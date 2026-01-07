महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
प्रकाशित: जनवरी 07, 2026 05:52 pm । स्तुति
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के बेस वेरिएंट एएक्स में भी कई सारे काम के फीचर दिए गए हैं
महिंद्रा ने एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन एक्सयूवी 7एक्सओ भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। यह एसयूवी कार छह वेरिएंट में आती है और इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानेंगे इसके बारे में आगे :-
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स फीचर
कीमत :13.66 लाख रुपये से 14.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
एक्सयूवी 7एक्सओ के बेस वेरिएंट में यह सभी फीचर दिए गए हैं :-
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
इस वेरिएंट के एक्सटीरियर हाइलाइट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ डीआरएल्स, एलईडी टेल लैंप, रूफ रेल्स, और फ्लश-फिटेड डोर हैंडल शामिल हैं। केबिन के अंदर इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में सभी दरवाजों के लिए पावर विंडो और पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं।
हमारी राय : बेस वेरिएंट होने के बावजूद एएक्स वेरिएंट ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले जैसे स्टैंडर्ड फीचर के साथ एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित होता है।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3
कीमत: 16.02 लाख रुपये से 17.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
एएक्स वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर :-
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
बेस वेरिएंट के मुकाबले एएक्स3 वेरिएंट में कई अतिरिक्त कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें रियर वाइपर और वॉशर दिया गया है, लेकिन इसके इंटीरियर और इंफोटेनमेंट में कोई अपडेट नहीं किया गया है।
हमारी राय : बेस से ऊपर वाले एएक्स3 वेरिएंट में 2.36 लाख रुपये अतिरिक्त प्राइस पर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। इस वेरिएंट में कई अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं जिसमें से रियर पार्किंग कैमरा एक अच्छा एडिशन है।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स5
कीमत: 17.52 लाख रुपये से 19.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
एएक्स3 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर :-
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का एएक्स5 वेरिएंट पैनोरमिक सनरूफ और अतिरिक्त कंफर्ट फीचर के साथ काफी अपमार्केट लगता है। ज्यादा बेहतर एक्सटीरियर लुक के लिए इसमें स्टाइलिश 17-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं। केबिन के अंदर इसमें स्टीयरिंग व्हील पर अब टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलता है जिससे ड्राइवर के लिए सही ड्राइविंग पोजिशन मिलना आसान रहता है। सेफ्टी के लिए इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।
हमारी राय : हमारी राय में एएक्स5 वेरिएंट में जोड़े गए फीचर्स को नजरअंदाज किया जा सकता है, जब तक कि आपको सनरूफ का बहुत ज्यादा शौक ना हो।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7
कीमत: 18.48 लाख रुपये से 20.4 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
एएक्स5 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर :-
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का एएक्स7 वेरिएंट काफी प्रीमियम है। एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें राइडिंग के लिए बड़े 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि इंटीरियर पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर लीवर दिया गया है। कंफर्ट के लिहाज से इसमें डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और मेमोरी फंक्शन के साथ 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है। सेफ्टी के लिए इसमें 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।
हमारी राय : महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में एएक्स7 वेरिएंट से प्रीमियम चीजें मिलनी शुरू होती है। यदि आप 20 लाख रुपये से कम बजट वाली कोई एसयूवी कार चाहते हैं तो इसे चुनना अच्छा ऑप्शन होगा।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टेक
कीमत : 21.97 लाख रुपये से 23.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
एएक्स7 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर :-
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
एएक्स7 टेक वेरिएंट में ज्यादा बेहतर सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फॉग लैंप्स, लेवल-2 एडीएएस और नी एयरबैग दिए गए हैं। इस वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, कीलेस एंट्री, और फ्रंट रो पैसेंजर के लिए वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। म्यूजिक के शौकीन लोगों के लिए इसमें अपग्रेडेड 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम दिया गया है।
हमारी राय : यदि आप इसका एएक्स7 वेरिएंट चुनने पर विचार कर रहे हैं और आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं तो एएक्स7एल वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें कई सारे अच्छे फीचर दिए गए हैं जिसमें एडीएएस भी शामिल हैं।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 लग्जरी
कीमत: 23.45 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
एएक्स7 टेक वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर :-
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ लाइनअप के सबसे टॉप वेरिएंट एएक्स7 लग्जरी में प्रीमियम इंटीरियर एक्सपीरिएंस पर फोकस किया गया है। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, 6-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट, और 4-वे पावर्ड बॉस मोड दिया गया है जो रियर पैसेंजर के लिए अतिरिक्त लेगरूम स्पेस बनाने में मदद करता है। कंफर्ट के लिहाज से इसमें वेंटिलेटेड सेकंड रो सीट भी दी गई है।
हमारी राय : महिंद्रा का कहना है कि एएक्स7एल ऊंचे स्टेटस वाले लोगों के लिए अच्छा वेरिएंट है और इसमें जोड़े गए फीचर्स इस बात को सही साबित करते हैं। इसमें गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठने वाले पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए सभी कंफर्ट फीचर दिए गए हैं।
इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन
नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कार में एक्सयूवी700 वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-
इंजन
2-लीटर टर्बो पेट्रोल
2.2-लीटर डीजल
ट्रांसमिशन*
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
पावर
200 पीएस
185 पीएस तक
टॉर्क
380 एनएम
450 एनएम तक
ड्राइवट्रेन
फ्रंट-व्हील-ड्राइव
फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)
*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गाड़ी के सभी वेरिएंट में यह इंजन ऑप्शन नहीं मिलते हैं।
मुकाबला
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार की कीमत 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। यहां देखें इस नई एसयूवी कार की वेरिएंट-वाइज कीमत। इसका मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर से रहेगा।