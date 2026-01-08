महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन, जानिए यहां

72 Views

प्रकाशित: जनवरी 08, 2026 02:46 pm । स्तुति

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार में पहले वाले पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं

महिंद्रा एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन एक्सयूवी 7एक्सओ भारत में लॉन्च हो चुका है। इस गाड़ी में नई डिजाइन थीम, टेक्नोलॉजी लोडेड इंटीरियर और कई सारे कंफर्ट अपडेट दिए गए हैं। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट केबिन लेआउट और प्रीमियम फीचर है। महिंद्रा ने इस गाड़ी के सभी वेरिएंट में जाने पहचाने इंजन ऑप्शन दिए हैं।

एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में कई सारे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। सेगमेंट की दूसरी एसयूवी कारों की तरह इसमें यह इंजन ऑप्शन सभी वेरिएंट के साथ नहीं मिलते हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के किस वेरिएंट में कौनसे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट के बारे में जानने से पहले इसके इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन पर डालते हैं एक नजर :-

इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाडी में पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :-

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* पावर 200 पीएस 185 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक

*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

पेट्रोल इंजन उन लोगों के लिए है जो एक्सयूवी 7एक्सओ से अच्छी परफॉरमेंस और थोड़ा रोमांच चाहते हैं। जबकि, डीजल इंजन में परफॉरमेंस और माइलेज का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है, यह इंजन उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो हाइवे पर ज्यादा समय बिताते हैं। इन दोनों इंजन ऑप्शन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई । महिंद्रा ने इसमें डीजल-ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव ऑप्शन भी दिया है।

इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर को अपडेट किया गया है। यहां देखें पुरानी एक्सयूवी700 और नई एक्सयूवी 7एक्सओ के बीच कंपेरिजन।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन

वेरिएंट सीटिंग कॉन्फिगरेशन पेट्रोल डीजल एमटी एटी एमटी एटी एडब्लूडी एटी एएक्स 7-सीटर ✅ ❌ ✅ ❌ ❌ एएक्स3 7-सीटर ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ एएक्स5 7-सीटर ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ एएक्स7 7-सीटर ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ एएक्स7 टेक 6-सीटर ❌ ✅ ✅ ✅ ❌ 7-सीटर ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ एएक्स7 लग्जरी 6-सीटर ❌ ✅ ❌ ✅ ❌ 7-सीटर ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

यदि आप एक्सयूवी 7एक्सओ का बेस वेरिएंट चुनते हैं तो आपको इंजन के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा।

इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में पेट्रोल मैनुअल ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं।

यदि आपको मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 6-सीटर वर्जन चाहिए तो आप डीजल इंजन के साथ आने वाले एएक्स7 टेक वेरिएंट को चुन सकेंगे।

ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) ऑप्शन केवल एएक्स7 टेक और लग्जरी वेरिएंट के साथ दिया गया है।

एंट्री लेवल एएक्स और एएक्स7 टेक (6-सीटर) वेरिएंट में सबसे कम पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं।

इस एसयूवी कार के सभी वेरिएंट में सभी कलर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। यहां देखें इसकी पूरी जानकारी।

फीचर

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में नए ट्रिपल 12.3-इंच डिस्प्ले (टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट), 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक बॉस मोड, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट और सेकंड रो सीटें, फ्रंट सीटों के लिए पावर एडजस्टमेंट और दो वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 एडीएएस, 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और 540-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में बेस वेरिएंट से नया ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट दिया है। क्या आप इसके एंट्री लेवल वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं? यह स्टोरी पढ़ें।

कीमत और मुकाबला

एक्सयूवी 7एक्सओ की कीमत 13.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार, और एमजी हेक्टर से रहेगा।

यदि आप एक्सयूवी 7एक्सओ को खरीदने के इच्छुक है तो इस नई एसयूवी कार की पूरी प्राइस रेंज देख सकते हैं।