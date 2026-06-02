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    नई टाटा टियागो ईवी के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    नई टाटा टियागो ईवी कार तीन वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस में आती है

    प्रकाशित: जून 02, 2026 10:55 am । स्तुति

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    Tata Tiago EV Variants Wise Features

    टाटा ने टियागो ईवी फेसलिफ्ट को नई डिजाइन, ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर और अपडेटेड फीचर लिस्ट के साथ भारत में पेश कर दिया है। मिड-लाइफ अपडेट मिलने के साथ टाटा ने अपनी एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक हैचबैक कार की अपील को और बढ़ाया है, साथ ही इसे एक नई पहचान दी है और इसकी कीमतें लगभग वैसी ही रखी गई हैं जैसी प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की थीं।

    नई टियागो ईवी कार तीन वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस में आती है। यहां देखें नई टियागो ईवी फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी :- 

    2026 टाटा टियागो ईवी : एक्सटीरियर 

    फीचर 

    स्मार्ट

    प्योर+

    क्रिएटिव+

    हेडलाइट 

    हैलोजन 

    हैलोजन 

    एलईडी

    एलईडी डीआरएल्स 

    व्हील्स 

    14-इंच स्टील व्हील्स  

    कवर के साथ 14-इंच स्टील व्हील्स

    14-इंच हाइपर स्टाइल्ड व्हील्स 

    ओआरवीएम्स के साथ टर्न इंडिकेटर 

    क्रोम डोर हैंडल्स 

    शार्क फिन एंटीना 

    रूफ माउंटेड स्पॉइलर 

    एलईडी टेललैंप्स 

    रियर वाइपर के साथ वॉशर 

    • फेसलिफ्ट टाटा टियागो ईवी कार में बेस वेरिएंट स्मार्ट से ही कई मॉडर्न स्टाइलिंग एलिमेंट मिलते हैं जिनमें क्रोम डोर हैंडल्स, एलईडी टेललैंप्स और रूफ माउंटेड स्पॉइलर शामिल हैं। 

    Tata Tiago EV Front Three Quarter

    • यदि आप इसका टॉप वेरिएंट चुनते हैं तो आपको कई प्रीमियम डिजाइन एलिमेंट मिलेंगे जैसे कि ओआरवीएम्स माउंटेड टर्न इंडिकेटर, शार्क-फिन एंटीना और एरो-स्टाइल्ड व्हील्स। इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार के टॉप वेरिएंट क्रिएटिव प्लस में एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल्स और रियर वाइपर के साथ वॉशर भी दिया गया है जो इसे अपमार्केट फील देता है। 

    Tata Tiago EV Rear Three Quarter

    2026 टाटा टियागो ईवी : इंटीरियर और कंफर्ट 

    फीचर

    स्मार्ट 

    प्योर+

    क्रिएटिव+

    सीट अपहोल्स्ट्री 

    फैब्रिक 

    फैब्रिक 

    फैब्रिक 

    नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील 

    डैशबोर्ड पर फैब्रिक फिनिश 

    सॉफ्ट-टच फैब्रिक आर्मरेस्ट  

    डे/नाइट आईआरवीएम्स

    क्रूज कंट्रोल 

    ऑटोमेटिक हेडलैंप्स 

    फॉलो मी होम और अप्रोच हेडलैंप्स 

    ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल 

    इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स 

    यूएसबी फ्रंट चार्जर 

    12वोल्ट पावर सॉकेट  

    रियरी पार्सल ट्रे  

    6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट  

    रियर एसी वेंट्स  

    वन-टच ड्राइवर साइड पावर विंडो  

    एयर फिल्टर  

    कूल्ड ग्लवबॉक्स 

    • फेसलिफ्ट टियागो ईवी का केबिन पहले से ज्यादा मॉडर्न है। इसमें टाटा का 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और नया डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है।

    Tata Tiago EV Interior

    • इस गाड़ी के एंट्री-लेवल वेरिएंट में बेसिक फीचर मिलते हैं, जबकि प्योर प्लस वेरिएंट में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, फॉलो-मी होम हेडलैंप्स जैसे कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। 

    • फुली लोडेड क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं जिसमें क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, कूल्ड ग्लवबॉक्स, ऑटोमेटिक हेडलैंप्स और 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल है, जो केबिन को ज्यादा प्रीमियम और प्रेक्टिकल अहसास देते हैं। 

    • इसमें बेस वेरिएंट से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल फीचर मिलते हैं। 

    2026 टाटा टियागो ईवी : इंफोटेनमेंट 

    फीचर 

    स्मार्ट 

    प्योर+

    क्रिएटिव+

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट  

    8-इंच यूनिट 

    10.25-इंच यूनिट 

    एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले (वायरलेस)  

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी (टेलीमेटिक्स)

    स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स 

    स्पीकर 

    4

    4

    • स्मार्ट वेरिएंट में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्पीकर की कमी है, लेकिन इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है। 

    Tata Tiago EV Infotainment Screen

    • प्योर प्लस वेरिएंट में 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और 4-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। 

    • वहीं, टॉप वेरिएंट क्रिएटिव प्लस में बड़ी 10-इंच टचस्क्रीन यूनिट दी गई है जो एकदम प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस देती है। 

    2026 टाटा टियागो ईवी : सेफ्टी 

    फीचर 

    स्मार्ट

    प्योर+

    क्रिएटिव+

    एयरबैग्स 

    6

    6

    6

    एबीएस के साथ ईबीडी 

    रियर पार्किंग सेंसर 

    आई-टीपीएमएस  

    आइएसोफिक्स सीट माउंट  

    360-डिग्री कैमरा 

    (केवल रिवर्स)  

    रियर डिफॉगर 

    ईएससी के साथ ट्रेक्शन कंट्रोल  

    हिल होल्ड असिस्ट 

    ऑटो डिफॉगर

    ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

    • टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार में 6 एयरबैग, एबीएस रियर पार्किंग सेंसर, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और i-टीपीएमएस जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। 

    Tata Tiago EV Infotainment

    • प्योर प्लस वेरिएंट में रियर डिफॉगर और रिवर्स कैमरा सेटअप भी दिया गया है जो रोजाना की ड्राइविंग में अच्छा कंफर्ट देता है। 

    • क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ईएससी, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटो डिफॉगर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और 360-डिग्री कैमरा जैसे एडवांस सेफ्टी और असिस्टेंस फीचर दिए गए हैं, जो इसे लाइनअप का सबसे सुरक्षित और फीचर लोडेड ऑप्शन बनाते हैं। 

    • प्योर प्लस वेरिएंट के मुकाबले क्रिएटिव प्लस वेरिएंट सेफ्टी के मामले में ज्यादा बेहतर ऑप्शन है।

    बैटरी पैक व मोटर 

    नई टाटा टियागो ईवी कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है :- 

    बैटरी स्पेसिफिकेशन 

    19.2 केडब्ल्यूएच 

    24 केडब्ल्यूएच 

    पावर 

    61 पीएस

    75 पीएस 

    टॉर्क 

    110 एनएम 

    114 एनएम 

    रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    226 किलोमीटर

    285 किलोमीटर

    चार्जिंग स्पीड (10-80% डीसी चार्जर)

    35 मिनट 

    35 मिनट 

    टियागो ईवी कीमत और मुकाबला  

    फेसलिफ्ट टियागो ईवी गाड़ी की कीमत 6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है। इसका मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा। यह गाड़ी टाटा पंच ईवी के मुकाबले में भी ज्यादा सस्ता ऑप्शन साबित होती है। 

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