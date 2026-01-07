नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

54 Views

प्रकाशित: जनवरी 07, 2026 02:29 pm । सोनू

नई महिंद्रा एसयूवी कार कुल 11 कलर में उपलब्ध है जिनमें चार ड्यूल-टोन कलर शामिल है

फेसलफ्ट महिंद्रा एक्सयूवी700 भारत में लॉन्च हो गई है, इसे महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नाम से पेश किया गया है। यह छह वेरिएंट: एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टी और एएक्स7 एल में उपलब्ध है। इसमें अंदर और बाहर बड़े अपडेट किए गए हैं जिनमें दो नए कलर ऑप्शन भी शामिल है। हम नई महिंद्रा कार के सभी 11 कलर के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, यहां हम इसके वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में जानेंगे। वेरिएंट अनुसार रंग के बारे में जानने से पहले आइए नजर डालते हैं इसके सभी कलर पर:

मोनोटोन कलर

रूबी वेलवेट

नेबुला ब्लू

गैलेक्सी ग्रे

स्टील्थ ब्लैक

डेजर्ट मिस्ट

मिडनाइट ब्लैक

एवरेस्ट व्हाइट

ड्यूल-टोन विकल्प

स्टील्थ ब्लैक रूफ के साथ मिडनाइट ब्लैक

स्टील्थ ब्लैक रूफ के साथ डेजर्ट मिस्ट

स्टील्थ ब्लैक रूफ के साथ एवरेस्ट व्हाइट

स्टील्थ ब्लैक रूफ के साथ एवरेस्ट व्हाइट

यहां देखिए नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट अनुसार कलर विकल्प:

वेरिएंट रूबी वेलवेट नेबुला ब्लू गैलेक्सी ग्रे स्टील्थ ब्लैक डेजर्ट मिस्ट मिडनाइट ब्लैक एवरेस्ट व्हाइट मिडनाइट ब्लैक के साथ स्टील्थ ब्लैक रूफ डेजर्ट मिस्ट के साथ स्टील्थ ब्लैक रूफ एवरेस्ट व्हाइट के साथ स्टील्थ ब्लैक रूफ गैलेक्सी ग्रे के साथ स्टील्थ ब्लैक रूफ एएक्स ❌ ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ एएक्स3 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ एएक्स5 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ एएक्स7 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एएक्स7 टी ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एएक्स7 एल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

जैसा कि ऊपर टेबल में दिखाई दे रहा है, नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के केवल बेस और मिड वेरिएंट्स एएक्स, एएक्स3, और एएक्स5 सीमित कलर में आते हैं। हमने बेस मॉडल एएक्स को 10 फोटो में विस्तार से कवर किया है। आप हमारे इस आर्टिकल में यह भी देख सकते हैं कि नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और एक्सयूवी 700 में क्या अंतर है। जो लोग एक्सयूवी 7एक्सओ के बार में ज्यादा जानना चाहते हैं उनके लिए डिटेल्स के साथ 25 तस्वीरें काफी होंगी।

अगर आप सभी मोनोटोन कलर का ऑप्शन चाहते हैं तो आपका शुरुआती वेरिएंट एएक्स3 है। एएक्स7 वेरिएंट से महिंद्रा सात मोनोटोन कलर के साथ सभी चारों ड्यूल-टोन कलर का विकल्प दे रही है।

फीचर और सेफ्टी

महिन्द्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार में काफी सारे फीचर दिए हैं जिनमें ट्रिपल 12.3-इंच स्क्रीन (एक सेंट्रल इंफोटेनमेंट के लिए, एक ड्राइवर इंस्ट्रूमेंशन के लिए और तीसरी को-ड्राइवर के लिए) और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है। इसमें पहली और दूसरी पंक्ति में वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, दो वायरलेस फोन चार्जर, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट, और बोस मोड के साथ पावर्ड को-ड्राइवर सीट जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 540 डिग्री कैमरा, 7 एयरबैग (6 एयरबैग स्टैंडर्ड), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

3-रो महिंद्रा एसयूवी के इंजन में बदलाव नहीं हुआ है। यहां देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल पावर 200 पीएस 185 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ड्राइव^ फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ ऑल-व्हील-ड्राइव

*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ प्राइस और कंपेरिजन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की कीमत 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी इंट्रोडक्ट्री प्राइस केवल पहले 40,000 ऑर्डर के लिए है। इस एसयूवी कार का मुकाबला टाटा सफारी, एमजी हेक्टर प्लस, हुंडई अल्कजार और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से है।

यहां हमने नई महिंद्रा एसयूवी कार की बुकिंग डिटेल्स के बारे में विस्तार से बताया है जिससे आप इसे जल्दी घर ला सकते हैं।