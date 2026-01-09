महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ vs टाटा सफारी: कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है? जानिए यहां
प्रकाशित: जनवरी 09, 2026 10:34 pm । सोनू
-
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नई पेशकश है जबकि सफारी को हाल ही में कुछ जरूरी अपडेट मिले हैं। दोनों में से कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है?
महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ (एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट) को लॉन्च करके अपनी एसयूवी कार लाइनअप को बेहतर बनाया है। यह एक फीचर से भरपूर एसयूवी कार है जिसमें अब ज्यादा प्रीमियम केबिन और एक्सटीरियर अपडेट भी मिलते हैं। इन अपडेट की वजह से यह अब ज्यादा पैसा वसूल कार बन गई है और 20-30 लाख रुपये के बजट में यह बहुत ही अच्छा विकल्प है।
वहीं दूसरी ओर, हमारे पास टाटा सफारी है, जो भारत के एसयूवी कार बाजार में सबसे ज्यादा जाना माना नाम है। कागजों में दोनों एसयूवी कार प्रीमियम केबिन, एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी, और दमदार परफॉर्मेंस का वादा करती है। लेकिन वास्तव में दोनों एक-दूसरे को कहां तक टक्कर देती है? आइए इनकी प्राइस, साइज, इंजन, फीचर और सेफ्टी को देखकर इसका पता लगाते हैं।
कीमत
|
मॉडल
|
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ
|
टाटा सफारी
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये
|
13.29 लाख रुपये से 25.96 लाख रुपये
दोनों एसयूवी कार की शुरुआती कीमत लगभग एक जैसी है, लेकिन जैसे-जैसे आप ऊपर वाले वेरिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं, सफारी ज्यादा महंगी होती जाती है। दोनों गाड़ी के टॉप मॉडल की प्राइस में करीब 1 लाख रुपये का अंतर है।
आइए देखते हैं दोनों में करीब 25 लाख रुपये में क्या-क्या मिलता है:
साइज
|
पैरामीटर
|
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ
|
टाटा सफारी
|
अंतर
|
लंबाई
|
4695 मिलीमीटर
|
4668 मिलीमीटर
|
+17 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1890 मिलीमीटर
|
1922 मिलीमीटर
|
-32 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1755 मिलीमीटर
|
1795 मिलीमीटर
|
-40 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2750 मिलीमीटर
|
2741 मिलीमीटर
|
+9 मिलीमीटर
-
एक्सयूवी 7एक्सओ थोड़ी लंबी है और इसका व्हीलबेस भी थोड़ा बड़ा है, जिससे केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है।
-
चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में सफारी कार बड़ी है।
-
साइज और रोड प्रजेंस के मामले में ये दोनों एसयूवी एक जैसी हैं, और आखिरी फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कौनसी एसयूवी कार का डिजाइन ज्यादा पसंद आता है। यहां देखिए महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की फोटो गैलरी।
इंजन
|
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ
|
टाटा सफारी
|
इंजन
|
2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
2.2-लीटर डीजल
|
1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल)
|
2-लीटर डीजल
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
|
पावर
|
200 पीएस
|
185 पीएस
|
170 पीएस
|
170 पीएस
|
टॉर्क
|
380 एनएम
|
450 एनएम तक
|
280 एनएम
|
350 एनएम
|
ड्राइव
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव
|
फ्रंट-व्हील ड्राइव
-
जैसा कि ऊपर टेबल में दिखाई दे रहा है, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कार में बड़ा 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो ज्यादा पावर देता है। हालांकि यह इंजन ऊपर बताए गए दूसरे इंजन ऑप्शन की तुलना में ज्यादा माइलेज नहीं देता है।
-
हाल ही में सफारी गाड़ी में नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है, जो पेट्रोल कार के शौकीनों को पसंद आएगा।
-
एक्सयूवी 7एक्सओ डीजल का पावर और टॉर्क आउटपुट सफारी डीजल से ज्यादा है।
-
एक्सयूवी 7एक्सओ डीजल में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी दिया गया है, जबकि सफारी केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव में आती है। यहां देखिए महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन।
फीचर
|
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ
|
टाटा सफारी
|
एक्सटीरियर
|
|
|
केबिन
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
-
यहां महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ सबसे ज्यादा फीचर वाली एसयूवी कार है।
-
सफारी की तुलना में, एक्सयूवी 7एक्सओ में अतिरिक्त स्क्रीन, एक सुपीरियर साउंड सिस्टम, 540 डिग्री कैमरा, एडीएएस, और ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन जैसे फीचर दिए गए हैं।
-
एक्सयूवी 7एक्सओ की तुलना में सफारी में पावर्ड टेलगेट और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।
-
कुल मिलाकर दोनों ही एसयूवी कार अच्छे खासे फीचर से लैस है और आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी।
-
दोनों एसयूवी कार में ढेर सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं और क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।
-
अगर आप एक्सयूवी 7एक्सओ के फीचर में दिलचस्पी रखते हैं तो यहां इसकी वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट देखिए।
कारदेखो की राय
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नई एसयूवी कार है, यह उन लोगों के लिए है जो नई टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसकी लंबी फीचर लिस्ट, पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प और सेगमेंट फर्स्ट टेक्नोलॉजी इसे सेगमेंट की सबसे शानदार नई एसयूवी कार में से एक बनाते हैं।
वहीं टाटा सफारी उन फैमिली के लिए एक अच्छा विकल्प है जो स्पेस, कंफर्ट, और भरोसेमंद सेफ्टी चाहते हैं। इसका दमदार डीजल इंजन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी, और शानदार डिजाइन इसे लंबे समय तक का भरोसेमंद साथी बनाते हैं।
इस कंपेरिजन में करीब हर मामले में नई एक्सयूवी 7एक्सओ ज्यादा बेहतर साबित हुई। हालांकि, हम सलाह देते हैं कि आप दोनों एसयूवी कार की टेस्ट ड्राइव जरूर लें ताकि आपको पर्सनली यह समझ आए कि ये दोनों गाड़ियां कैसी लगती हैं।
तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के और भी कई आर्टिकल आने वाले हैं।
यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस