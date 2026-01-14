सभी
    2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की लॉन्च के बाद बुकिंग और डिलीवरी हुई शुरू

    प्रकाशित: जनवरी 14, 2026 09:02 pm । सोनू

    231 Views
    Mahindra XUV 7XO

    फेसलिफ्ट महिंद्रा एक्सयूवी700 को हाल ही में एक्सयूवी 7एक्सओ नाम से लॉन्च किया गया है। हालांकि इसकी लॉन्च के बाद की बुकिंग आज शुरू हुई है, इससे पहले दिसंबर 2025 में महिंद्रा ने इसके प्री-ऑर्डर लेने शुरू किए थे और तब नई एसयूवी कार में दिलचस्पी रखने वाले ग्राहक इसे प्री-बुक कर सकते थे। कंपनी ने यह घोषणा भी की है कि एक्सयूवी 7एक्सओ और इसके इलेक्ट्रिक अवतार एक्सईवी 9एस की अब तक 93,000 से अधिक यूनिट बुक हो चुकी है। अब ये नई एसयूवी कार डीलरशिप पर पहुंचना भी शुरू हो गई है और इसकी टेस्ट ड्राइव भी ली जा सकती है। यहां हमने महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से जुड़ी हर वो बात बताई है जो आपको जाननी चाहिए:

    कीमत

    2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की कीमत 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। हमने नई एसयूवी कार की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट के बारे में भी बताया है।

    एक्सयूवी 7एक्सओ को बुक करें या नहीं

    यह देखते हुए कि एसयूवी कार काफी ध्यान खींच रही है और एक आकर्षक खरीद भी लग सकती है, हम यहां ऐसे कई कारण बता रहे हैं जिससे आपको यह फैसला लेने में मदद मिलेगी कि इसे लेना चाहिए या नहीं।

    एसयूवी बुक करने की वजह

    एसयूवी बुक नहीं करने की वजह

    • फीचर्स से भरपूर: ट्रिपल 12.3-इंच स्क्रीन, 16-स्पीकर हरमन कार्डन म्यूजिक सिस्टम, आगे 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीटें, और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम।

    • कई इंजन ऑप्शन: पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमैटिक, फ्रंट-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव। जो चाहें चुनें!

    • अच्छे खासे सेफ्टी फीचर: 540-डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडीएएस, और सात एयरबैग तक।

    • पुरानी एक्सयूवी700 के मुकाबले बेहतर राइड क्वालिटी।

    • अब 5-सीटर ऑप्शन उपलब्ध नहीं है।

    Mahindra XUV 7XO front

    कैसे बुक करें?

    जैसा कि पहले बताया, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की कीमत की घोषणा काफी समय पहले ही हो चुकी है। लॉन्च के बाद कंपनी ने इसकी बुकिंग फिर से शुरू की है और आप इसे महिंद्रा शोरूम या महिंद्रा की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। यहां बुकिंग प्रोसेस के बारे में विस्तार से देखिए

    ध्यान दें कि जिन ग्राहकों ने लॉन्च से पहले एएक्स7, एएक्स7टी और एएक्स7 एल वेरिएंट बुक किए थे, उन्हें आज से एसयूवी कार की डिलीवरी मिलना शुरू हो गई है।

    कलर ऑप्शन

    जब आप महिंद्रा डीलरशिप या वेबसाइट पर बुकिंग प्रोसेस से गुजर रहे होंगे तब आपको एसयूवी कार के लिए अपनी पसंद का रंग चुनना होगा। यह कार खरीदते समय सबसे जरूरी फैसलों में से एक है, हमने आपकी रिसर्च को आसान बनाने के लिए एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में विस्तार से बताया है, जिससे आपको अपने लिए सही कलर चुनने में मदद मिलेगी।

    Mahindra XUV 7XO

    नई एक्सयूवी 7एक्सओ कैसी दिखती है?

    यह एसयूवी कार अपने पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा स्टाइलिश और शार्प दिखती है, इसके लिए इसमे नई ड्यूल-पोड एलईडी हेडलाइटें, नई ग्रिल, 19 इंच तक के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और एलईडी टेल लाइटों के लिए नई इंटरनल लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं। आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की फोटो गैलरी में इसके डिजाइन के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।

    वेरिएंट

    महिंद्रा ने 2026 एक्सयूवी 7एक्सओ को 6 वेरिएंट: एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टेक (या एएक्स7 टी) और एएक्स7 लग्जरी (या एएक्स7 एल) में पेश किया है। इनमें से कौनसा वेरिएंट चुनें? सही फैसला लेने में ये आर्टिकल मदद करेंगे:

    फीचर

    इस नए अपडेट के साथ कंपनी ने अपनी 3-रो एसयूवी कार के लुक को न केवल बेहतर बनाया है, बल्कि इसे ज्यादा फीचर से भी लैस किया है। इसके प्रमुख फीचर में ट्रिपल स्क्रीन लेआउट (प्रत्येक 12.3-इंच स्क्रीन), आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और 16-स्पीकर हरमन कार्डन म्यूजिक सिस्टम शामिल है।

    Mahindra XUV 7XO dashboard

    सेफ्टी

    महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ में 7 एयरबैग (6 एयरबैग स्टैंडर्ड), 540 डिग्री कैमरा (महिंद्रा एसयूवी में पहली बार मिलने वाला फीचर), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, रेन-सेंसिंग वाइपर, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए हैं।

    Mahindra XUV 7XO 540-degree camera

    इंजन

    2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    203 पीएस

    185 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    420 एनएम (एमटी), 450 एनएम (एटी)

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी)

    *एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कंपेरिजन

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की प्रतिद्वंदी कारें भी अब ज्यादा प्रीमियम और फीचर से भरपूर हो गई हैं, लेकिन इसका मुख्य मुकाबला टाटा सफारी से है। यहां हमने स्पेसिफिकेशन के मोर्चे पर महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टाटा सफारी का कंपेरिजन किया है।

    Mahindra XUV 7XO driving

    इसका मुकाबला एमजी हेक्टर प्लस और हुंडई अल्कजार से भी है। इसे मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट और टाटा सिएरा जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के बड़े विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

    यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस

