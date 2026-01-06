सभी
नई
पुरानी कार
    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार में क्या मिलता है खास

    संशोधित: जनवरी 06, 2026 12:58 pm | सोनू

    नए स्टाइल एलिमेंट्स और जाने-पहचाने बॉडी शेप के साथ एक्सयूवी 7एक्सओ ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न है

    Mahindra XUV 7XO

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ (एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन) भारत में लॉन्च हो गई है, इसकी कीमत 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। एक्सयूवी 7एक्सओ छह वेरिएंट्स: एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टी, और एएक्स7 एल में उपलब्ध है। अगर आप इसकी वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट पढ़ें

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    • एक्सयूवी 7एक्सओ, एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन है और इसके आगे के डिजाइन में प्रमुख बदलाव किए गए हैं। इसमें अपडेट और चौड़ी ब्लैक ग्रिल के साथ कई नए एलिमेंट्स और वर्टिकल क्रोम पट्टियां हैं।

    Mahindra XUV 7XO
    Mahindra XUV 7XO

    • आगे का बंपर बड़ा और लेयर्ड है, और नीचे की तरफ एक चौड़ा ब्लैक सेक्शन है। नीचे की तरफ एक सिल्वर स्किड प्लेट है जो डिजाइन को शानदार बनाती है।

    • ग्रिल के कॉर्नर पर ड्यूल-पोड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स हैं। हालांकि, महिंद्रा ने सी-शेप एलईडी डीआरएल को बरकरार रखा है, जो कूल दिखते हैं और सिंगल-पीस यूनिट नहीं है।

    Mahindra XUV 7XO

    • फॉगलैंप्स को स्किड प्लेट सेक्शन में इंटीग्रेट किया गया है।

    साइड प्रोफाइल

    • इसका साइड से डिजाइन पुराने वर्जन जैसा ही है, जिसमें फ्लश-डोर हैंडल, टर्न-इंडिकेटर इंटीग्रेटेड ब्लैक आउटसाइड रियर-व्यू मिरर (ओआरवीएम) और ब्लैक रूफ रेल्स शामिल है।

    Mahindra XUV 7XO

    • इसमें नए 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं जो इसे बेहतर स्टांस देते हैं।

    Mahindra XUV 7XO
    Mahindra XUV 7XO

    छोटी-छोटी बातें:

    • एक्सयूवी700 में सिल्वर रूफ रेल्स है जबकि एक्सयूवी 7एक्सओ में ब्लैक रूफ रेल्स है जो इसे स्पोर्टी लुक देती है।

    • एक्सयूवी 7एक्सओ के सभी कलर विकल्प की जानकारी सामने नहीं आई है। इसकी जानकारी के लिए नजर बनाए रखें।

    पीछे का डिजाइन

    • पीछे का डिजाइन भी ज्यादा नहीं बदला है। इसके टेल लैंप्स एक्सईवी 9एस से लिए गए हैं और हनीकॉम्ब जैसा पेटर्न है।

    Mahindra XUV 7XO

    • टेलगेट सरफेस काफी हद तक साफ और अनकलटर्ड है, जिसमें कम क्रीज और एक फ्लैट व चौड़ा डिजाइन है।

    • पिछले बंपर पर डार्क क्लेडिंग और पतली सिल्वर स्किड प्लेट है जो बंपर के नीचे वाले सेक्शन में इंटीग्रेट है।

    Mahindra XUV 7XO
    Mahindra XUV 7XO

    बूट स्पेस

    एक्सयूवी 7एक्सओ का बूट स्पेस एक्सयूवी700 के 240 लीटर स्पेस जैसा होने की संभावना है। हालांकि 7 सीटर एसयूवी कार अपने बूट स्पेस के लिए नहीं जानी जाती, इनमें आप कुछ सॉफ्ट बैग रख सकते हैं। तीसरी और दूसरी पंक्ति की सीट को फोल्ड करके आप इससे घर का पूरा सामान दूसरे घर में शिफ्ट कर सकते हैं।

    केबिन

    • डैशबोर्ड चौड़ा, लेयर्ड और होरिजोंटल लेआउट में है। डैशबोर्ड पर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है जिसे एक्सईवी 9एस की तरह एक सिंगल पैनल में मर्ज किया गया है।

    Mahindra XUV 7XO
    Mahindra XUV 7XO

    • स्टीयरिंग व्हील टू-स्पोक यूनिट है जिस पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री चढ़ी है और यह ब्लैक व ब्राउन फिनिश में है। इस पर इंफोटेनमेंट और एडीएएस कंट्रोल्स के लिए बटन दिए गए हैं।

