Kia Sorento SUV को भारत में 4 सितंबर को पेश किया जाएगा। इसकी कीमत 45 लाख रुपये से 50 लाख रुपये (एक्स शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इस प्राइस रेंज में Kia Sorento का मुकाबला Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq, Jeep Meridian, Volkswagen Tayron, Honda ZR-V और MG Majestor जैसी SUV से रहेगा।

कारदेखो क्या है कहना...

Kia Sorento का हाइब्रिड AWD वेरिएंट भारत के प्रीमियम SUV सेगमेंट में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। यह उन शहरी ग्राहकों को टारगेट करता है जो एक बड़ी, फीचर-लोडेड फैमिली SUV चाहते हैं, साथ ही बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी प्राथमिकता देते हैं। हालांकि, डीजल इंजन के साथ AWD का ऑप्शन ना मिलना उन ग्राहकों को निराश कर सकता है जो हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के शौकीन हैं। इसका प्रीमियम इंटीरियर, एडवांस फीचर्स और यूनीक पावरट्रेन इसे एक बेहद मजबूत दावेदार बनाएगा। अगर Kia इसकी कीमत सही रखती है, तो Sorento निश्चित रूप से इस सेगमेंट में हलचल मचा सकती है।

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