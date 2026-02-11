सभी
    महिंद्रा ने दिल्ली-एनसीआर में आफ्टर सेल्स नेटवर्क का किया विस्तार, अब इलेक्ट्रिक कार के लिए डोरस्टेप सर्विस मिलेगी

    महिंद्रा यह भी सुनिश्चित करेगी कि उसके टेक्नीशियन अब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट को संभालने के लिए बेहतर स्किल्ड हों

    प्रकाशित: फरवरी 11, 2026 03:40 pm

    Mahindra XUV 7XO

    पिछले कुछ महीनों में 4 बड़े लॉन्च, और इस साल कई और प्रोडक्ट लॉन्च के साथ, महिंद्रा को अब अच्छे बिक्री के आंकड़े मिल रहे हैं। नए ग्राहकों के बढ़ते रूझान के चलते, कंपनी ने अब दिल्ली-एनसीआर में अपने आफ्टर सेल्स सपोर्ट नेटवर्क का विस्तार किया है, जिसमें ग्राहकों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कुछ खास पहल शुरू की गई है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और महिंद्रा के पुराने या भावी ग्राहक हैं, तो यहां वह सबकुछ है जो आपको जानना चाहिए:

    प्रोफेशनल्स की स्किल बढ़ाना

    नई महिंद्रा कार में कुछ कटिंग-एज टेक्नोलॉजी आने लगी है, और इस वजह से इन्हें रिपेयर और सर्विस करना बहुत मुश्किल है। अपने टेक्नोलॉजी से भरपूर प्रोडक्ट में इस तेजी से हो रहे बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए, कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपने सर्विस सेंटर प्रोफेशनल्स को इन कारों का काम करने के लिए ट्रेंड करेगी और इसके लिए एक महिंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एक्सीलेंस सेंटर बनाएगी।

    Mahindra XEV 9S

    26000 स्कवायर फिट से ज्यादा एरिया में फैली इस फैसिलिटी में सेल्स, मैकेनिकल और बॉडीशॉप ऑपरेशन में पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि यह पक्का हो जाए कि टेक्क्नीशियन के पास इन कारों की देखभाल के लिए सभी जरूरी स्किल्स हों।

    इलेक्ट्रिक कार के लिए डोरस्टेप सर्विस

    कंपनी की दूसरी पहल अपने ईवी ग्राहकों के लिए एक ईवीएएनएस (इलेक्ट्रिक व्हीकल असिस्टेंस नेटवर्क) बेड़ा लगाना है। अब आप अपनी महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार का समय-समय पर होने वाला मेंटेनेंस अपने घर पर करवा सकते हैं, साथ ही कुछ छोटी-मोटी रिपेयर भी। हालांकि बड़े रिपयेर और सर्विस ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर ही करवाने होंगे।

    Mahindra e VAN

    इन वैन में हाइड्रोलिक सिजर लाइफ, व्हील बैलेंसर, कार केयर सर्विस और रोडसाइड असिस्टेंस के लिए चार्जर के साथ बैकअप बैटरी पैक जैसे इक्विपमेंट होंगे। वर्तमान में यह सर्विस दिल्ली-एनसीआर तक सीमित है, जल्द महिंद्रा इस सर्विस को दूसरे शहरों में भी बढ़ाने का प्लान बना रही है।

    राय:

    पेट्रोल-डीजल कार की तुलना में इलेक्ट्रिक गाड़ी की सर्विस बहुत आसान होती है, क्योंकि इनमें रेगुलर फ्लूइड या फिल्टर बदलने की जरूरत नहीं होती। इसलिए ईवी की ज्यादातर सर्विस में सिर्फ जनरल चेकअप और सॉफ्टवेयर अपडेट (अगर कोई हो) शामिल होते हैं।

    इसलिए कार मालिक घर पर ही अपनी सर्विस जल्दी और आसानी से करवाकर खुश होंगे, जिससे महिंद्रा सर्विस सेंटर पर समय और कैपेसिटी बचेगी।

    नेटवर्क एक्सपेंशन

    महिंद्रा की तीसरी घोषणा इस एरिया में 5 नए सर्विस टचपॉइंट जोड़ने की है, जिससे कुल सर्विस क्षमता 70 तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा कंपनी नॉर्थवेस्ट दिल्ली में अपने कमर्शियल व्हीकल के ग्राहकों के लिए एक नया डेडिकेटेड सर्विस सेंटर भी खोल रही है।

