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    2026 Skoda Slavia Facelift कल लॉन्च होगी: जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

    उम्मीद है कि फेसलिफ्ट स्लाविया में नए फ़ीचर और एक नया ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलेगा।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 17, 2026 17:58 ist
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    published onAug 17, 2026 17:58 IST
    last updated onAug 17, 2026 17:58 IST
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    Skoda Slavia Facelift Launch Tomorrow

    भारत के कार बाजार में SUV का दबदबा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कुछ स्टाइलिश सेडान अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। Skoda Slavia इन्हीं में से एक है। लॉन्च के काफी वक्त बाद अब इसे पहला बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है। कई स्पाई शॉट्स और टीजर सामने आ चुके हैं, इसलिए यह लगभग तय माना जा रहा है कि नई स्लाविया कई अहम बदलावों के साथ आएगी और सेगमेंट में एक बार फिर मजबूती से खड़ी होगी। तो आइए जानते हैं 2026 Skoda Slavia फेसलिफ्ट से क्या-क्या उम्मीद की जा सकती है।

    एक्सटीरियर में क्या होंगे बदलाव?

    लीक्स और स्पाई शॉट्स से जो तस्वीर सामने आती है, उसके मुताबिक फेसलिफ़्ट स्लाविया में ज्यादातर बदलाव एक्सटीरियर पर होंगे। मकसद साफ है, कार को फ्रेश और मॉडर्न लुक देना। मौजूदा स्लाविया का फ्रंट वैसे भी काफी बोल्ड और अग्रेसिव है, बोनट पर शार्प लाइन हैं और स्लीक LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स भी दिए गए हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में नया बंपर, अपडेटेड LED हेडलैंप्स और नए LED DRL मिल सकते हैं, कुछ-कुछ कंपनी की कॉम्पैक्ट SUV Skoda Kushaq जैसे। इन सब बदलावों से कार का फ्रंट फेस और भी आकर्षक हो जाएगा।

    Skoda Slavia Facelift Front Quarter

    साइड प्रोफाइल में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि यह फेसलिफ्ट ही है। लेकिन नजर सबसे पहले जहाँ टिकेगी, वो हैं नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, जो कार को साइड से ज्यादा डायनामिक और फ्रेश लुक देते हैं।

    Skoda Slavia Facelift Side

    फेसलिफ़्ट स्लाविया में पिछले की तरफ कुशाक जैसा कनेक्टेड LED टेललैंप्स सेटअप मिल सकता है। इससे स्लाविया का रियर लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और चौड़ा दिखेगा। मौजूदा मॉडल का रियर डिजाइन पहले से ही साफ-सुथरा और मॉडर्न है, पर यह नया अपडेट उसे एक लेवल और ऊपर ले जाएगा।

    Skoda Slavia Facelift Rear

    केबिन

    मौजूदा स्कोडा स्लाविया का केबिन ड्यूल-टोन कलर स्कीम, साफ-सुथरे डैशबोर्ड लेआउट, फ्लोटिंग टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। फेसलिफ्ट में बेसिक आर्किटेक्चर वही रहेगा। हाँ, प्रीमियम फील बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी अपडेट्स जरूर आएंगे। पिछले स्पाई शॉट्स देखें तो डैशबोर्ड लेआउट में बड़े बदलाव नहीं दिखते, लेकिन अपडेटेड UI के साथ नया इंफोटेनमेंट सिस्टम सबसे बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है।

    Skoda Slavia Interior

    स्कोडा नई स्लाविया में एक नई इंटीरियर थीम भी दे सकती है। नए अपहोल्स्ट्री ऑप्शन और डैशबोर्ड पर अलग फिनिश के साथ केबिन को फ्रेश और प्रीमियम लुक मिल सकता है।

    संभावित फीचर और सेफ्टी

    फीचर्स की बात करें तो मौजूदा स्लाविया पहले से काफी अच्छा पैकेज है। इसमें सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पावर्ड ड्राइवर सीट सब कुछ मिलता है। फेसलिफ्ट में स्कोडा इस लिस्ट को और लंबा करने वाली है। कुशाक में हाल ही में जो नए फीचर्स आए हैं, जैसे रियर मसाजिंग सीट्स और बिल्ट-इन AI असिस्टेंट वाला नया इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, उनके स्लाविया में भी आने की उम्मीद है।

    Skoda Kushaq Infotainment

    स्कोडा के लिए सेफ्टी हमेशा से अहम रही है। स्लाविया को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है, यानी यह सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में शुमार है। फेसलिफ्ट से उम्मीद है कि यह स्टैंडर्ड बना रहेगा। इस अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव ADAS और 360-डिग्री कैमरा का आना हो सकता है, जो अब इस सेगमेंट में आम होते जा रहे हैं। इनके बिना स्लाविया थोड़ी पीछे लग रही थी। फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिल सकते हैं। बाकी फीचर जैसे 6 एयरबैग, TPMS, हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स पहले की तरह मिलते रहेंगे।

    इंजन और परफॉर्मेंस

    परफॉर्मेंस हमेशा से स्कोडा स्लाविया की खासियत रही है। अच्छी बात यह है कि फेसलिफ्ट में भी वही रोमांचक टर्बो-पेट्रोल इंजन: 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI मिलेंगे। पावर और रिफाइनमेंट के मामले में ये दोनों पहले से ही अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।

    ट्रांसमिशन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ मिलने वाले मौजूदा 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक की जगह नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स लगेगा। यही यूनिट हाल ही में स्कोडा कुशाक में भी आई है। स्मूथनेस और एफिशिएंसी, दोनों में इससे फायदा मिल सकता है। 1.5-लीटर TSI इंजन के साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स पहले की तरह बना रहेगा।

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया)

    7-स्पीड डीसीटी

    Skoda Slavia Engine

    संभावित कीमत और मुकाबला

    नए फीचर्स और अपडेट्स को देखें तो स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की कीमत थोड़ी बढ़ना तय है। वेरिएंट के हिसाब से 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। फेसलिफ्ट स्लाविया की एंट्री प्राइस करीब 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रह सकती है।

    लॉन्च के बाद इसकी Hyundai Verna, Honda City और Volkswagen Virtus से टक्कर होगी। साथ ही, परफॉर्मेंस और प्रीमियम फील की वजह से यह Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, Kia Seltos और Hyundai Creta जैसी कॉम्पैक्ट SUV का एक विकल्प भी रहेगी।

    कारदेखो का क्या है कहना

    अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले स्लाविया थोड़ी पुरानी लगने लगी थी, इसलिए इस अपडेट की उसे बहुत जरूरत थी ताकि वह फिर से मुकाबले में आ सके। इसमें ADAS और 360-डिग्री कैमरा जैसे जरूरी फ़ीचर्स शामिल हो सकते हैं, जो यह दिखाते हैं कि स्कोडा आखिरकार ग्राहकों की असल जरूरतों पर ध्यान दे रही है। साथ ही, उम्मीद है कि इसमें वही पावरट्रेन होंगे जो मौजूदा मॉडल में हैं।

    1.5-लीटर TSI इंजन को चलाना आज भी बहुत मजेदार है, और इसे मॉडर्न ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ने से वे ड्राइवर खुश होंगे जो रोजाना के आराम से समझौता किए बिना तेज रफ़्तार चाहते हैं। यह अपडेट कॉम्पिटिशन को एक सही जवाब जैसा लगेगा, एक शानदार और अच्छे फ़ीचर्स वाली सेडान जो आज भी ड्राइवर की जरूरतों को सबसे ज्यादा अहमियत देती है।

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    सोनू
    सोनू

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