महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ vs टाटा सफारी: कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है? जानिए यहां

प्रकाशित: जनवरी 09, 2026 10:34 pm

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नई पेशकश है जबकि सफारी को हाल ही में कुछ जरूरी अपडेट मिले हैं। दोनों में से कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है?

महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ (एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट) को लॉन्च करके अपनी एसयूवी कार लाइनअप को बेहतर बनाया है। यह एक फीचर से भरपूर एसयूवी कार है जिसमें अब ज्यादा प्रीमियम केबिन और एक्सटीरियर अपडेट भी मिलते हैं। इन अपडेट की वजह से यह अब ज्यादा पैसा वसूल कार बन गई है और 20-30 लाख रुपये के बजट में यह बहुत ही अच्छा विकल्प है।

वहीं दूसरी ओर, हमारे पास टाटा सफारी है, जो भारत के एसयूवी कार बाजार में सबसे ज्यादा जाना माना नाम है। कागजों में दोनों एसयूवी कार प्रीमियम केबिन, एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी, और दमदार परफॉर्मेंस का वादा करती है। लेकिन वास्तव में दोनों एक-दूसरे को कहां तक टक्कर देती है? आइए इनकी प्राइस, साइज, इंजन, फीचर और सेफ्टी को देखकर इसका पता लगाते हैं।

कीमत

मॉडल महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ टाटा सफारी कीमत (एक्स-शोरूम) 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये 13.29 लाख रुपये से 25.96 लाख रुपये

दोनों एसयूवी कार की शुरुआती कीमत लगभग एक जैसी है, लेकिन जैसे-जैसे आप ऊपर वाले वेरिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं, सफारी ज्यादा महंगी होती जाती है। दोनों गाड़ी के टॉप मॉडल की प्राइस में करीब 1 लाख रुपये का अंतर है।

आइए देखते हैं दोनों में करीब 25 लाख रुपये में क्या-क्या मिलता है:

साइज

पैरामीटर महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ टाटा सफारी अंतर लंबाई 4695 मिलीमीटर 4668 मिलीमीटर +17 मिलीमीटर चौड़ाई 1890 मिलीमीटर 1922 मिलीमीटर -32 मिलीमीटर ऊंचाई 1755 मिलीमीटर 1795 मिलीमीटर -40 मिलीमीटर व्हीलबेस 2750 मिलीमीटर 2741 मिलीमीटर +9 मिलीमीटर

इंजन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ टाटा सफारी इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल 1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल) 2-लीटर डीजल गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 200 पीएस 185 पीएस 170 पीएस 170 पीएस टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक 280 एनएम 350 एनएम ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

फीचर

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ टाटा सफारी एक्सटीरियर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

एलईडी डीआरएल

आगे एलईडी फॉग लैंप

19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

रूफ रेल्स

मोटराइज्ड फ्लश-टाइप डोर हैंडल

शार्क-फिन एंटीना एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

एलईडी डीआरएल

19-इंच अलॉय व्हील्स

आगे एलईडी फॉग लैंप्स

रूफ रेल्स

आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

शार्क फिन एंटीना

डार्क और रेड डार्क एडिशन में भी उपलब्ध केबिन डुअल-टोन टैन और बेज थीम

डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल

लेदरेट अपहोल्स्ट्री

लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

मल्टी-एंबिएंट लाइटिंग

पैसेंजर वैनिटी मिरर

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

आगे की सीट के पीछे पॉकेट

कपहोल्डर्स के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

इल्यूमिनेटेड ग्लवबॉक्स

फुटवेल लाइटिंग

पीछे सनब्लाइंड्स

तीसरी रो के लिए डेडिकेटेड कपहोल्डर नई सफेद और गोल्डन थीम

डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल

लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

मल्टी-एंबिएंट लाइटिंग

आगे के दोनों यात्रियों के लिए वैनिटी मिरर लैंप

इल्यूमिनेटेड ग्लोवबॉक्स

आगे फुटवेल इल्यूमिनेशन

आगे की सीट के पीछे पॉकेट

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

पीछे सनब्लाइंड्स

तीसरी रो के लिए डेडिकेटेड कपहोल्डर कंफर्ट डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पीछे वेंट के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी

आगे वेंटिलेटेड सीटें

मेमोरी फंक्शन के साथ पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

इलेक्ट्रिक बॉस मोड

पीछे वेंटिलेटेड सीटें

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर (दो)

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

बूट लैंप

इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील

एयर प्यूरीफायर 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पीछे वेंट के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी

पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें

पावर्ड टेलगेट

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

पैनोरमिक सनरूफ

एयर प्यूरीफायर

यूएसबी चार्जिंग पोर्ट (आगे और पीछे)

ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम

डिजिटल आईआरवीएम

हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील

इलेक्ट्रिक बॉस मोड

पीछे सीट वेंटिलेशन इंफोटेनमेंट 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम

को-ड्राइवर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन

16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स

वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

ओटीए अपडेट 14-इंच टचस्क्रीन

डॉल्बी एटमॉस के साथ 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम

वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

एलेक्सा कनेक्टिविटी

ओटीए अपडेट

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स सेफ्टी सात एयरबैग तक

लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

हिल-स्टार्ट असिस्ट

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

540-डिग्री कैमरा

पीछे वाइपर और वॉशर

पीछे डिफॉगर

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

आगे वेरिएबल इंटरमिटेंट वाइपर

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज सात एयरबैग तक

लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

हिल-स्टार्ट असिस्ट

सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

360-डिग्री कैमरा

आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

पीछे वाइपर और वॉशर

पीछे डिफॉगर

आगे वेरिएबल इंटरमिटेंट वाइपर

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

यहां महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ सबसे ज्यादा फीचर वाली एसयूवी कार है।

सफारी की तुलना में, एक्सयूवी 7एक्सओ में अतिरिक्त स्क्रीन, एक सुपीरियर साउंड सिस्टम, 540 डिग्री कैमरा, एडीएएस, और ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन जैसे फीचर दिए गए हैं।

एक्सयूवी 7एक्सओ की तुलना में सफारी में पावर्ड टेलगेट और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

कुल मिलाकर दोनों ही एसयूवी कार अच्छे खासे फीचर से लैस है और आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी।

दोनों एसयूवी कार में ढेर सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं और क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

अगर आप एक्सयूवी 7एक्सओ के फीचर में दिलचस्पी रखते हैं तो यहां इसकी वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट देखिए।

कारदेखो की राय

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नई एसयूवी कार है, यह उन लोगों के लिए है जो नई टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसकी लंबी फीचर लिस्ट, पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प और सेगमेंट फर्स्ट टेक्नोलॉजी इसे सेगमेंट की सबसे शानदार नई एसयूवी कार में से एक बनाते हैं।

वहीं टाटा सफारी उन फैमिली के लिए एक अच्छा विकल्प है जो स्पेस, कंफर्ट, और भरोसेमंद सेफ्टी चाहते हैं। इसका दमदार डीजल इंजन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी, और शानदार डिजाइन इसे लंबे समय तक का भरोसेमंद साथी बनाते हैं।

इस कंपेरिजन में करीब हर मामले में नई एक्सयूवी 7एक्सओ ज्यादा बेहतर साबित हुई। हालांकि, हम सलाह देते हैं कि आप दोनों एसयूवी कार की टेस्ट ड्राइव जरूर लें ताकि आपको पर्सनली यह समझ आए कि ये दोनों गाड़ियां कैसी लगती हैं।

तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के और भी कई आर्टिकल आने वाले हैं।

