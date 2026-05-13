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    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितना करना होगा भुगतान? जानिए यहां

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ अपने सेगमेंट में एक पॉपुलर एसयूवी बनकर उभरी है, लेकिन इसकी ईएमआई किस्तें कितनी होंगी? आइए जानते हैं :-

    प्रकाशित: मई 13, 2026 03:27 pm । स्तुति

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    Mahindra XUV 7XO

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन एसयूवी कार में से एक है। यह गाड़ी ड्राइवर फोकस्ड एक्सपीरिएंस देती है और यह स्पेशियस होने के साथ-साथ एक फैमिली के लिए काफी आरामदायक भी है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं जो इसे एक शानदार पैकेज बनाते हैं। 

    यदि आपने भी इस एसयूवी कार को खरीदने पर विचार किया है और आप इसे लोन पर लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे में अनुमानित मंथली ईएमआई को समझना जरूरी हो जाता है। आपकी मदद के लिए हमनें महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कार के टॉप वेरिएंट एएक्स7एल एडब्लूडी डीजल एटी (7-सीटर) की ईएमआई डिटेल्स को विस्तार से समझाया है, जो कि एक्सयूवी 7एक्सओ लाइनअप का सबसे महंगा वेरिएंट है। कैलकुलेशन के लिए हमनें नई दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत को आधार माना है और ईएमआई कॉस्ट को अलग-अलग लोन अवधियों में बांटा है। 

    वेरिएंट 

    एएक्स7एल एडब्लूडी डीजल एटी (7-सीटर) 

    ऑन-रोड कीमत (नई दिल्ली) 

    29,53,741 रुपये 

    डाउन पेमेंट ( ऑन-रोड कीमत का 20%)

    6,00,000 रुपये 

    लोन राशि 

    23,53,741 रुपये 

    ब्याज दर 

    9.5 %

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के दूसरे वेरिएंट की कीमतें जानने के लिए यह स्टोरी देखें। 

    नोट:

    ईएमआई की राशि आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट, डाउन पेमेंट मोड और ब्याज दर के हिसाब से अलग-अलग होगी। कार लोन पर ब्याज दर आपके सिबिल स्कोर के आधार पर अलग-अलग होगी। हमारा सुझाव है कि आप ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी डीलरशिप और बैंक से संपर्क करें।

    यहां देखें ईएमआई से जुड़ी जानकारी :- 

    3 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 6,00,000 रुपये   

    ईएमआई राशि : 75,397 रुपये 

    3 साल के बाद कीमत : 33,14,292 (ब्याज समेत) 

    Mahindra XUV 7XO

    4 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 6,00,000 रुपये   

    ईएमआई राशि : 59,133 रुपये 

    4 साल के बाद कीमत : 34,38,384 रुपये (ब्याज समेत) 

    Mahindra XUV 7XO

    5 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 6,00,000 रुपये   

    ईएमआई राशि : 49,433 रुपये 

    5 साल के बाद कीमत : 35,65,980 रुपये (ब्याज समेत)

    Mahindra XUV 7XO

    7 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 6,00,000 रुपये   

    ईएमआई राशि : 38,469 रुपये 

    7 साल के बाद कीमत : 38,31,396 रुपये (ब्याज समेत)

    Mahindra XUV 7XO

    क्या आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी।  

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से जुड़ी जानकारी

    एक्सयूवी 7एक्सओ महिंद्रा की भारत में फ्लैगशिप आईसीई-पावर्ड एसयूवी कार है। 2021 में एक्सयूवी700 के तौर पर लॉन्च हुई यह कार अपनी दमदार रोड प्रेजेंस, प्रीमियम अपील और फीचर लोडेड पैकेज की वजह से खरीदारों के बीच हमेशा से एक पॉपुलर चॉइस रही है। फेसलिफ्ट एक्सयूवी 7एक्सओ कार में स्टाइलिश और शार्प डिजाइन वाली सिग्नेचर सी-शेप्ड डीआरएल्स, डुअल-पॉड एलईडी हेडलैंप्स, ग्लॉस ब्लैक ग्रिल और 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 

    Mahindra XUV 7XO

    पीछे की तरफ इसमें नए डिजाइन के टेललैंप्स पर हनीकॉम्ब डिटेलिंग की गई है जिससे इसे एकदम मॉडर्न लुक मिलता है। अगर आप नई एक्सयूवी 7एक्सओ का करीब से लुक देखना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं। 

    Mahindra XUV 7XO

    केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन ब्राउन और बेज कलर थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इस एसयूवी कार में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले के लिए तीन 12.3-इंच डिस्प्ले, 16-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 6-वे पावर्ड फ्रंट सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Mahindra XUV 7XO

    यहां देखें महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट वाइज फीचर की जानकारी। 

    सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस सूट, 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), रेन-सेंसिंग वाइपर, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।  

    यहां देखें महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी के इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    2.2-लीटर डीजल 

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर 

    185 पीएस तक 

    203 पीएस

    टॉर्क

    450 एनएम

    380 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव / ऑल-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन; एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक

    Mahindra XUV 7XO

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन के बारे में जानने के लिए यह रिपोर्ट देखें। 

    कारदेखो का क्या है कहना… 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ भारत की सबसे दमदार एसयूवी कारों में से एक है, जिसमें अपने से ऊपर वाले सेगमेंट की कारों को कड़ी टक्कर देने की पूरी क्षमता है। यह गाड़ी कई सारे वेरिएंट और इंजन ऑप्शन में उपलब्ध हैं, जो अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते है। लोन लेकर इस गाड़ी को खरीदना काफी आसान हो जाता है। अगर आप कुल चुकाए जाने वाले ब्याज को कम रखना चाहते हैं तो आपके लिए 3 या 4 साल की लोन अवधि सबसे सही रहेगी, वहीं 5 या 7 साल की लोन अवधि आपके मासिक बोझ को तो कम कर देगी, लेकिन समय के साथ कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। डाउन पेमेंट की रकम बढ़ाना भी मंथली ईएमआई कॉस्ट को कम करने का एक असरदार तरीका है।

     आप कारदेखो के ऑनलाइन कार लोन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वेरिएंट, डाउन पेमेंट, ब्याज दर और अपनी पसंद की लोन अवधि के आधार पर अलग-अलग ईएमआई कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। 

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