2026 रेनो डस्टर भारत में हुई लॉन्च : कीमत 10.29 लाख रुपये से शुरू, यहां देखें पूरी कीमत, वेरिएंट, कलर, स्पेसिफिकेशन और अन्य जानकारी

प्रकाशित: मार्च 17, 2026 01:00 pm । स्तुति

रेनो इंडिया ने नई डस्टर को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस आइकोनिक कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की कीमत 10.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। नई रेनो डस्टर कार की बुकिंग फिलहाल जारी है, जबकि इसके चुनिंदा वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल से शुरू होगी। यदि आप 2026 रेनो डस्टर को खरीदने के इच्छुक है तो यहां इससे जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं :-

वेरिएंट और कीमत

नई रेनो डस्टर कार पांच वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो+ और आइकॉनिक में उपलब्ध है।

वेरिएंट 1.3-लीटर टर्बो एमटी 1.3-लीटर टर्बो एमटी 1.3-लीटर टर्बो डीसीटी स्टैंडर्ड आर-पास स्टैंडर्ड आर-पास स्टैंडर्ड आर-पास ऑथेंटिक 10.49 लाख रुपये 10.29 लाख रुपये — — — — इवॉल्यूशन 11.69 लाख रुपये 11.39 लाख रुपये 12.99 लाख रुपये 12.69 लाख रुपये 14.49 लाख रुपये 13.99 लाख रुपये टेक्नो 13.49 लाख रुपये 13.19 लाख रुपये 14.49 लाख रुपये 14.19 लाख रुपये 15.89 लाख रुपये 15.49 लाख रुपये टेक्नो प्लस — — 15.29 लाख रुपये 14.99 लाख रुपये 16.69 लाख रुपये 16.29 लाख रुपये आइकोनिक — — 16.99 लाख रुपये 16.59 लाख रुपये 18.49 लाख रुपये 18.09 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है।

नई रेनो डस्टर गाड़ी की बुकिंग फिलहाल जारी है। यहां देखें पूरी बुकिंग प्रक्रिया।

डस्टर के दो टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल से शुरू होगी।

इस एसयूवी कार के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की डिलीवरी नवंबर 2026 के आखिर में शुरू होगी।

आर-पास एक्सक्लूसिव फायदा : आर-पास के साथ 40,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि 31 मार्च से पहले आर-पास के जरिए की गई बुकिंग पर लागू है।

एक्सटीरियर

इसमें पतले हॉरिजोंटल एलईडी हेडलैंप्स ग्रिल के बाहरी किनारों पर लगे हैं और इसमें पतली एलईडी डीआरएल्स भी दी गई हैं जो टर्न इंडिकेटर की तरह काम करती है।

इस गाड़ी में बोनट पर क्रीज लाइंस मिलती है जो ग्रिल से शुरू होकर पीछे की तरफ विंडशील्ड तक जाती हैं, और फ्रंट व्हील आर्क के ऊपर की तरह उभरा हुआ आकार बनाती हैं और फ्लैट सरफेस को एक खास पहचान देती हैं।

इसका फ्रंट बंपर काफी ऊंचा और हैवी मोल्डिंग वाला है, जिसके बीच में एक चौड़ा एयर इनटेक दिया गया है और नीचे की तरफ कॉन्ट्रास्ट सिल्वर कलर का स्किड-प्लेट जैसा एलिमेंट दिया गया है। इसमें फॉग लैंप को डार्क प्लास्टिक हाउसिंग में बंपर के बाहरी किनारों पर पोजिशन किया गया है।

इसकी साइड प्रोफाइल बॉक्सी है, इसमें स्क्वायर व्हील आर्क के साथ व्हील और दरवाजों के निचले हिस्से पर चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग भी दी गई है।

साइड पर गौर करें तो इसमें रूफलाइन पर माउंटेड फंक्शनल रूफ रेल्स, सी-पिलर में इंटीग्रेटेड रियर डोर हैंडल्स और 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो व्हील आर्क को पूरी तरह से भर देते हैं।

नंबर जो मायने रखते है: लंबाई: 4346 मिलीमीटर | चौड़ाई: 1815 मिलीमीटर | ऊंचाई: 1703 मिलीमीटर | व्हीलबेस: 2657 मिलीमीटर | ग्राउंड क्लीयरेंस: 212 मिलीमीटर | बूट स्पेस: 518 लीटर

पीछे की तरफ इसमें वर्टिकल टेलगेट दिया गया है। इसमें एंग्युलर एलईडी शेप्ड टेललैंप्स दिए गए हैं जिसे कॉर्नर पर पोजिशन किया गया है और इसे टेलगेट पर हॉरिजोंटल लाइट बार से कनेक्ट किया गया है।

इसमें रियर बंपर पर भी फ्रंट बंपर की तरह रग्ड ट्रीटमेंट मिलता है। बंपर पर इसमें चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग और सिल्वर लोअर इंसर्ट दिया गया है, जबकि रूफ माउंटेड स्पॉइलर (इंटीग्रेटेड ब्रेक लाइट के साथ) रियर विंडशील्ड के ऊपर थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है।

