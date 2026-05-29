2026 टाटा टियागो ईवी : इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

प्रकाशित: मई 29, 2026 10:44 am । स्तुति

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टाटा ने 2026 टियागो ईवी फेसलिफ्ट को भारत में पेश कर दिया है। इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार में नई डिजाइन, नए फीचर और कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं। इस अपडेट के साथ अब टाटा ईवी सेगमेंट में एंट्री लेवल कारों के लिए नया स्टैंडर्ड सेट कर रही है।

2026 टाटा टियागो ईवी कार तीन नए कलर ऑप्शन : सोबो सर्ज, देहरादून ड्यू, और पैंगगोंग पल्स में आती है। इसके अलावा इसमें प्योर ग्रे, प्रिस्टाइन व्हाइट और डेटोना ग्रे जैसे कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं। नई टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

2026 टाटा टियागो ईवी : वेरिएंट-वाइज कलर

यहां देखें नई टियागो ईवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी :-

कलर स्मार्ट19 प्योर प्लस 19 प्योर प्लस 24 क्रिएटिव प्लस 24 प्योर ग्रे ✅ ✅ ✅ ✅* पैंगगोंग पल्स ✅ ✅ ✅ ✅* प्रिस्टाइन व्हाइट ✅ ✅ ✅ ✅* डेटोना ग्रे ✅ ✅ ✅ ✅* सोबो सर्ज - ✅ ✅ ✅* देहरादून ड्यू - ✅ ✅ ✅*

*डुअल टोन में आती है

बेस वेरिएंट स्मार्ट 19 में चार कलर ऑप्शन : प्योर ग्रे, प्रिस्टाइन व्हाइट, डेटोना ग्रे और पैंगगोंग पल्स कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

इस इलेक्ट्रिक कार में प्योर प्लस 19 वेरिएंट से सोबो सर्ज और देहरादून ड्यू कलर ऑप्शन मिलते हैं।

टॉप वेरिएंट क्रिएटिव प्लस 24 में यह सभी कलर ऑप्शन डुअल टोन कॉन्फिगरेशन में मिलते हैं।

अब इन सभी कलर ऑप्शन पर डालते हैं एक नजर :-

प्योर ग्रे

प्रिस्टाइन व्हाइट

पैंगगोंग पल्स

डेटोना ग्रे

सोबो सर्ज

देहरादून ड्यू

2026 टाटा टियागो ईवी से जुड़ी जानकारी

टाटा ने टियागो ईवी को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है, जिससे इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर का लुक अब एकदम नया लगता है। आगे की तरफ इसमें एयर इंटेक ग्रिल दी गई है जो साइज में पहले से ज्यादा छोटी लगती है। इसमें बॉडी कलर्ड फ्रंट और थोड़ा उठा हुआ स्टेंस मिलता है। इस गाड़ी में नए डिजाइन के पतले हेडलैंप्स दिए गए हैं और यह अब रिफ्लेक्टर एलईडी यूनिट हैं जिसके साथ डीआरएल्स भी मिलती हैं।

इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार के पीछे के हिस्से में भी कई बदलाव किए गए हैं। इसकी टेललैंप डिजाइन पर अब कनेक्टेड इफेक्ट मिलता है। इसमें अब एलईडी टेललाइट मिलती हैं, और इसके रियर कैमरा को नंबर प्लेट हाउसिंग पर पोजिशन किया गया है।

केबिन की बात करें तो टियागो ईवी न्यू मॉडल में अब डैशबोर्ड पर 10.25-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए फ्री स्टैंडिंग डिस्प्ले मिलते हैं। इसमें स्टीयरिंग व्हील को भी अपडेट किया गया है जिस पर अब ट्रेडिशनल टाटा लोगो की बजाए टाटा.ईवी लोगो मिलता है।

सुरक्षा के लिए इसमें सेगमेंट फर्स्ट 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग, फ्रंट और रियर एसी वेंट्स, फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

फेसलिफ्ट टियागो ईवी कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 19.2 केडब्ल्यूएच (मीडियम रेंज) और 24 केडब्ल्यूएच (लॉन्ग रेंज) दिए गए हैं।

2026 टाटा टियागो ईवी : बैटरी पैक स्पेसिफिकेशन

यहां देखें नई टियागो ईवी के पावरट्रेन ऑप्शन की जानकारी :-

बैटरी स्पेसिफिकेशन 19.2 केडब्लूएच 24 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 61 पीएस 75 पीएस टॉर्क 110 एनएम 114 एनएम एसेलेरेशन (0 से 60 किमी/घंटे) 6.2 सेकंड 5.7 सेकंड सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 226 किलोमीटर 285 किलोमीटर चार्जिंग स्पीड (10-80% डीसी चार्जर) 35 मिनट 35 मिनट

2026 टाटा टियागो ईवी : कीमत और मुकाबला

2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट गाड़ी की कीमत 6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये के बीच है। इसका मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा। यह गाड़ी टाटा पंच ईवी के मुकाबले में भी ज्यादा सस्ता ऑप्शन साबित होगी।

नई टाटा टियागो ईवी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें।