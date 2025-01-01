सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स ने हुंडई और महिंद्रा को पीछे छोड़ा: दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी, एक महीने में 60,907 गाड़ी बेचने का रिकॉर्ड बनाया

प्रकाशित: अक्टूबर 01, 2025 07:25 pm । सोनू

पिछले महीने टाटा नेक्सन कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी और इसकी 22,500 से ज्यादा यूनिट बिकी

जीएसटी दरों में कटौती के कारण सितंबर महीना भारत में कार कंपनियों के लिए काफी खास रहा। कार की कीमत में भारी कटौती और त्योहारी सीजन पर छूट ने मास मार्केट सेगमेंट में गाड़ियों की मांग बढ़ाई। इसके चलते टाटा मोटर्स ने हुंडई और महिंद्रा को पीछे छोड़ दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी का खिताब अपने नाम किया, और साथ एक महीने में 60,900 से ज्यादा गाड़ी बेचने का नया रिकॉर्ड भी बनाया। यहां टाटा की सेल्स रिपोर्ट पर एक नजर डालिए:

कंपनी सितंबर 2025 सितंबर 2024 ग्रोथ (सालाना) मारुति 1,32,820 1,44,962 -8% टाटा 60,907 41,313 47% महिंद्रा 56,233 51,062 10% हुंडई 51,547 51,101 1%

घरेलु बाजार में 60,907 यूनिट बिक्री के साथ, टाटा ने महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ दिया और कंपनी की वार्षिक आधार पर बिक्री में सबसे ज्यादा 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

टाटा नेक्सन कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने कार थी, जिसकी अकेले 22,500 से अधिक यूनिट बिकी। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि नेक्सन कार की बिक्री में आईसीई और ईवी दोनों मॉडल की सेल्स शामिल है।

अगर आपकी नजर टाटा नेक्सन पर है, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि नई जीएसटी दरों के बाद यह पहले से 1.55 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है।