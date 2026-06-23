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    स्कोडा कोडिएक आरएस की बुकिंग हुई शुरू, भारत में जल्द होगी लॉन्च

    भारत में स्कोडा कोडिएक आरएस को इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और यहां इसकी केवल 50 यूनिट्स उतारी जाएंगी

    प्रकाशित: जून 23, 2026 11:10 am । स्तुति

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    2026 Skoda Kodiaq RS

    स्कोडा कोडिएक आरएस भारत में जल्द लॉन्च होने वाली है। इस एसयूवी कार को अब कंपनी की वेबसाइट से भी बुक किया जा सकता है। कंपनी ने बुकिंग शुरू करने के अलावा भारत आने वाली आरएस एसयूवी के स्पेसिफिकेशन भी साझा कर दिए हैं। 

    चूंकि भारत में नई स्कोडा कोडिएक आरएस को इंपोर्ट करके बेचा जाएगा, ऐसे में इसमें लंबी फीचर लिस्ट और स्पोर्टी स्टाइलिंग मिलेगी। यहां देखें स्कोडा कोडिएक आरएस से जुड़ी जानकारी :-

    एक्सटीरियर 

    डिजाइन की बात करें तो स्कोडा कोडिएक आरएस अपने अंतरराष्ट्रीय मॉडल से काफी मिलती जुलती लगती है। इस गाड़ी के आगे का हिस्सा स्टैंडर्ड कोडिएक जैसा है, लेकिन इसमें कई स्पोर्टी एलिमेंट दिए गए हैं जिनमें ब्लैक ग्रिल, आरएस बैजिंग, और चौड़ा बंपर शामिल है। इसमें रेगुलर मॉडल की तरह डीआरएल्स के साथ पतले एलईडी हेडलैंप्स, इल्युमिनेटेड लाइट बार और उभरा हुआ बोनट दिया गया है। 

    2026 Skoda Kodiaq RS

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका अभी भी स्टैंडर्ड वर्जन की तरह एक दमदार एसयूवी वाला लुक है। इसमें ब्लैक आउट ओआरवीएम्स, व्हील आर्क क्लैडिंग, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना जैसे एक्स्क्लूसिव डिजाइन टच दिए गए हैं। स्टैंडर्ड कोडिएक कार में डी-पिलर पर सिल्वर इंसर्ट मिलते हैं, जबकि आरएस वर्जन में इसे ब्लैक कलर में दिया गया है। राइडिंग के लिए इसमें रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ नए 20-इंच के 5-स्पोक डुअल-टन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसके स्पोर्टी नेचर को दर्शाते हैं।

    2026 Skoda Kodiaq RS

    रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसका सबसे बड़ा हाइलाइट स्पोर्टी डुअल एग्ज़हॉस्ट है। इसके अलावा इसके पीछे का हिस्सा रेगुलर कोडिएक से मिलता जुलता लगता है। इसमें पीछे की तरफ ब्लैक कलर बैजिंग और बंपर पर स्पोर्टी थीम मिलती है जो गाड़ी के लुक के साथ काफी जचती है। 

    2026 Skoda Kodiaq RS

    कलर ऑप्शन :

    कोडिएक आरएस कार चार कलर ऑप्शन : मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक, वेलवेट रेड और स्टील ग्रे में आती है। 

    इंटीरियर 

    स्कोडा कोडिएक आरएस के केबिन में कदम रखते ही आपको आरएस बैज की याद आ जाएगी जो आपने बाहर देखे थे। इसमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर के साथ रेड पिन स्ट्राइपिंग और स्टिचिंग की गई है जिससे इसे स्पोर्टी लुक मिलता है। इसके केबिन की सबसे खास चीज डैशबोर्ड के बीच में लगा बड़ा 12.9-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है।

    2026 Skoda Kodiaq RS

    इसके नीचे की तरफ पतले एसी वेंट्स और क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए रोटरी डायल्स दिए गए हैं। रेगुलर कोडिएक के मुकाबले इसमें स्पोर्टी आरएस ब्रांडेड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। 

    2026 Skoda Kodiaq RS

    कोडिएक आरएस कार में लेदर-क्लैड स्पोर्ट सीटों के साथ हेडरेस्ट पर आरएस ब्रांडिंग दी गई है। इस एसयूवी कार के केबिन में अच्छी-खासी स्पेस मिलती है और इसकी सेकंड रो सीटें भी काफी स्पेशियस हैं। जबकि, इसकी तीसरी रो प्रेक्टिकेलिटी को और बढ़ाती है, और इसमें बच्चे या छोटी हाइट वाले पैसेंजर कम दूरी के सफर में आराम से बैठ सकते हैं।

    फीचर और सेफ्टी 

    नई स्कोडा कोडिएक आरएस गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ, साउंड इंसुलेशन के लिए अकॉस्टिक विंडो, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीटें, यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट, रियर सनशेड और इलेक्ट्रिक टेलगेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में 13-स्पीकर कैंटन साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 2 वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर भी मिलते हैं।

    Skoda Kodiaq RS

    सुरक्षा के लिए इसमें 9 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), एबीएस के साथ ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, हिल-स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), हिल-डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी), टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। स्कोडा कोडिएक को यूरो एनकैप टेस्टिंग प्रोग्राम में 5-स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है। 

    इंजन ऑप्शन 

    स्कोडा कोडिएक आरएस में ऑक्टाविया आरएस वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल क्लच गियरबॉक्स मिलेगा। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल  

    पावर

    265 पीएस

    टॉर्क

    400 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    7-स्पीड डीसीटी 

    ड्राइवट्रेन

    ऑल-व्हील-ड्राइव 

    डीसीटी - डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    कोडिएक आरएस में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है जो इसे ऑक्टाविया आरएस की तुलना में तेजी से रफ्तार पकड़ने में मदद करता है।

    Skoda Kodiaq RS

    2026 स्कोडा कोडिएक आरएस : लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला  

    नई कोडिएक आरएस को भारत में जुलाई तक लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी बुकिंग लेनी भी शुरू कर दी है, इच्छुक ग्राहक इसे 3 लाख रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं। अनुमान है कि स्कोडा कोडिएक आरएस की कीमत 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। 

    स्कोडा कोडिएक आरएस के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है। लेकिन, यह रेगुलर कोडिएक और फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन के मुकाबले में एक अच्छा ऑप्शन है। 

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