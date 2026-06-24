टाटा सिएरा ईवी का नया टीजर जारी, केबिन की दिखी झलक

प्रकाशित: जून 24, 2026 03:53 pm । सोनू

टाटा मोटर्स ने टाटा सिएरा ईवी का नया टीजर जारी किया है। टीजर में सिएरा ईवी को 300 मीटर ऊंचे ताल मोरेब टीले पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। इससे पहले कंपनी ने हैरियर ईवी के साथ एलिफेंट रॉक पर चढ़ने का चैलेंज पूरा किया था। टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक कार को 30 जून को पेश किया जाएगा।

सिएरा ईवी के ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम की क्षमता को दिखाने के साथ ही, कंपनी ने हमें एसयूवी के केबिन की एक छोटी सी झलक दिखाई है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे:

टीजर में क्या नजर आया?

टाटा मोटर्स हमें पुराने टीजर में सिएरा ईवी के एक्सटीरियर की झलक पहले ही दिखा चुकी है। पिछले टीजर के अनुसार, सिएरा ईवी का डिजाइन काफी हद तक आईसीई पावर्ड सिएरा जैसा होगा। हालांकि प्रमुख अंतर में ब्लेंक्ड ऑफ ग्रिल, आगे वाले दरवाजों पर ‘टाटा.ईवी’ बैजिंग, और एयरो-ऑप्टिमाइज्ड ड्यूल-टोन 19-इंच अलॉय व्हील मिलेंगे। इसके अलावा बंपर, एलईडी हेडलैंप्स, फॉग लैंप्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, ग्लॉस ब्लैक क्लेडिंग, सिल्वर स्किड प्लेट, सिग्नेचर बॉक्सी शेप, ब्लैक पिलर जैसे फीचर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीछे की तरफ भी सिएरा ईवी में फ्लेट टेलगेट डिजाइन, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, ग्लॉस ब्लैक बंपर क्लेडिंग और एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

इस टीजर में जो नई चीज देखने को मिली, वह है इसका केबिन। सिएरा ईवी में एक लाइट आइवरी थीम केबिन के साथ ड्यूल-टोन अपहोल्स्ट्री (शायद बैज और टेन), दी गई है, जिससे केबिन प्रीमियम और खुला-खुला महसूस होता है। एक पैनोरमिक सनरूफ भी दिखी है जिससे केबिन हवादार होगा।

इसकी सबसे बड़ी खासियत डैशबोर्ड पर बड़ा डिस्प्ले सेटअप है। सिएरा ईवी में एक पैनोरमिक स्क्रीन अरेंजमेंट मिलेगा, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल होंगे, उम्मीद है कि आगे वाले पैसेंजर के लिए एक तीसरी डिस्प्ले भी हो सकती है। ओवरऑल स्क्रीन साइज सिएरा आईसी मॉडल जैसा ही लग रहा है, जिसमें एक 12.3-इंच टचस्क्रीन, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक 12.3-इंच को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी की स्क्रीन पतली लग रही है।

टीजर में इनसाइड रियरव्यू मिरर (आईआरवीएम) के पीछे एक कैमरा मॉड्यूल लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिससे पता चलता है कि इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) मिलेगा। गौर से देखने पर आपको दूसरी पंक्ति की खिड़की के पास एक हुक भी दिखेगा, जिससे यह पुष्टि होती है कि इसमें पीछे विंडो सनशेड मिलेंगे। टाटा सियरा इलेक्ट्रिक कार में सिएरा आईसीई की तरह नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, हालांकि इसमें पारंपरिक टाटा लोगो के बजाय टाटा.ईवी बैजिंग दी जा सकती है।

अन्य संभावित फीचर और सेफ्टी

हालांकि, टाटा ने अभी तक सिएरा ईवी के केबिन से पूरी तरह से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें टीजर से कंफर्म हुए फीचर के अलावा ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट, 12-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीटें, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर भी मिलेंगे।

*संदर्भ के आईसीई सिएरा की फोटो का इस्तेमाल किया गया है।

ईवी स्पेसिफिक अपडेट: सिएरा ईवी में वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) और वी2वी (व्हीकल-टू-व्हीकल) चार्जिंग जैसी ईवी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मिल सकती है।

सुरक्षा के लिए छह एयरबैग स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

संभावित पावरट्रेन

सिएरा ईवी में हैरियर ईवी वाले ही बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है। इनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं:

बैटरी पैक 65 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 538 किलोमीटर 627 kकिलोमीटर 622 किलोमीटर पावर 238 पीएस 238 पीएस 238 पीएस (पीछे वाली मोटर), 158 पीएस (आगे वाली मोटर) टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

संभावित कीमत और कंपेरिजन

टाटा सिएरा ईवी की कीमत करीब 15 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। टाटा इसे बैटरी-ऐज-ए-सर्विस प्लान के साथ भी पेश कर सकती है।

लॉन्च के बाद टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला मारुति ई विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी और टोयोटा इबेला से रहेगा।