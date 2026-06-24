रेनो काइगर में नया मिड-वेरिएंट हुआ शामिल, टर्बो पेट्रोल-मै��नुअल ऑप्शन पहले से 1.46 लाख रुपये हुआ सस्ता
काइगर के टॉप से नीचे वाले टेक्नो वेरिएंट में अब टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने लगा है
प्रकाशित: जून 24, 2026 03:20 pm । स्तुति
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रेनो काइगर सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी का नया मिड-वेरिएंट इवॉल्यूशन प्लस भारत में लॉन्च हुआ है। काइगर कार अब कुल पांच वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, इवॉल्यूशन प्लस, टेक्नो, और इमोशन में उपलब्ध है।
नए वेरिएंट में कई फीचर और इंजन ऑप्शन कम कीमत पर मिलने के अलावा, अब टेक्नो वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी शामिल हो गया है। यहां देखें रेनो काइगर एसयूवी को क्या कुछ नए अपडेट मिले हैं:-
वेरिएंट और कीमत
रेनो काइगर एसयूवी की पूरी प्राइस लिस्ट इस प्रकार है :-
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वेरिएंट
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1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी
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1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटड पेट्रोल एएमटी
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल सीवीटी
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ऑथेंटिक
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5.81 लाख रुपये
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इवॉल्यूशन
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6.55 लाख रुपये
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6.99 लाख रुपये
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इवॉल्यूशन प्लस (नया)
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6.99 लाख रुपये
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7.45 लाख रुपये
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7.89 लाख रुपये
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टेक्नो
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7.55 लाख रुपये
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8.05 लाख रुपये
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7.85 लाख रुपये (नया)
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9.35 लाख रुपये
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इमोशन
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8.45 लाख रुपये
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9.35 लाख रुपये
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10.35 लाख रुपये
सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।
नए इवॉल्यूशन प्लस वेरिएंट की कीमत इवॉल्यूशन वेरिएंट से 46,000 रुपये ज्यादा है। यह काइगर लाइनअप का सबसे सस्ता वेरिएंट भी है जिसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। अब दूसरे अपडेट की बात करते हैं आगे :-
क्या है नया?
नया इवॉल्यूशन प्लस वेरिएंट नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसमें इवॉल्यूशन वेरिएंट वाले फीचर दिए गए हैं जिनमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पीएम2.5 एयर फिल्टर और कीलेस एंट्री शामिल है। इसके अलावा इसमें टेक्नो वेरिएंट में पहले मिलने वाले फीचर जैसे वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कार्ड की और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी भी दिए गए हैं।
टेक्नो वेरिएंट में अब टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अब टर्बो-पेट्रोल मैनुअल ऑप्शन लोगों के खरीदने के लिए 1.46 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है।
इंजन ऑप्शन
इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। काइगर एसयूवी में अभी भी दो इंजन ऑप्शन मिलने जारी है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-
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इंजन ऑप्शन
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1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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पावर
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72 पीएस
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100 पीएस
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टॉर्क
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96 एनएम
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160 एनएम, 152 एनएम
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ट्रांसमिशन
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5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी*
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5-स्पीड एमटी, सीवीटी^
मुकाबला
रेनो काइगर सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे सस्ती कारों में से एक है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और सिरोस, और निसान मैग्नाइट से है। यह गाड़ी मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर क्रॉसओवर को भी कड़ी टक्कर देती है।