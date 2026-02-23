2026 टाटा पंच ईवी के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे बैटरी पैक ऑप्शन, जानिए यहां

प्रकाशित: फरवरी 23, 2026 02:52 pm । स्तुति

2026 टाटा पंच ईवी भारत में 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) कीमत पर लॉन्च हो गई है। आप इसे बैटरी रेंटल स्कीम के साथ भी खरीद सकते हैं, जिसके तहत इसकी कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके साथ आपको 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर की फीस भी देनी होगी।

पंच ईवी फेसलिफ्ट कार पांच वेरिएंट : स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस में उपलब्ध है। इस माइक्रो इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

बैटरी पैक 30 केडब्ल्यूएच 40 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 88 पीएस 129 पीएस टॉर्क 154 एनएम 154 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2) 365 किलोमीटर-375 किलोमीटर* 468 किलोमीटर एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 13.5 सेकंड 9 सेकंड

*सर्टिफिकेशन के तहत

इस गाड़ी के सभी वेरिएंट में सारे बैटरी पैक ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि पंच ईवी फेसलिफ्ट कार के किस वेरिएंट में कौनसे बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके बारे में नीचे देख सकते हैं :-

2026 टाटा पंच ईवी : वेरिएंट-वाइज बैटरी पैक ऑप्शन

वेरिएंट 30 केडब्लूएच 40 केडब्लूएच स्मार्ट ✅ ❌ स्मार्ट प्लस ✅ ✅ एडवेंचर ❌ ✅ एम्पावर्ड ❌ ✅ एम्पावर्ड प्लस एस ❌ ✅

यदि आप नई पंच ईवी का बेस वेरिएंट चुनते हैं तो आपको केवल स्मॉल बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकेगा।

2026 टाटा पंच ईवी लाइनअप में केवल बेस से ऊपर वाले स्मार्ट प्लस वेरिएंट में मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं।

नई टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट गाड़ी के मिड-वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट में केवल बड़ा बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया है।

यदि आप नई टाटा पंच ईवी के कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर सकते हैं।

नोट : टाटा का दावा है कि पंच ईवी फेसलिफ्ट कार 30 केडब्लूएच बैटरी पैक के साथ 275 किलोमीटर और 40 केडब्ल्यूएच के साथ 350 किलोमीटर की रेंज देगी। यह ना सिर्फ गाड़ी को रोजाना चलाने में मदद करेगा बल्कि इसे एक शहर से दूसरे शहर में भी आसानी से लेकर जाया जा सकेगा।

2026 टाटा पंच ईवी : अन्य फीचर और सेफ्टी

टाटा पंच ईवी में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले फीचर दिए गए हैं जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। इसका टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अब अपडेटेड इंटरफेस के साथ आता है। इसमें 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, सिंगल-पेन सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम और ऑटो डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल होल्ड असिस्ट और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल डिसेंट कंट्रोल और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

2026 टाटा पंच ईवी : मुकाबला

फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी का मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। इसे टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से सस्ती कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।