महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को खरीदने का बना रहे हैं प्लान? जानिए इससे जुड़ी हर एक जरूरी बात

महिंद्रा एक्सयूवी700 कंपनी की सबसे पॉपुलर कार में से एक रही है और इस साल की शुरूआत में इस एसयूवी कार को अपडेट किया गया और इसे महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नाम से पेश किया गया। नई एक्सयूवी 7एक्सओ नए डिजाइन और कई नए फीचर के साथ आई है।

अगर आप प्रीमियम मिड-साइज एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं तो एक्सयूवी 7एक्सओ आपकी शॉर्टलिस्ट में सबसे ऊपर होने की संभावना है। यहां इस एसयूवी कार के बारे में वह सब कुछ बताया गया है जो आपको जानना जरूरी है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ लॉन्च रिपोर्ट: पूरी प्राइस और अन्य डिटेल्स

महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत 13.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) से शुरू होती है। यह टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ 6 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। हालांकि, इस बार 7एक्सओ में कई नए फीचर और नई डिजाइन दी गई है। इसकी सभी डिटेल्स और वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट के लिए लॉन्च स्टोरी देखें।

नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ लॉन्च: कीमत 13.66 लाख रुपये से शुरू, बुकिंग और डिलीवरी डिटेल्स, वेरिएंट, फीचर और बहुत कुछ!

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: ऑन रोड कीमत कितनी है?

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की कीमत 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। हालांकि कार को घर लाने से पहले कई अन्य शुल्क लगते हैं, जिनमें इंश्योरेंस, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन और कुछ अन्य शुल्क शामिल होते हैं। आपके लिए ऑन रोड प्राइस का कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमने भारत के पांच प्रमुख शहरों में एक्सयूवी 7एक्सओ की ऑन रोड कीमत का पूरा ब्योरा दिया है:

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस एनालिसिस: भारत के टॉप 5 शहर में इस एसयूवी को घर लाने के लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे?

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: ईएमआई कितनी होगी?

अगर आप अपनी अगली कार के तौर पर एक्सयूवी 7एक्सओ को खरीदना चाहते हैं और इसे फाइनेंस पर लेने की सोच रहे हैं, तो इसकी मासिक ईएमआई जानने के उत्सुक भी होंगे। हमने नीचे लिंक में एक्सयूवी 7एक्सओ की मासिक ईएमआई को आसान भाषा में समझाया है:

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ईएमआई बाइंग गाइड: यहां देखें आपको हर महीने कितनी ईएमआई देनी होगी

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: कैसे बुक करें और बुकिंग राशि कितनी है?

अब अगर आपने फाइनेंस कैलकुलेशन पूरा कर लिया है, तो आपका अगला सवाल ये होगा कि नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को बुक कैसे करें और इसकी बुकिंग राशि कितनी है। हमने इस रिपोर्ट में पूरी प्रोसेस, बुकिंग राशि और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में विस्तार से बताया है:

2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की बुकिंग और डिलीवरी शुरू: देखिए खरीदने की पूरी गाइड

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: डिजाइन

जैसा कि हमने पहले बताया, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का डिजाइन पुराने वर्जन से पूरी तरह अलग है। इसमें नया फेस, नए अलॉय व्हील और नए लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसके टेललैंप्स एक्सईवी 9एस जैसे हैं। अगर आप एक्सयूवी 7एक्सओ के डिजाइन की पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसकी फोटो गैलरी देखना न भूलें:

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: तस्वीरों के जरिए इसमें क्या कुछ मिलता है खास

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कलर ऑप्शन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की कलर लिस्ट को अपडेट किया गया है। इसे अब 7 कलर में खरीदा जा सकता है, जिनमें से चार रंगों के साथ ड्यूल-टोन ऑप्शन भी दिया गया है। एक्सयूवी 7एक्सओ नेबुला ब्लू, रूबी वेलवेट, गैलेक्सी ग्रे, स्टेल्थ ब्लैक, डेजर्ट मिस्ट, मिडनाइट ब्लैक, और एवरेस्ट व्हाइट में उपलब्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस वेरिएंट में कौनसा कलर ऑप्शन मिलता है? हमने नीचे रिपोर्ट में इसका जवाब दिया है:

यहां देखिए नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं?

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ अपने सेगमेंट में फीचर से भरपूर एसयूवी है। खास बात ये है कि इसमें बेस वेरिएंट के साथ तीन डिस्प्ले सेटअप, आगे और पीछे आर्मरेस्ट, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो और काफी कुछ मिलता है। टॉप मॉडल्स में 540 डिग्री कैमरा, बोस मोड, वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन ऑटो एसी और काफी कुछ दिया गया है। अगर आप इसके वेरिएंट अनुसार फीचर जानना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई रिपोर्ट देखनी चाहिए:

2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं?

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ वेरिएंट अनुसार इंजन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में पुराने मॉडल वाले ही टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है, जिनके साथ मैनुअल और टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। इसमें वेरिएंट के हिसाब से फ्रंट-व्हील और ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी दिया गया है। हालांकि सभी वेरिएंट में सभी इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि किसमें क्या है तो हमारी वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन रिपोर्ट आपकी यह समस्या हल कर देगी:

देखिए महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसेसरीज लिस्ट

अगर आप अपनी नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार को ज्यादा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो महिंद्रा ने इसके लिए काफी सारी आधिकारिक एसेसरीज पेश की है। हमने प्रत्येक एसेसरीज और उसकी प्राइस के बारे में नीचे रिपोर्ट में बताया है:

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को इन एसेसरीज से बनाएं और खास

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कंपेरिजन

अगर आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ लेने की सोच रहे हैं तो आपको इसके विकल्प में मौजूद कारों के बारे में भी पता होना चाहिए, हमने नीचे रिपोर्ट में 7एक्सओ के मुकाबले में मौजूद कारों से इसका कंपेरिजन किया है: