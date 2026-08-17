Jeep Compass 85th Anniversary Edition लॉन्च: जानिए क्या है खास

Jeep Compass का 85th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च, कीमत 26.70 लाख रुपये।

यह Model S वेरिएंट पर बेस्ड है और इसकी सिर्फ 85 यूनिट्स ही बेची जाएंगी।

इसमें खास एनिवर्सरी बैजिंग, ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स और गोल्ड एक्सेंट के साथ ब्लैक इंटीरियर दिया गया है।

कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं, इसमें वही 2.0-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया है।

Jeep ने अपनी 85वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत में Compass SUV का एक लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी ने बताया कि यह एडिशन खास कॉस्मेटिक अपडेट्स और फीचर्स के साथ आता है, और इसकी सिर्फ 85 यूनिट्स ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। यह नया संस्करण Compass के टॉप मॉडल Model S पर बेस्ड है। आइए इस स्पेशल एडिशन की सभी डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं:

एनिवर्सरी एडिशन में क्या है नया?

Jeep Compass के इस 85th एनिवर्सरी एडिशन को एक खास पहचान देने के लिए इसमें कई विज़ुअल अपग्रेड्स किए गए हैं। बाहर की तरफ, इसके साइड डोर और टेलगेट पर एक स्पेशल '85th Anniversary' बैज लगाया गया है। इसके अलावा, स्टैंडर्ड मॉडल के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स की जगह इसमें ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो SUV को एक ज़्यादा स्पोर्टी और दमदार लुक देते हैं। ये बदलाव बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन मिलकर Compass के मस्कुलर डिज़ाइन को और निखारते हैं।

कार के केबिन में भी बदलाव किए गए हैं, जहां एक ऑल-ब्लैक थीम दी गई है। इस डार्क इंटीरियर को डैशबोर्ड पर "Mayan Gold" कलर के एक्सेंट्स और लेदरेट सीट्स व सेंटर कंसोल पर गोल्ड कलर की स्टिचिंग के साथ और भी प्रीमियम बनाया गया है। यह गोल्ड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन केबिन को एक लग्जरी फील देता है। इसके अलावा, ग्राहकों के लिए एक ऑप्शनल एक्सेसरी पैक भी उपलब्ध है। इस पैक में डैशबोर्ड और पैनोरमिक सनरूफ पर एम्बिएंट लाइटिंग, सनरूफ पर डायमंड-पैटर्न इल्यूमिनेशन, और एक डिजिटल IRVM (इनसाइड रियर-व्यू मिरर) शामिल है, जिसमें फ्रंट और रियर डैशकैम इंटीग्रेटेड है। ये एक्सेसरीज़ कार के मॉडर्न अपील को और बढ़ाती हैं।

अन्य फीचर्स और सेफ्टी

चूंकि यह एनिवर्सरी एडिशन Model S वेरिएंट पर बेस्ड है, इसलिए इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं है। कार में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें 9-स्पीकर वाला Alpine साउंड सिस्टम दिया गया है।

कंफर्ट के मामले में भी यह SUV निराश नहीं करती। इसकी फ्रंट सीट्स 8-वे पावर एडजस्टेबल हैं और वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आती हैं, जो गर्मी के मौसम में काफी आरामदायक है। ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन भी मिलता है, जिससे अलग-अलग ड्राइवर अपनी पसंदीदा सीटिंग पोजीशन को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स भी इसमें शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इस एडिशन में 6 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं। साथ ही, इसमें हिल होल्ड असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, रोल-ओवर मिटिगेशन और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स भी दिए गए हैं।

पावरट्रेन ऑप्शन

Jeep Compass 85th एनिवर्सरी एडिशन में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 2.0-लीटर का मल्टीजेट डीज़ल इंजन दिया गया है जो अपनी परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। यह इंजन 172 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जो शहर और हाईवे, दोनों जगहों पर आरामदायक ड्राइविंग का अनुभव देता है। यह पावर आंकड़े इसे सेगमेंट की सबसे पावरफुल SUV में से एक बनाते हैं।

ट्रांसमिशन के लिए ग्राहकों को दो विकल्प मिलते हैं: एक 6-स्पीड मैनुअल (MT) और एक 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक (AT)।

इंजन 2-लीटर डीजल इंजन पावर 172 पीएस टॉर्क 350 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ 9-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव, फोर-व्हील ड्राइव

कीमत और मुकाबला

Compass के 85th Anniversary Edition की कीमत 26.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और यह Model S वेरिएंट पर बेस्ड है। Compass का मुकाबला Mahindra XUV 7XO, Tata Safari, Tata Harrier और Citroen C5 Aircross से है।

कारदेखो का क्या है कहना

Jeep Compass भारतीय बाजार में एक काबिल और प्रीमियम SUV है, लेकिन अब इसका ओवरऑल पैकेज सेगमेंट में आए नए प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले थोड़ा पुराना लगने लगा है। XUV700 और Safari जैसी गाड़ियां फीचर्स, स्पेस और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल गई हैं। ऐसे में, यह 85th एनिवर्सरी एडिशन Compass में एक नई ताजगी लाने की कोशिश है। नए डिज़ाइन एलिमेंट्स जैसे खास बैज, गोल्ड एक्सेंट्स और कुछ नए इक्विपमेंट के ज़रिए कंपनी ग्राहकों का ध्यान खींचना चाहती है।

हालांकि, ये कॉस्मेटिक बदलाव कुछ समय के लिए तो उत्साह पैदा कर सकते हैं, लेकिन Compass को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वह एक पूरी तरह से नई-जेनरेशन का अपडेट है। एक नया डिज़ाइन, ज़्यादा मॉडर्न केबिन, और शायद एक पेट्रोल इंजन का विकल्प इसे सेगमेंट में फिर से मज़बूती से स्थापित कर सकता है। यह लिमिटेड एडिशन उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो Jeep ब्रांड के फैन हैं और एक एक्सक्लूसिव SUV चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर खरीदारों के लिए शायद एक फुल-फ्लेज्ड अपडेट का इंतज़ार करना ज़्यादा समझदारी भरा होगा।