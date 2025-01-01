सभी
    सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स ने हुंडई और महिंद्रा को पीछे छोड़ा: दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी, एक महीने में 60,907 गाड़ी बेचने का रिकॉर्ड बनाया

    प्रकाशित: अक्टूबर 01, 2025 07:25 pm । सोनू

    155 Views
    पिछले महीने टाटा नेक्सन कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी और इसकी 22,500 से ज्यादा यूनिट बिकी

    Tata Nexon EV, Tata Harrier EV, Tata Punch

    जीएसटी दरों में कटौती के कारण सितंबर महीना भारत में कार कंपनियों के लिए काफी खास रहा। कार की कीमत में भारी कटौती और त्योहारी सीजन पर छूट ने मास मार्केट सेगमेंट में गाड़ियों की मांग बढ़ाई। इसके चलते टाटा मोटर्स ने हुंडई और महिंद्रा को पीछे छोड़ दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी का खिताब अपने नाम किया, और साथ एक महीने में 60,900 से ज्यादा गाड़ी बेचने का नया रिकॉर्ड भी बनाया। यहां टाटा की सेल्स रिपोर्ट पर एक नजर डालिए:

    कंपनी

    सितंबर 2025

    सितंबर 2024

    ग्रोथ (सालाना)

    मारुति

    1,32,820

    1,44,962

    -8%

    टाटा

    60,907

    41,313

    47%

    महिंद्रा

    56,233

    51,062

    10%

    हुंडई

    51,547

    51,101

    1%

    • घरेलु बाजार में 60,907 यूनिट बिक्री के साथ, टाटा ने महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ दिया और कंपनी की वार्षिक आधार पर बिक्री में सबसे ज्यादा 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

    • टाटा नेक्सन कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने कार थी, जिसकी अकेले 22,500 से अधिक यूनिट बिकी। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि नेक्सन कार की बिक्री में आईसीई और ईवी दोनों मॉडल की सेल्स शामिल है।

    • अगर आपकी नजर टाटा नेक्सन पर है, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि नई जीएसटी दरों के बाद यह पहले से 1.55 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है।

    Tata Nexon EV Dark

    Tata Punch EV

    • टाटा का यह भी दावा है कि जीएसटी दरों में कटौती के चलते सितंबर में उसे करीब दोगुनी बुकिंग मिली। दरअसल, कंपनी को 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन 10000 यूनिट की बुकिंग मिली।

    • जीएसटी दर में कटौती की बात करें तो, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि किस तरह की कार पर कितने प्रतिशत कटौती की गई है, तो यह रिपोर्ट देखें

    • 2025-26 की दूसरी तिमाही में टाटा ने 1,44,397 से अधिक कार बेची और सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज दर्ज। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल की दूसरी तिमाही में 1,30,753 से ज्यादा टाटा कार बिकी थी।

    • 2025-26 की दूसरी तिमाही में बिकी 1.4 लाख टाटा कार में से 24,855 यूनिट टाटा इलेक्ट्रिक कार की थी।

    टाटा नेक्सन पर अपना कमेंट लिखें

