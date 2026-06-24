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    सिट्रोएन एयरक्रॉस कंफर्ट एडिशन लॉन्च, कीमत 9.09 लाख रुपये से शुरू

    एयरक्रॉस कंफर्ट एडिशन टॉप मॉडल टर्बो मैक्स के लिए उपलब्ध नहीं है

    प्रकाशित: जून 24, 2026 06:11 pm । सोनू

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    Citroen Aircross Comfort Edition Launched

    सिट्रोएन ने एयरक्रॉस एसयूवी कार का लिमिटेड कंफर्ट एडिशन लॉन्च किया है, इसकी कीमत 9.09 लाख रुपये से 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। कंफर्ट एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट और ऑप्शनल एसेसरीज पैकेज शामिल हैं। यह स्पेशल एडिशन दो शुरूआती वेरिएंट: यू और प्लस के लिए उपलब्ध है। वहीं एयरक्रॉस कार कुल तीन वेरिएंट: यू, प्लस और टर्बो मैक्स में आती है।

    यहां एयरक्रॉस कंफर्ट एडिशन की कीमत और खासियतों के बारे में विस्तार से बताया गया है:

    कीमत

    वेरिएंट

    सिट्रोएन एयरक्रॉस कंफर्ट एडिशन

    सिट्रोएन एयरक्रॉस स्टैंडर्ड

    अंतर

    यू नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी

    9.09 लाख रुपये

    8.89 लाख रुपये

    +20,000 रुपये

    प्लस नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी

    9.99 लाख रुपये

    9.99 लाख रुपये

    कोई अंतर नहीं

    प्लस टर्बो-पेट्रोल एमटी

    11.99 लाख रुपये 

    11.99 लाख रुपये

    कोई अंतर नहीं

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

    • कंफर्ट एडिशन की कीमत एयरक्रॉस के रेगुलर बेस वेरिएंट से 20,000 रुपये ज्यादा है।

    • नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल दोनों ही ऑप्शन में प्लस वेरिएंट के कंफर्ट एडिशन की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

    सिट्रोएन एयरक्रॉस कंफर्ट एडिशन: नया क्या है?

    एयरक्रॉस कंफर्ट एडिशन में सीटों के लिए मेट्रोपॉलिटन बैज लेदरेट अपहोल्स्ट्री, आगे और पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच फिनिश दी गई है, जो इसका लुक और फील बेहतर बनाती है।

    Citroen Aircross Comfort Edition Seats
    Citroen Aircross Comfort Edition Rear Seat

    इसके अलावा, सिट्रोएन ने कस्टमाइज्ड एसेसरीज पैकेज भी पेश किया है जिनमें यू पैक, प्लस पैक और मैक्स पैक शामिल हैं, इन्हें इन वेरिएंट्स के लिए चुना जा सकता है:

    • यू पैक: इस पैक में एक 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, गाइडलाइन के साथ रिवर्स कैमरा, सॉफ्ट टच इंस्ट्रूमेंट पेनल, फॉग लैंप्स, क्रोम इनसर्ट के साथ डोर क्लेडिंग, और फुल व्हील कवर शामिल हैं। इस पैक की कीमत 36,600 रुपये है।

    Citroen Aircross Interior

    • प्लस पैक: इसमें गाइडलाइन के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर, और क्रोम इनसर्ट के साथ डोर क्लेडिंग मिलती है। इसकी कीमत 8460 रुपये है।

    • मैक्स पैक: इस पैक में एम्प्लीफायर के साथ जेबीएल साउंड सिस्टम, डैशकैम के साथ ऑडियो बेस्ड फ्रंट कोलिशन वार्निंग, लेन चेंज, पेडेस्ट्रियन कोलिशन, फ्रंट व्हीकल डिपार्चर और डिस्टेंस अलर्ट शामिल है। इसकी कीमत 40,000 रुपये है।

    अन्य फीचर और सेफ्टी

    एयरक्रॉस कार में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, आगे वेंटिलेटेड सीटें और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

    Citroen Aircross Infotainment Screen

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और ईबीडी के साथ एबीएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इंजन

    एयरक्रॉस कंफर्ट एडिशन में कोई मैकेनिकल अपग्रेड नहीं किए गए हैं। एयरक्रॉस एसयूवी के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    पावर

    82 पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क

    115 एनएम

    190 एनएम (एमटी) / 205 एनएम (एटी)

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    एयरक्रॉस कंफर्ट एडिशन में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

    कंपेरिजन

    सिट्रोएन एयरक्रॉस का मुकाबला मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस, टाटा कर्व, सिट्रोएन बसॉल्ट, होंडा एलिवेट, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से है।

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