    टाटा दिवाली 2025 ऑफर : टाटा नेक्सन, पंच, हैरियर, सफारी, अल्ट्रोज, टियागो और टिगॉर पर पाएं 65,000 रुपये तक का डिस्काउंट

    प्रकाशित: अक्टूबर 13, 2025 12:35 pm । स्तुति

    110 Views
    • Write a कमेंट

    इस लिस्ट के आठ इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) मॉडल्स में से केवल दो पॉपुलर एसयूवी कारों पर अक्टूबर में अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस मिल रहा है

    Tata Diwali Offers

    • टाटा अल्ट्रोज प्री-फेसलिफ्ट वर्जन पर सबसे ज्यादा 65,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

    • हैरियर और सफारी एसयूवी पर कुल 50,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। 

    • टाटा नेक्सन के सभी वेरिएंट पर 45,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 

    • टाटा पंच एसयूवी पर 40,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। 

    • टियागो और टिगॉर पर क्रमशः 25,000 रुपये और 30,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

    साल का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली आने ही वाला है और इस साल जीएसटी दरों में कटौती की वजह से सभी खरीदारों के लिए यह त्यौहार और भी खास होने वाला है। यदि आप अक्टूबर 2025 में टाटा की कोई नई आईसीई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां सभी मॉडल-वाइज डिस्काउंट ऑफर देख सकते हैं :- 

    टाटा टियागो 

    Tata Tiago Profile

    ऑफर

    राशि 

    नकद डिस्काउंट 

    10,000 रुपये

    एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 

    15,000 रुपये

    कुल लाभ 

    25,000 रुपये तक

    • ऊपर बताए गए सभी फायदे टाटा टियागो के एंट्री लेवल एक्सई वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट के साथ मिल रहे हैं। 

    • टाटा अपनी टियागो कार के साथ कोई लॉयल्टी या कॉर्पोरेट बोनस नहीं दे रही है। 

    • जीएसटी दरों में कटौती के बाद टियागो की कीमत अब 4.57 लाख रुपये से 7.82 लाख रुपये के बीच हो गई है। 

    टाटा टिगॉर

    ऑफर

    राशि 

    नकद डिस्काउंट 

    15,000 रुपये

    एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 

    15,000 रुपये

    कुल लाभ 

    30,000 रुपये तक

    • अक्टूबर में टाटा टिगॉर कार पर 30,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

    • ऊपर बताए गए फायदे इस सब-4 मीटर सेडान कार के सभी वेरिएंट पर मान्य हैं। टिगॉर गाड़ी पर कोई लॉयल्टी या कॉर्पोरेट डिस्काउंट ऑफर नहीं दिया जा रहा है। 

    • टाटा टिगॉर की कीमत 5.49 लाख रुपये से 8.74 लाख रुपये के बीच है। 

    टाटा अल्ट्रोज (प्री-फेसलिफ्ट) 

    Tata Altroz front

    ऑफर

    राशि 

    नकद डिस्काउंट 

    40,000 रुपये

    एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 

    25,000 रुपये

    कुल लाभ 

    65,000 रुपये तक

    टाटा पंच

    Tata Punch

    ऑफर

    राशि 

    नकद डिस्काउंट 

    5,000 रुपये

    एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 

    15,000 रुपये

    लॉयल्टी बोनस 

    20,000 रुपये

    कुल लाभ 

    40,000 रुपये तक

    • टाटा पंच उन दो में से एक मॉडल है जिस पर अक्टूबर 2025 में 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस मिल रहा है। 

    • इस माइक्रो एसयूवी कार के सभी वेरिएंट पर ऊपर बताए गए फायदे मिल रहे हैं।

    • जीएसटी दरों में कटौती के बाद टाटा पंच एसयूवी की कीमत अब 5.50 लाख रुपये से 9.30 लाख रुपये के बीच हो गई है। 

    • यहां देखें जीएसटी दरों में कटौती के बाद टाटा पंच एसयूवी की नई और पुरानी कीमत में कितना है अंतर

    टाटा नेक्सन 

    Tata Nexon

    ऑफर

    राशि 

    नकद डिस्काउंट 

    10,000 रुपये

    एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 

    15,000 रुपये

    लॉयल्टी बोनस 

    20,000 रुपये

    कुल लाभ 

    45,000 रुपये तक

    • पंच के अलावा टाटा नेक्सन दूसरी कार है जिस पर अक्टूबर में 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस मिल रहा है।

    • इस सब-4 मीटर एसयूवी कार (सीएनजी समेत) के सभी वेरिएंट पर ऊपर बताए गए फायदे मिल रहे हैं। 

    • टाटा नेक्सन की कीमत अब 7.32 लाख रुपये से 14.05 लाख रुपये के बीच हो गई है। 

    • यदि आप नेक्सन की वेरिएंट-वाइज कीमतें जानना चाहते हैं तो टाटा नेक्सन की नई कीमतें यहां देख सकते हैं। 

    टाटा कर्व 

    Tata Curvv front three quarters

    ऑफर

    राशि 

    नकद डिस्काउंट 

    20,000 रुपये

    एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 

    20,000 रुपये

    कुल लाभ 

    40,000 रुपये तक

    • ऊपर बताए गए फायदे टाटा कर्व के सभी वेरिएंट पर मान्य हैं।

    • पंच और नेक्सन के मुकाबले इस एसयूवी-कूपे कार पर कोई कॉर्पोरेट या लॉयल्टी बोनस नहीं मिल रहा है। 

    • टाटा कर्व की कीमत 9.66 लाख रुपये से 18.85 लाख रुपये के बीच है। 

    टाटा हैरियर 

    Tata Harrier Front

    ऑफर

    राशि 

    नकद डिस्काउंट 

    25,000 रुपये

    एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 

    25,000 रुपये

    कुल लाभ 

    50,000 रुपये तक

    • ऊपर बताए गए फायदे टाटा हैरियर के हाल ही में लॉन्च हुए फियरलेस एक्स प्लस वेरिएंट पर ही मान्य हैं। 

    • यदि आप इस एसयूवी कार का कोई दूसरा वेरिएंट चुनते हैं तो आपको केवल 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या फिर स्क्रेपेज बोनस ही मिल सकेगा। 

    • टाटा हैरियर गाड़ी की कीमत 1.4 लाख रुपये तक कम हो गई है। इस एसयूवी कार की नई प्राइस अब 14 लाख रुपये से 25.25 लाख रुपये के बीच हो गई है।

    टाटा सफारी 

    Tata Safari

    ऑफर

    राशि 

    नकद डिस्काउंट 

    25,000 रुपये

    एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 

    25,000 रुपये

    कुल लाभ 

    50,000 रुपये तक

    • ऊपर बताए गए फायदे टाटा सफारी के हाल ही में लॉन्च हुए अकंपलिश्ड एक्स प्लस वेरिएंट पर ही मान्य है। 

    • टाटा की इस 3-रो एसयूवी कार के बाकी सभी वेरिएंट पर केवल एक्सचेंज बोनस या फिर स्क्रेपेज बोनस ही मिल रहा है। 

    • हाल ही में टाटा ने सफारी एसयूवी की कीमत 1.45 लाख रुपये तक घटा दी है। यहां देखें सफारी की नई वेरिएंट-वाइज कीमतें

    आप अक्टूबर 2025 में इनमें से कौनसी टाटा कार को खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दिवाली 2025 पर आप इन टॉप 10 कारों में से किसी एक को घर ला सकते हैं। 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 
     

