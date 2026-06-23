2026 टाटा टिगोर फेसलिफ्ट का डिजाइन पेटेंट फाइल: जानिए क्या बदलाव आ सकते हैं नजर

प्रकाशित: जून 23, 2026 10:10 am । सोनू

टाटा मोटर्स ने अपकमिंग टाटा टिगोर फेसलिफ्ट का डिजाइन पेटेंट फाइल किया है। डिजाइन से पता चलता है कि इस सेडान कार को नई टियागो की तरह नया लुक दिया जा रहा है। यह पहले से ज्यादा मॉडर्न है और कई फीचर अपडेट भी दिए गए हैं, हालांकि इंजन ऑप्शन वही रहेंगे। यहां 2026 टाटा टिगोर के डिजाइन और इसकी सभी खासियतों के बारे में बताया गया है:

2026 टाटा टिगोर फेसलिफ्ट: क्या उम्मीद करें?

पेटेंट इमेज से इसमें फेसलिफ्ट अपडेट से ज्यादा बदलाव के संकेत मिले हैं। इसके डिजाइन में हाल ही में अपडेट हुई टियागो वाले बदलाव साफ नजर आते हैं। सबसे बड़े बदलाव के तौर पर आगे साफ और चौड़ा दिखने वाला लुक है। इससे यह सेडान कार ज्यादा शार्प और मॉडर्न दिखती है। टाटा ने इसमें नए बंपर के साथ नीचे चौड़ा एयर इनटेक और नए एयरडैम दिए हैं।

साइड से टिगोर फेसलिफ्ट का आकार ज्यादा स्लीक लगता है। पेटेंट तस्वीरों से नए अलॉय व्हील डिजाइन का पता चला है, जो साइड में सबसे खास बदलाव होगा।

टिगोर न्यू मॉडल में पीछे की तरफ टियागो वाला अपडेट लुक मिलेगा। इसमें रैपअराउंड टेललैंप्स मिल सकते हैं जो एक फॉक्स ट्रिप से आपस में कनेक्टेड होंगे, और कनेक्टिंग लाइटिंग वाला लुक देंगे।

टिगोर ईवी में क्या खास होगा? टिगोर ईवी का ओवरऑल डिजाइन पेट्रोल मॉडल जैसा ही होगा, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ ईवी-स्पेसिफिक बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि बॉडी कलर ब्लैंक ऑफ फेस।

टाटा नई टिगोर को नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में भी पेश कर सकती है, जिनमें कंपनी की लेटेस्ट कलर-नेमिंग स्ट्रेटेजी होगी। इसमें कुछ टियागो वाले कलर भी दिए जा सकते हैं, जिनके बारे में आप यहां देख सकते हैं।

संभावित फीचर और सेफ्टी

न्यू टिगोर के केबिन में नई थीम के साथ नया डैशबोर्ड लेआउट मिल सकता है। इसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर मिल सकते हैं, जो नई टियागो की तरह फ्रीस्टेंडिंग यूनिट के तौर पर दिए जा सकते हैं। इसमें एक वायरलेस फोन चार्जर भी मिल सकता है।

*संदर्भ के लिए मौजूदा टाटा टिगोर की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

इसके अलावा, मौजूदा मॉडल की तरह ऑटो एसी, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर मिलना जारी रहेंगे।

सुरक्षा के लिए न्यू टिगोर गाड़ी में छह एयरबैग स्टैंडर्ड, एक 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल, ईबीडी के साथ एबीएस, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रेन-सेंसिंग वाइपर, पीछे पार्किंग सेंसर, और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी दिए जा सकते हैं।

इंजन

टाटा टिगोर न्यू मॉडल में पहले वाले इंजन मिलना जारी रह सकते हैं, जो टियागो कार में भी दिए गए हैं। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी पावर 86 पीएस 76 पीएस टॉर्क 113 एनएम 97 एनएम

एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और कंपेरिजन

मौजूदा टाटा टिगोर की कीमत 5.55 लाख रुपये से 8.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, लेकिन बदलावों के बाद फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

टाटा टिगॉर का मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज से रहेगा।