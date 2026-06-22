प्रकाशित: जून 22, 2026 10:49 am । स्तुति

टाटा मोटर्स अपनी सिएरा ईवी को भारत में 30 जून को शोकेस करने जा रही है। लेकिन, इससे पहले कंपनी ने सिएरा ईवी का पहला ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है, जिसमें एसयूवी कार की झलक नजर आई है। हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है। टाटा ने अपने सिएरा आईसी मॉडल का टीजर दिखाते समय ही इलेक्ट्रिक सिएरा की एक हल्की झलक दिखा दी थी। टाटा के इलेक्ट्रिक लाइनअप में सिएरा ईवी को कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच में पोजिशन किया जाएगा। टाटा सिएरा ईवी में क्या कुछ मिलेगा खास, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे:

नए टीजर से कंफर्म हुआ है कि इसका लुक काफी हद तक सिएरा आईसीई मॉडल जैसा होगा, लेकिन इसमें कुछ ईवी-स्पेसिफिक स्टाइलिंग एलिमेंट जोड़े जाएंगे। टीजर में क्या कुछ आया है नजर, जानेंगे इसके बारे में आगे:

टीजर में क्या कुछ आया है नजर?

जारी हुई नई तस्वीरों में हमें सिएरा ईवी प्रोडक्शन वर्जन की साफ झलक देखने को मिली है, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि इसका लुक हाल ही में लॉन्च हुई आईसीई सिएरा जैसा होगा, लेकिन इसमें कई सारे ईवी-स्पेसिफिक स्टाइलिंग एलिमेंट दिए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा अंतर आगे की तरफ देखने को मिलेगा, जिसमें गाड़ी की पूरी चौड़ाई पर फैली बॉडी कलर्ड ट्रिम मिलेगी और बीच में टाटा लोगो पोजिशन किया जाएगा। आगे की साइड पर इसमें ऊपर की तरफ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं, जबकि रेक्टेंगुलर हेडलैंप्स को बंपर के ऊपर वाले हिस्से पर पोजिशन किया गया है। इसमें बंपर के निचले हिस्से पर वर्टिकल स्टैक एलईडी फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो सिएरा ईवी में अपराइट एसयूवी स्टांस और एक खास 'अल्पाइन विंडो' स्टाइल रियर क्वार्टर ग्लास दिया गया है। नए टीजर में फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स, ब्लैक आउट पिलर, स्क्वायर व्हील आर्क, और एरोडायनेमिक डिजाइन वाले डुअल-टोन अलॉय व्हील्स की झलक भी देखने को मिली है जो कि आईसीई मॉडल से काफी मिलते जुलते लग रहे हैं।

पीछे की तरफ इसमें सिएरा रेगुलर मॉडल की तरह चौड़ा एलईडी लाइट बार, बंपर पर क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

फीचर और सेफ्टी

सामने आई तस्वीरों में सिएरा ईवी के केबिन की झलक देखने को नहीं मिली है। अनुमान है कि इसमें आईसीई वर्जन और हैरियर ईवी वाले कई सारे फीचर दिए जा सकते हैं। इसमें रेगुलर मॉडल की तरह ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड दिया जा सकता है जिस पर डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर डिस्प्ले मिल सकता है। इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और प्रीमियम 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट दिया जा सकता है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फंक्शन मिल सकते हैं।

बैटरी पैक व रेंज

टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी की पावरट्रेन से फिलहाल पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन अनुमान है कि यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार कंपनी के एक्टी.ईवी प्लस आर्किटेक्चर पर तैयार की जा सकती है, जिस पर हैरियर ईवी भी बनी है। इसमें हैरियर ईवी वाले 65 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं। टाटा ने टीजर के जरिए कंफर्म किया है कि सिएरा ईवी में ऑल-व्हील-ड्राइव डुअल मोटर दी जाएगी।

यहां देखें टाटा हैरियर ईवी के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 65 केडब्लूएच 75 केडब्लूएच 75 केडब्लूएच ड्राइवट्रेन सिंगल मोटर रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) सिंगल मोटर रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) पावर 238 पीएस 238 पीएस 238 पीएस (रियर मोटर), 158 पीएस (फ्रंट मोटर) टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 538 किलोमीटर 627 किलोमीटर 622 किलोमीटर

संभावित कीमत और मुकाबला

टाटा सिएरा ईवी की कीमत 15 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, इसे लॉन्चिंग से ही बैटरी-एज-ए-सर्विस प्लान के साथ पेश किया जा सकता है।

नई टाटा सिएरा ईवी का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी, टोयोटा एबेला और मारुति ई विटारा से रहेगा।