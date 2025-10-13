टाटा दिवाली 2025 ऑफर : टाटा नेक्सन, पंच, हैरियर, सफारी, अल्ट्रोज, टियागो और टिगॉर पर पाएं 65,000 रुपये तक का डिस्काउंट

प्रकाशित: अक्टूबर 13, 2025 12:35 pm । स्तुति

इस लिस्ट के आठ इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) मॉडल्स में से केवल दो पॉपुलर एसयूवी कारों पर अक्टूबर में अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस मिल रहा है

टाटा अल्ट्रोज प्री-फेसलिफ्ट वर्जन पर सबसे ज्यादा 65,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

हैरियर और सफारी एसयूवी पर कुल 50,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

टाटा नेक्सन के सभी वेरिएंट पर 45,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

टाटा पंच एसयूवी पर 40,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।

टियागो और टिगॉर पर क्रमशः 25,000 रुपये और 30,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

साल का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली आने ही वाला है और इस साल जीएसटी दरों में कटौती की वजह से सभी खरीदारों के लिए यह त्यौहार और भी खास होने वाला है। यदि आप अक्टूबर 2025 में टाटा की कोई नई आईसीई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां सभी मॉडल-वाइज डिस्काउंट ऑफर देख सकते हैं :-

टाटा टियागो

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 10,000 रुपये एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 15,000 रुपये कुल लाभ 25,000 रुपये तक

ऊपर बताए गए सभी फायदे टाटा टियागो के एंट्री लेवल एक्सई वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट के साथ मिल रहे हैं।

टाटा अपनी टियागो कार के साथ कोई लॉयल्टी या कॉर्पोरेट बोनस नहीं दे रही है।

जीएसटी दरों में कटौती के बाद टियागो की कीमत अब 4.57 लाख रुपये से 7.82 लाख रुपये के बीच हो गई है।

टाटा टिगॉर

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 15,000 रुपये एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 15,000 रुपये कुल लाभ 30,000 रुपये तक

अक्टूबर में टाटा टिगॉर कार पर 30,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

ऊपर बताए गए फायदे इस सब-4 मीटर सेडान कार के सभी वेरिएंट पर मान्य हैं। टिगॉर गाड़ी पर कोई लॉयल्टी या कॉर्पोरेट डिस्काउंट ऑफर नहीं दिया जा रहा है।

टाटा टिगॉर की कीमत 5.49 लाख रुपये से 8.74 लाख रुपये के बीच है।

टाटा अल्ट्रोज (प्री-फेसलिफ्ट)

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 40,000 रुपये एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 25,000 रुपये कुल लाभ 65,000 रुपये तक

टाटा पंच

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 5,000 रुपये एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 15,000 रुपये लॉयल्टी बोनस 20,000 रुपये कुल लाभ 40,000 रुपये तक

टाटा नेक्सन

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 10,000 रुपये एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 15,000 रुपये लॉयल्टी बोनस 20,000 रुपये कुल लाभ 45,000 रुपये तक

टाटा कर्व

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 20,000 रुपये एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 20,000 रुपये कुल लाभ 40,000 रुपये तक

ऊपर बताए गए फायदे टाटा कर्व के सभी वेरिएंट पर मान्य हैं।

पंच और नेक्सन के मुकाबले इस एसयूवी-कूपे कार पर कोई कॉर्पोरेट या लॉयल्टी बोनस नहीं मिल रहा है।

टाटा कर्व की कीमत 9.66 लाख रुपये से 18.85 लाख रुपये के बीच है।

टाटा हैरियर

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 25,000 रुपये एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 25,000 रुपये कुल लाभ 50,000 रुपये तक

टाटा सफारी

ऑफर राशि नकद डिस्काउंट 25,000 रुपये एक्सचेंज या स्क्रेपेज बोनस 25,000 रुपये कुल लाभ 50,000 रुपये तक

आप अक्टूबर 2025 में इनमें से कौनसी टाटा कार को खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दिवाली 2025 पर आप इन टॉप 10 कारों में से किसी एक को घर ला सकते हैं।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

