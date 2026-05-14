महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को इन एससेरीज से बनाएं और भी खास, देखिए इनकी प्राइस लिस्ट
महिंद्रा काफी सारी एसेसरीज के ऑप्शन दे रही है जो एसयूवी कार को ज्यादा अच्छा और उपयोगी बनाते हैं
प्रकाशित: मई 14, 2026 07:31 pm । सोनू
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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को इस साल की शुरूआत में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत 13.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। एक्सयूवी700 की तरह यह भी सेगमेंट में एक लोकप्रिय एसयूवी कार साबित हुई है। अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं और इसे सबसे अलग दिखाना चाहते हैं या इसे ज्यादा प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, तो यहा आधिकारिक एसेसरीज की लिस्ट दी गई है जो आपकी इस काम में मदद करेगी:
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: एक्सटीरियर एसेसरीज
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एसेसरीज
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कीमत
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हेडलैंप गार्निश - डार्क क्रोम
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1,690 रुपये
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फ्रंट बंपर गार्निश - पियानो ब्लैक
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1,390 रुपये
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फ्रंट बंपर लोअर गार्निश - सिल्वर
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1,450 रुपये
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फ्रंट बंपर लोअर गार्निश - डार्क क्रोम
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1,450 रुपये
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व्हील आर्क एप्लिक - डार्क क्रोम
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4,250 रुपये
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मड फ्लेप किट
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1,299 रुपये
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रेन वाइजर - डार्क क्रोम इनसर्ट
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4,515 रुपये
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विंडो सराउंड एप्लिक - डार्क क्रोम (8 पीस)
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4,690 रुपये
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विंडो सराउंड एप्लिक - डार्क क्रोम (16 पीस)
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10,890 रुपये
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ओआरवीएम एप्लिक - डार्क क्रोम (2 पीस)
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1,190 रुपये
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बॉडी साइड मोल्डिंग लोअर - डार्क क्रोम
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4,684 रुपये
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बॉडी साइड मोल्डिंग लोअर - सिल्वर
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1,750 रुपये
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बॉडी साइड मोल्डिंग लोअर - डार्क क्रोम
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2,450 रुपये
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साइड फुटस्टेप सेट - सिल्वर
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21,797 रुपये
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साइड फुटस्टेप सेट - ब्लैक
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21,797 रुपये
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बॉटम सराउंड एप्लिक किट - सिल्वर
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3,990 रुपये
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बॉटम सराउंड एप्लिक किट - डार्क क्रोम (नॉन एडीएएस)
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4,500 रुपये
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रियर बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर - सिल्वर
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725 रुपये
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रियर बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर - क्रोम
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790 रुपये
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टेललैंप गार्निश - डार्क क्रोम
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1,390 रुपये
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पीछे बंपर प्रोटेक्टर - एल्युमिनियम
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5,290 रुपये
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पीछे बंपर प्रोटेक्टर - एसएस
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5,290 रुपये
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इंटीग्रेटेड रूफ कैरियर सेट*
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18,994 रुपये
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एंटी थेफ्ट व्हील नट बोल्ट
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4,367 रुपये
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रूफ बार सेट*
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4,543 रुपये
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बॉडी कवर - सिल्वर
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1,950 रुपये
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प्रीमियम बॉडी कवर
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3,990 रुपये
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स्पोर्टी बॉडी कवर ड्यूल कलर
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2,700 रुपये
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अल्ट्रा प्रीमियम पीपीएफ
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1,14,999 रुपये
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एसजी सेफायर प्लस पीपीएफ
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1,04,999 रुपये
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सिरेमिक कोटिंग
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28,499 रुपये
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ग्राफीन कोटिंग
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32,990 रुपये
*केवल बिना सनरूफ वाले वेरिएंट के लिए
ये सभी एक्सयूवी 7एक्सओ की आधिकारिक एक्सटीरियर एसेसरीज है। अब हम इसकी केबिन की एसेसरीज के बारे में बात करते हैं:
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: केबिन एसेसरीज
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एसेसरीज
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कीमत
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3डी फ्लोर मैट सेट
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5,700 रुपये
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डिजाइनर फ्लोर मैट सेट
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4,990 रुपये
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प्रिंटेड कार्पेट मैट सेट
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6,350 रुपये
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7डी मैट सेट ब्लू पेटर्न
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9,490 रुपये
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7डी मैट सेट ब्लैक साटिन
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9,490 रुपये
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7डी मैट सेट एमटी चेस्टनट
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9,490 रुपये
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एक्सटेंशन 7एस के साथ बूट मैट
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2,672 रुपये
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इंफोटेनमेंट स्क्रीन प्रोटेक्टर
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1,060 रुपये
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इंफोटेनमेंट स्क्रीन प्रोटेक्टर प्राइवेसी + नॉर्मल (2 पीस)
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1,799 रुपये
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पेडल कवर सेट एमटी/एटी - हेक्स पेटर्न
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615 रुपये
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पेडल कवर सेट एमटी/एटी - लाइन डिजाइन
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615 रुपये
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कंफर्ट किट - चेस्टनट
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2,750 रुपये
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कंफर्ट किट - ब्लैक + चेस्टनट
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2,750 रुपये
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सनशेड सेट (6 पीस)
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2,602 रुपये
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डोर हैंडल इल्लुमिनेशन
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17,506 रुपये
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फुटवेल लाइटिंग - ब्लू (4 पीस)
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1,728 रुपये
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फुटवेल लाइटिंग - सफेद (4 पीस)
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1,728 रुपये
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बीवाईओडी टेबलेट होल्डर (1 पीस)
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4,800 रुपये
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डैशकैम (ऑफलाइन)
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5,999 रुपये
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डैशकैम (ऑनलाइन)
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24,192 रुपये
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डैशकैम ड्यूल चैनल
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8,999 रुपये
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डैशकैम सिंगल चैनल
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7,499 रुपये
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कार फ्रिज (25 लीटर)
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37,499 रुपये
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ऑटो स्मार्ट किट (वायरलेस)
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15,025 रुपये
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पोर्टेबल टायर इंफ्लेटर
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4,199 रुपये
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पोर्टेबल वेक्यूम क्लिनर
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4,950 रुपये
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पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर
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5,499 रुपये
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पीडी-क्यूसी चार्जर 130वॉट
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2,192 रुपये
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वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
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2,121 रुपये
जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, एक्सयूवी 7एक्सओ में एसेसरीज के काफी सारे विकल्प दिए गए हैं जो काफी काम के साबित होते हैं। यहां महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की फोटो गैलरी देखें।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: फीचर और सेफ्टी
महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के प्रमुख फीचर में एक पैनोरमिक सनरूफ, तीन 12.3-इंच डिस्प्ले (एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टमत और एक पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन), आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, कई वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं।
इसमें 7 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), 540 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: इंजन और गियरबॉक्स
एक्सयूवी 7एक्सओ में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है, जिनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। ऑफ रोडिंग के लिए डीजल इंजन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप का विकल्प दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:
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इंजन
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2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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2.2-लीटर डीजल
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पावर
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203 पीएस
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185 पीएस
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टॉर्क
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380 एनएम
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450 एनएम तक
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी
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ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी)
एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)
प्राइस और कंपेरिजन
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की कीमत 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला एमजी हेक्टर प्लस, हुंडई अल्कजार और टाटा सफारी जैसी मिड-साइज एसयूवी कार से है।