कलर ऑप्शन

2026 रेनो डस्टर छह अलग-अलग कलर ऑप्शन में उपलब्ध है :-

माउंटेन जेड ग्रीन

रिवर ब्लू

सनसेट रेड

पर्ल व्हाइट

मूनलाइट सिल्वर

स्टेल्थ ब्लैक

रोचक जानकारी : रेनो डस्टर एसयूवी कार को लिमिटेड आइकोनिक लॉन्च एडिशन में भी पेश किया गया है जिसकी केवल 2026 यूनिट्स ही उतारी गई हैं। इसमें माउंटेन जेड ग्रीन एक्सटीरियर कलर के साथ येलो कॉन्ट्रास्ट स्ट्राइप और हिमालय इंस्पायर्ड ग्राफिक्स दिए गए हैं।

इंटीरियर

2026 रेनो डस्टर गाड़ी के केबिन में स्पोर्टी ऑल-ब्लैक कलर थीम दी गई है। इसमें हॉरिजोंटल लेयर्ड डैशबोर्ड के साथ बड़ा फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है।

केबिन के अंदर इसमें डैशबोर्ड और डोर पेनल्स पर टेक्सचर्ड सरफेस दिया गया है और गाड़ी को ज्यादा अपमार्केट और प्रीमियम फील देने के लिए कई सारे सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है।

इस गाड़ी में लगे एसी वेंट्स की डिजाइन एंगुलर हैं और इसे डैशबोर्ड के बाहरी किनारों पर वर्टिकल लेआउट में पोजिशन किया गया है, जबकि बीच में इसे हॉरिजोंटल पोजिशन किया गया है।

इस एसयूवी कार के सेंटर कंसोल में कई महत्वपूर्ण फंक्शन के लिए फिजिकल टॉगल स्टाइल कंट्रोल्स दिए गए हैं और कुछ वेरिएंट में रोटरी ड्राइव मोड सिलेक्टर को गियर लीवर के पास में पोजिशन किया गया है।

रेनो की इस कार में सीटों पर कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के साथ चौड़ी कुशनिंग और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

नई रेनो डस्टर कार में कई काम की स्टोरेज स्पेस दी गई है, जैसे कि दरवाजों में बड़े पॉकेट्स, कप होल्डर और कप होल्डर के साथ चौड़ा सेंटर आर्मरेस्ट आदि।

फीचर

2026 रेनो डस्टर गाड़ी में डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, 6-वे पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर दिए गए हैं जो पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट देते हैं।

छोटी जानकारियां: रियर सेंटर आर्मरेस्ट में कपहोल्डर के अलावा एक खास फोन होल्डर भी है, जिससे पीछे बैठे पैसेंजर को अपने डिवाइस इस्तेमाल करने में आसानी होती है।

डस्टर न्यू मॉडल में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 6-स्पीकर वाला आर्केमि ऑडियो सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, और आसानी से एक्सेस करने के लिए पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री जैसे मॉडर्न फीचर दिए गए हैं।

इसमें पावर्ड टेलगेट भी दिया गया है जो लगेज को लोड करने के दौरान काफी काम का फीचर साबित होता है।

सेफ्टी

नई रेनो डस्टर कार में सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। इसमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

रेनो डस्टर गाड़ी में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स और 17 फीचर के साथ लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) सूट भी दिया गया है।

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग से जुड़ी जानकारी : डस्टर का क्रैश टेस्ट होना फिलहाल बाकी है, लेकिन कंपनी को पूरा भरोसा है कि एनकैप टेस्ट में डस्टर को पूरे 5-स्टार मिलेंगे क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में 57 प्रतिशत एडवांस्ड हाई-स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिससे क्रैश होने की स्थिति में इसे बेहतर स्ट्रक्चरल मजबूती मिलती है।

इंजन ऑप्शन

2026 रेनो डस्टर में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 100 पीएस 163 पीएस 160 पीएस (संभावित) टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम सामने आनी बाकी ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी* 8-स्पीड डीएचटी

*डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

रेनो का दावा है कि डस्टर की पावरट्रेन आईसीई और हाइब्रिड ऑप्शन के अलावा सीएनजी, फ्लेक्स फ्यूल और ईवी को भी सपोर्ट करती है।

कंपनी ने यह भी दावा किया है कि यह बीएस7 एमिशन नॉर्म्स के लिए भविष्य के लिए तैयार है।

ड्राइवट्रेन : वर्तमान में रेनो डस्टर को फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है, रेनो का कहना है डस्टर का आर्किटेक्चर 4डब्लूडी (फोर-व्हील-ड्राइव) और ईएडब्लूडी (इलेक्ट्रिक ऑल व्हील ड्राइव) सेटअप के लिए भी तैयार है।

मुकाबला

न्यू रेनो डस्टर एसयूवी कार का मुकाबला स्कोडा कुशाक, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर जैसी मिड-साइज एसयूवी कार से रहेगा। यहां देखें नई रेनो डस्टर का मुकाबले में मौजूद गाड़ियों के साथ कंपेरिजन :-