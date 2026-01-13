महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ vs एक्सईवी 9एस: जानिए दोनों एसयूवी कार के एक्सटीरियर और केबिन में क्या है अंतर

प्रकाशित: जनवरी 13, 2026 10:33 am । सोनू

हाल ही में हमें महिंद्रा एक्सयूवी700 के फेसलिफ्ट वर्जन के रूप में नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ मिली है। कंपनी ने इस नई एसयूवी कार को छह वेरिएंट: एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टेक और एएक्स7 लग्जरी में पेश किया है। हाल ही में महिन्द्रा ने एक्सईवी 9एस को भी पेश किया है, जो एक्सयूवी 7एक्सओ का इलेक्ट्रिक वर्जन है, ऐसे में इसके एक्सटीरियर और केबिन में एक्सयूवी 7एक्सओ के डिजाइन वाली काफी समानताएं हैं।

इसलिए हमने दोनों कार के एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन का कंपेरिजन किया है, जिससे आप दोनों के बीच समानता और अंतर को समझ सकें।

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

महिन्द्रा एक्सईवी 9एस और एक्सयूवी 7एक्सओ आगे से काफी अलग दिखती है। एक्सईवी 9एस में इलेक्ट्रिक कार में मिलने वाला एक खास डिजाइन है, जिसमें एक बंद ग्रिल है और इस पर कंपनी का चमकीला ‘इनफिनिटी’ लोगो है। इसके अलावा स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, कनेक्टेड लाइट बार के साथ इनवर्टेड एल-शेप डीआरएल और 2-पार्ट स्किड प्लेट के साथ एक बड़ा बंपर दिया गया है।

वहीं नई एक्सयूवी 7एक्सओ एक पेट्रोल-डीजल गाड़ी है, जिसमें ज्यादा पारंपरिक डिजाइन मिलता है, इसलिए इसमें नई स्लेटेड ग्रिल दी गई है। इसके दोनों तरफ अपडेट हेडलाइट क्लस्टर है जिनमें ड्यूल-पोड एलईडी लाइट और ज्यादा शार्प सी-शेप एलईडी डीआरएल है। नीचे आप नए ड्यूल-पीस एलईडी फॉग लैंप्स देख सकते हैं, जिसमें एक कॉर्नरिंग फंक्शन भी है।

दोनों एसयूवी कार में आमतौर पर दिखने वाले फीचर में आगे पार्किंग सेंसर और बंपर पर लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के लिए रडार है। आप एक्सयूवी 7एक्सओ की फोटो गैलरी में इसके डिजाइन के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।

साइड प्रोफाइल

साइड से एक्सयूवी 7एक्सओ और एक्सईवी 9एस दोनों में काफी समानताएं हैं। इनकी कॉमन चीजों में फ्लश-टाइप डोर हैंडल, ब्लैक बी, सी और डी पिलर, और सी-पिलर के साथ विंडोलाइन में किंक शामिल है। दोनों एसयूवी कार में एक समान ब्लैक लो पोजिशन रूफ रेल्स भी दी गई है। हालांकि एक प्रमुख बदलाव ये है कि एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के कारण इसमें एक्सयूवी 7एक्सओ के फ्यूल टैंक हाउसिंग की जगह एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

इलेक्ट्रिक एसयूवी में बेहतर रेंज के लिए 18-इंच एयरोडायनामिक डिजाइन वाले ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं, वहीं एक्सयूवी 7एक्सओ में 19-इंच तक के ड्यूल-टोन व्हील दिए गए हैं।

पीछे का डिजाइन

दोनों एसयूवी कार पीछे से ब्लैक स्ट्रिप कनेक्टिंग एलईडी लाइटों (अपडेट इंटरनल एलिमेंट्स के साथ) की वजह से करीब-करीब एक जैसी दिखती है। हालांकि दोनों में अलग बैजिंग (बूट लिड पर एक्सयूवी 7एक्सओ में एएक्स7 एल ब्रांडिंग) और यूनिक डिजाइन की स्किड प्लेट दी गई है।

हम नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और एक्सयूवी700 का कंपेरिजन पहले ही कर चुके हैं। आप एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन भी देख सकते हैं, जिससे आपको अपने लिए सही कलर चुनने में मदद मिलेगी।

केबिन

दोनों एसयूवी कार में एक जैसा लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन मिलता है, बस अंतर केवल केबिन थीम में है। एक्सईवी 9एस में ड्यूल-टोन केबिन थीम दी गई है, जबकि एक्सईवी 7एक्सओ के केबिन में बैज/टेन/ब्लैक कलर दिया गया है। हालांकि दोनों गाड़ी में 2-स्पोक स्टीयरिंग वहील दिया गया है, लेकिन एक्सईवी 9एस में चमकीला लोगो है जबकि एक्सयूवी 7एक्सओ में क्रोम फिनिश लोगो दिया गया है।

महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस और एक्सयूवी 7एक्सओ में सॉफ्ट-टच मैटेरियल का इस्तेमाल किया है, साथ ही नई डिजाइन के एसी वेंट्स और नया सेंटर कंसोल भी है। एक्सईवी 9एस 7-सीटर लेआउट में आती है, एक्सयूवी 7एक्सओ 6 और 7 सीटर दोनों लेआउट में उपलब्ध है।

एक्सईवी 9एस की एक खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक कार होने के कारण इसमें फ्लैट फ्लोर है, जिससे बीच वाली पंक्ति के पैसेंजर को आराम मिलता है। वहीं एक्सयूवी 7एक्सओ में एक आईसीई मॉडल होने के कारण ट्रांसमिशन टनल है जिससे दूसरी पंक्ति में एक छोटा सा उभार है। यहां हमने एक्सयूवी 7एक्सओ की फोटो गैलरी में केबिन के बारे में विस्तार से बताया है।

फीचर

महिंद्रा ने दोनों एसयूवी कार में एक जैसे फीचर दिए हैं जैसे तीन 12.3-इंच स्क्रीन, एक पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे और पीछे सीट वेंटिलेशन। एक्सयूवी 7एक्सओ और एक्सईवी 9एस में 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, आगे पावर्ड सीटें (ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ) और कई फोन चार्जर भी मिलते हैं।

एक्सईवी 9एस में एआर हेड-अप डिस्प्ले, ऑटो पार्किंग और एनएफसी की कार्ड जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए दोनों महिंद्रा कार में 7 एयरबैग तक (6 एयरबैग स्टैंडर्ड), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 540 डिग्री कैमरा (एक्सयूवी 7एक्सओ), 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यहां हमने एक्सयूवी 7एक्सओ में पहली बार मिल रहे फीचर के बारे में बताया है।

इंजन

महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस में तीन इलेक्ट्रिक पावरट्रेन का विकल्प दिया है, जबकि नई एक्सयूवी 7एक्सओ में पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों विकल्प दिए गए हैं। यहां देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1 पावर 231 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी* फेज I+II) 521 किलोमीटर 600 किलोमीटर 679 किलोमीटर ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव

*एमआईडीसी - मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकल

अब नजर डालते हैं एक्सयूवी 7एक्सओ के इंजन स्पेसिफिकेशन पर:

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल पावर 203 पीएस 185 पीएस टॉर्क 380 एनएम 420 एनएम (एमटी), 450 एनएम (एटी) गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी)

*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

महिंद्रा हर वेरिएंट में इन दोनों इंजन का विकल्प नहीं दे रही है। यहां हमने महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट अनुसार इंजन-गियरबॉक्स विकल्प के बारे में बताया है, जिससे आपको फैसला लेने में मदद मिलेगी।

प्राइस और कंपेरिजन

महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये के बीच है, जबकि नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की प्राइस 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये के बीच है। एक्सईवी 9एस को टाटा हैरियर ईवी और बीवाईडी ईमैक्स7 के 3-रो इलेक्ट्रिक विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है, वहीं एक्सयूवी 7एक्सओ का मुकाबला टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार, और एमजी हेक्टर प्लस से है।

सभी कीमत इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।