पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: टाटा सिएरा ईवी का टीजर जारी, रेनो काइगर का नया वेरिएंट लॉन्च, स्कोडा कोडिएक आरएस की बुकिंग शुरू, और बहुत कुछ

पिछला सप्ताह भारत के कार बाजार के लिए काफी दिलचस्प रहा, इस दौरान यहां पर कई नए वेरिएंट लॉन्च हुए, आगामी कारों के टेस्ट मॉडल देखे गए और एक नया पेटेंट फाइल हुआ। अगर आपने ऑटोमोटिव सेक्टर की खबरें मिस कर दी, तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

टाटा सिएरा ईवी का टीजर जारी

पिछले सप्ताह की शुरूआत में टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी का टीजर जारी किया, इसे 30 जून को पेश किया जाएगा। टीजर से हमें सिएरा ईवी के एक्सटीरियर की साफ झलक देखने को मिली। सप्ताह के आखिर में, कंपनी ने फिर से एसयूवी कार का टीजर जारी किया और इस बार पूरा डिजाइन दिखाया जो आईसीई पावर्ड वर्जन जैसा है।

टाटा टिगोर फेसलिफ्ट का डिजाइन पेटेंटेड

हाल ही में टाटा मोटर्स ने फेसलिफ्ट टिगोर के लिए पेटेंट फाइल किया है, जिससे पता चलता है कि फेसलिफ्ट टियागो की तरह इसे भी अपडेट मिलने वाला है। इस पेटेंट के अनुसार, फेसलिफ्ट टिगोर में हैचबैक कार वाले ट्रीटमेंट मिल सकते हैं, जिनमें आगे नया डिजाइन, पीछे अपडेट के तौर कनेक्टेड टेललैंप सेटअप मिलेगा। यहां फेसलिफ्ट टिगोर के पेटेंट के बारे में विस्तार से देखिए।

रेनो काइगर का नया वेरिएंट लॉन्च

रेनो इंडिया ने काइगर एसयूवी कार का नया इवोल्यूशन वेरिएंट लॉन्च किया, जिसमें टॉप मॉडल्स वाले कुछ फीचर दिए गए हैं और इसके साथ टर्बो पेट्रोल इंजन ज्यादा किफायती हो गया है। इसके अलावा, अब टॉप मॉडल से नीचे वाले टेक्नो वेरिएंट में भी टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जिससे यह कार चलाने के शौकीनों के लिए ज्यादा आकर्षक हो गई है।

सिट्रोएन एयरक्रॉस कंफर्ट एडिशन लॉन्च

सिट्रोएन इंडिया ने भी एयरक्रॉस एसयूवी का लिमिटेड कंफर्ट एडिशन लॉन्च किया, जिसकी कीमत 9.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसमें कई कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड किए गए हैं, जिससे यह मुकाबले में मौजूद कॉम्पैक्ट एसयूवी को कड़ी टक्कर दे सके। कंफर्ट एडिशन को एयरक्रॉस एसयूवी के लोअर वेरिएंट्स पर तैयार किया गया है, जिसके साथ तीन एसेसरीज पैक्स भी मिलते हैं।

टाटा मोटर्स फ्यूचर प्लान

टाटा मोटर्स ने 23 जून 2026 को एक इनवेस्टर डे मीट आयोजित की, जिसमें कंपनी ने कुछ प्रमुख घोषणाएं की, जिसके तहत 2031 तक 15 आईसीई और 10 इलेक्ट्रिक गाड़ी पेश करने की योजना है। इनमें 6 नई आईसीई पावर्ड और 4 इलेक्ट्रिक गाड़ी (सिएरा ईवी और आगामी लग्जरी सब-ब्रांड अविन्या सहित) शामिल होंगी। टाटा मोटर्स के मौजूदा पोर्टफोलियो में 9 आईसीई मॉडल और 6 इलेक्ट्रिक गाड़ी शामिल हैं। यहां टाटा के फ्यूचर प्लान के बारे में ज्यादा देखें।

एमजी स्टारलाइट 560 टेस्टिंग के दौरान दिखी

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स इंडिया जल्द भारत में अपना नया मॉडल लॉन्च कर सकती है, जिसे दुनियाभर में वुलिंग स्टारलाइट 560 नाम से जाना जाता है। इस नई एसयूवी को हेक्टर और मैजेस्टर के बीच पोजिशन किया जा सकता है और यह भारत में पहली मास-मार्केट पीएचईवी हो सकती है। हाल ही में दिखे टेस्ट मॉडल के अनुसार यह टेस्टिंग के आखिरी फेज में है, जिससे पता चलता है कि इसे कुछ महीनों में लॉन्च किया जा सकता है।

स्कोडा कोडिएक आरएस की बुकिंग शुरू

जल्द स्कोडा कोडिएक आरएस भारत की सड़कों पर उतरने वाली है। कंपनी ने एसयूवी की बुकिंग शुरू कर दी और बुकिंग राशि 3 लाख रुपये रखी गई। इसकी तय की गई 50 यूनिट जल्द ही बिक गई! पावरफुल इंजन और शानदार ड्राइविंग अनुभव के साथ स्टैंडर्ड कोडिएक की तरह फैमिली फ्रेंडली होने के कारण, कोडिएक आएस प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प है।