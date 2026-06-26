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    टाटा मोटर्स वित्तीय वर्ष 2031 तक 10 नई कारें करेगी पेश, इनमें 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 6 आईसीई मॉडल्स होंगे शामिल

    टाटा मोटर्स ने वित्तीय वर्ष 2031 तक 15 आईसीई कारें और 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो होने की पुष्टि की है

    प्रकाशित: जून 26, 2026 10:55 am । स्तुति

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    Tata Motors

    टाटा मोटर्स की इन्वेस्टर डे मीट 23 जून 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें कंपनी ने कई अहम घोषणाएं कीं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2031 तक अपने लाइनअप में 25 पैसेंजर व्हीकल्स शामिल करने की योजना बनाई है। इसके तहत कंपनी छह नए आईसीई मॉडल और चार नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी (इनमें से दो के बारे में हमें पता है - पहली सिएरा ईवी जो 30 जून को लॉन्च होगी, और दूसरी अविन्या)।

    हाल ही में टाटा मोटर्स ने टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट भी लॉन्च की है और आगे भी कई फेसलिफ्ट मॉडल्स देखने को मिलेंगे। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :- 

    क्या उम्मीद कर सकते हैं? 

    टाटा के अपकमिंग पोर्टफोलियो के तहत 15 इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) मॉडल्स और 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) शामिल होंगे। नई नेमप्लेट के अलावा मौजूदा मॉडल्स के 30 से ज्यादा लाइफसाइकल अपडेट, फेसलिफ्ट और नए वेरिएंट पेश किए जाएंगे। 

    Tata Motors

    चार नई ईवी नेमप्लेट के तहत सिएरा ईवी शामिल होगी जिसे 30 जून को पेश किया जाएगा और इस गाड़ी का टीजर भी दो बार जारी किया जा चुका है। अविन्या एक्स को ऑटो एक्सपो 2025 में कॉन्सेप्ट मॉडल के तौर पर भी शोकेस किया गया था। उम्मीद है कि अविन्या टाटा का प्रीमियम ईवी सब-ब्रांड हो सकता है। इसके अलावा कंपनी सफारी ईवी और एक इलेक्ट्रिक एमपीवी भी लॉन्च कर सकती है, जिससे टाटा इस सेगमेंट में कदम रखेगी जहां किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 जैसी कारें पहले से मौजूद हैं। 

    Tata Motors

    प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने के साथ-साथ, टाटा मोटर्स अगले 2 से 3 सालों में अपनी सालाना प्रोडक्शन क्षमता को लगभग 9 लाख यूनिट से बढ़ाकर 13 लाख यूनिट करने का लक्ष्य भी रख रही है, ताकि प्रोडक्शन क्षमता और बिक्री बेहतर हो सके। इसके लिए नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी और पुणे, साणंद, रंजनगांव और पनापक्कम में मौजूद प्लांट मे प्रोडक्शन यूनिट्स को अपग्रेड भी किया जाएगा। 

    टाटा मोटर्स का मौजूदा पोर्टफोलियो 

    वर्तमान में टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में 9 आईसीई मॉडल्स शामिल हैं :-

    आईसीई मॉडल्स

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    टाटा टियागो 

    4.70 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये

    टाटा टिगॉर

    5.55 लाख रुपये से 8.84 लाख रुपये

    टाटा अल्ट्रोज 

    6.30 लाख रुपये से 10.77 लाख रुपये

    टाटा पंच 

    5.65 लाख रुपये से 10.60 लाख रुपये

    टाटा नेक्सन 

    7.37 लाख रुपये से 14.22 लाख रुपये

    टाटा कर्व 

    9.70 लाख रुपये से 19.10 लाख रुपये

    टाटा सिएरा 

    11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये

    टाटा हैरियर 

    12.89 लाख रुपये से 25.85 लाख रुपये

    टाटा सफारी 

    13.29 लाख रुपये से 26.40 लाख रुपये

    वर्तमान में टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग बॉडी स्टाइल वाले छह मॉडल्स की बड़ी रेंज के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सबसे आगे है। 

    ईवी मॉडल्स 

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    टाटा टियागो ईवी 

    6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये

    टाटा टिगॉर ईवी 

    12.49 लाख रुपये से 13.75 लाख रुपये

    टाटा पंच ईवी 

    9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये

    टाटा नेक्सन ईवी 

    12.49 लाख रुपये से 17.49 लाख रुपये

    टाटा कर्व ईवी 

    16.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये

    टाटा हैरियर ईवी 

    21.49 लाख रुपये से 30.23 लाख रुपये

    कारदेखो का क्या है कहना…

    टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सबसे आगे है। कंपनी का मकसद पैसेंजर कार सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाकर बाजार में मजबूत पकड़ बनाना है। नए मॉडल्स लाने की योजना (जिसमें 'अविन्या' ब्रांड के तहत कई प्रीमियम गाड़ियां भी शामिल हैं) से पता चलता है कि टाटा केवल मास मार्केट पर ध्यान देने की बजाय अलग-अलग कीमत वाले सेगमेंट के खरीदारों तक पहुंचना चाहती है।

    टाटा की नई योजना को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

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