एमजी नए प्लग-इन हाइब्रिड व्हीकल को भारत में 16 जुलाई को कर सकती है शोकेस, क्या यह वुलिंग स्टारलाइट 560 एसयूवी होगी?

प्रकाशित: जून 25, 2026 10:41 am । स्तुति

जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया भारतीय बाजार में लंबे समय से अपना प्लग-इन-हाइब्रिड व्हीकल (पीएचईवी) लाने की तैयारी कर रही है। अब ऐसा लगता है कि कंपनी अगला कदम उठाने के लिए तैयार है, जैसा कि एक इवेंट के लिए भेजे गए हालिया इनविटेशन से संकेत मिला है। यह इवेंट 16 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्टारलाइट 560 एसयूवी (पीएचईवी) से पर्दा उठ सकता है। पोर्टफोलियो की दूसरी कारों जैसे हेक्टर और कॉमेट की तरह एमजी अपनी भारत आने वाली स्टारलाइट कार में भी कई कॉस्मेटिक बदलाव और बैज अपडेट कर सकती है। यहां देखें एमजी की नई एसयूवी कार से जुड़ी पूरी जानकारी :-

डिजाइन

स्टारलाइट 560 की डिजाइन में अंतरराष्ट्रीय मॉडल के मुकाबले ज्यादा कोई बदलाव शायद ही किए जाएंगे। हाल ही में इसे भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, जहां इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न वाली सीधी ग्रिल और डुअल डीआरएल्स के साथ बड़ी रेक्टेंगुलर एलईडी हेडलाइट नजर आई थी।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका लुक प्रॉपर एसयूवी कार जैसा दिखता है। इसमें लंबा फ्रंट ओवरहैंग और लंबा व्हीलबेस दिखाई देता है। स्टारलाइट 560 गाड़ी में रूफ रेल्स, विंडो के लिए बड़े ग्लास पेन्स, चौड़ी व्हील आर्क क्लैडिंग और मल्टी-स्पोक डुअल-टोन अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें सीधा टेलगेट दिया गया है जो इसके एसयूवी लुक को और भी उभारता है। इसमें रैपअराउंड एलईडी टेललाइट भी दी गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध स्टरलाइट 560 गाड़ी में चौड़ा बंपर और सिल्वर-फिनिश्ड स्किड प्लेट भी मिलती है।

इंटीरियर और फीचर

अगर स्टारलाइट 560 अंतरराष्ट्रीय मॉडल को देखें, तो भारत आने वाले मॉडल के केबिन में भी सिंपल थीम देखने को मिल सकती है। केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन थीम, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डुअल डिजिटल डिस्प्ले दिया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले वर्जन की तरह स्टारलाइट 560 भारतीय मॉडल को भी 7-सीटर लेआउट में पेश किया जा सकता है।

स्टारलाइट 560 अंतरराष्ट्रीय वर्जन में 12.8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8.8-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पावर्ड टेलगेट, 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं। इस एसयूवी कार में वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें कई सारे एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, रेन-सेंसिंग वाइपर और कई लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

कौनसे इंजन ऑप्शन मिलेंगे?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्टारलाइट 560 कई सारे इंजन ऑप्शन के साथ बेची जाती है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

टर्बो पेट्रोल प्लग-इन-हाइब्रिड ईवी इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ प्लग-इन हाइब्रिड बैटरी पैक 69.2 केडब्लूएच पावर 177 पीएस बैटरी पैक 25 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 टॉर्क 260 एनएम पावर 197 पीएस पावर 204 PS ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/ सीवीटी* टॉर्क 230 एनएम टॉर्क 310 एनएम ट्रांसमिशन डीएचटी* सर्टिफाइड रेंज (सीएलटीसी) 530 किलोमीटर

*सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

स्टारलाइट 560 पीएचईवी सेगमेंट की पहली कार होगी और यह उन कुछ मास-मार्केट पीएचईवी में से एक होगी, जिनमें बीवाईडी और जेएसडब्लू मोटर्स जैसे ब्रांड की गाड़ियां भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि, भारत आने वाली स्टारलाइट 560 के इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन की सही जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

संभावित लॉन्च, कीमत और मुकाबला

एमजी अपनी स्टारलाइट 560 गाड़ी को भारत में शोकेस करने के कुछ दिन बाद लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, महिंद्रा एक्सईवी 9एस, टाटा सफारी और हुंडई अल्कजार से रहेगा।