    • केबिन थीम कॉफी पसंद करने वालों को जरूर पसंद आएगी, क्योंकि यह बैज और ब्राउन के साथ परफेक्ट हेजलनट कैरामल मिक्स जैसा दिखता है।

    Mahindra XUV 7XO

    • डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई तक एक पतली एम्बिएंट लाइट है जो ऊपरी और नीचले हिस्से को अलग करती है। यह डोर पैनल तक जाती है और डिस्प्ले के नीचे भी है।

    Mahindra XUV 7XO
    Mahindra XUV 7XO

    • एसी वेंट्स पतले और रेक्टांगुलर है, जो डैशबोर्ड में अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड हैं।

    Mahindra XUV 7XO

    छोटी-छोटी बातें:

    • आगे वाली सीट के पीछे स्क्रीन माउंट दिया गया है जिसे महिंद्रा ‘बीवायओडी’ फीचर कहती है। यह फीचर आपको सफर के दौरान अपना डिवाइस अटैच करने की सुविधा देता है।

    Mahindra XUV 7XO

    • केबिन डोर हैंडल मैटेलिक फिनिश में है।

    Mahindra XUV 7XO
    Mahindra XUV 7XO

    • केबिन में थ्री-रो सीटिंग लेआउट है। इसका एक 6-सीटर वेरिएंट भी पेश किया गया है, जिसमें कैप्टन सीटें दी गई है और प्रत्येक पर एक फोल्ड होने वाला आर्मरेस्ट है। आप इसे 7 सीटर कार के रूप में भी ले सकते हैं जिसमें बीच वाली पंक्ति में बेंच सीट है।

    Mahindra XUV 7XO

    • दूसरी पंक्ति के पैसेंजर के कंफर्ट के लिए पीछे विंडो सनशेड और एक वेंटिलेशन फंक्शन है।

    फीचर

    एक्सयूवी7एक्सओ एसयूवी कार में काफी सारे मॉडर्न फीचर है जिनमें ट्रिपल 12.3-इंच डिस्प्ले (टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन), वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम जैसे प्रमुख फीचर शामिल हैं।

    Mahindra XUV 7XO

    अन्य फीचर में आगे और दूसरी पंक्ति में वेंटिलेटेड सीटें, को-ड्राइवर सीट के लिए बोस मोड के साथ आगे वाली सीटों के लिए पावर एडजस्टमेंट, ड्यूल-जोन ऑटो एसी और पावर्ड टेलगेट शामिल है।

    Mahindra XUV 7XO
    Mahindra XUV 7XO

    खास बात: एक्सयूवी 7एक्सओ में बीई 6 और एक्सईवी 9ई वाला ‘ग्रूव मी’ फीचर दिया गया है, जिससे आप चलते-फिरते अपनी एसयूवी कार को अपना पार्टी मेट बना सकते हैं।

    सेफ्टी

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के सेफ्टी फीचर में 7 एयरबैग तक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 540 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल है।

    Mahindra XUV 7XO

    नोट: जहां 360 डिग्री कैमरा में आपको कार के चारों ओर का व्यू मिलता है, वहीं एक्सयूवी 7एक्सओ का कैमरा सिस्टम आपको कार के नीचे का व्यू भी दिखाएगा। यह उबड़-खाबड़ रास्तों और गड्ढों पर रूकावटों से बचने में मददगार साबित होता है।

    इंजन और गियरबॉक्स

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में मौजूदा एक्सयूवी700 वाले इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    पावर

    200 पीएस

    185 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम

    450 एनएम तक

    *एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Mahindra XUV 7XO

    नोट: एक्सयूवी 7एक्सओ फ्रंट-व्हील और ऑल-व्हील ड्राइव में आती है। ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प डीजल-ऑटोमैटिक के साथ मिलेगा, जिसकी कीमत स्टैंडर्ड प्राइस से 2.45 लाख रुपये अधिक है।

    Mahindra XUV 7XO

    कंपेरिजन

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को मिड-साइज एसयूवी कार सेगमेंट में पोजिशन किया गया है और यह इन 7 सीटर एसयूवी कार को टक्कर देती है:

    • टाटा हैरियर और टाटा सफारी - पेट्रोल वेरिएंट्स की घोषणा के साथ अब दोनों टाटा कार ज्यादा आकर्षक हो गई हैं।

    • एमजी हेक्टर प्लस - यह हाल ही में मिले फेसलिफ्ट अपडेट के साथ ज्यादा बेहतर हो गई है।

    • हुंडई अल्कजार - बड़ी क्रेटा के रूप में पहचानी जाने वाली अल्कजार में फीचर, कंफर्ट और प्रीमियमनेस का अच्छी कॉम्बिनेशन है।

    यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस

