महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस एनालिसिस: भारत के टॉप 5 शहर में इस एसयूवी कार को घर लाने के लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे?
एक्सयूवी 7एक्सओ पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में आती है, जिससे ग्राहकों इसमें काई सारे विकल्प मिलते हैं
प्रकाशित: मई 19, 2026 01:02 pm । सोनू
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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को 2026 की शुरूआत में महिंद्रा एक्सयूवी700 के फेसलिफ्ट वर्जन के तौर पर लॉन्च किया गया था। इस अपडेट के साथ, इसमें न केवल नया एक्सटीरियर और केबिन लेआउट मिला है, बल्कि इसमें कई कंफर्ट और सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी जोड़ी गई, और इसके बावजूद भी इसकी शुरुआती कीमत प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह 13.66 लाख रुपये रखी गई है। अगर आप इसे घर लाने की सोच रहे हैं और ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं, तो हमने आपका फैसला आसान बनाने के लिए यहां भारत के टॉप 5 शहर में कीमत में एक लिस्ट तैयार की है:
ऑन-रोड कीमत की गणना कैसे होती है?
जब आप नई कार खरीदते हैं तब जो एक्स-शोरूम प्राइस बताई जाती है उसमें केवल कार की कीमत होती है। हालांकि कार को घर लाने से पहले आपको कुछ अन्य शुल्क और फीस देनी होती है, जो इस प्रकार हैं:
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इंश्योरेंस प्रीमियम
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रोड टैक्स (रजिस्ट्रेशन राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है)
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रजिस्ट्रेशन शुल्क
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फास्टैग चार्ज
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टीसीएस (10 लाख रुपये एक्स-शोरूम से ज्यादा प्राइस वाली कार के लिए)
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एसेसरीज (वैकल्पिक)
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नोट:
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के सभी वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है, और इसलिए इस पर 1 प्रतिशत का टीसीएस लगता है।
ध्यान दें: बीमा राशि कई चीजों के हिसाब से अलग-अलग होती है। हम आपको सलाह देते हैं कि अपने स्थानीय डीलर और इंश्योरेंस प्रोवाइडर से इस बारे में जानकारी लें, और ऐसी डील की कोशिश करें जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस: दिल्ली
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शुल्क
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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स पेट्रोल एमटी (बेस)
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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7एल डीजल एडब्ल्यूडी (टॉप)
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एक्स-शोरूम कीमत
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13,66,000 रुपये
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24,92,001 रुपये
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एक्स-शोरूम कीमत का 1 प्रतिशत टीसीएस
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13,660 रुपये
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24,920 रुपये
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बीमा
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81,899 रुपये
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1,25,320 रुपये
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रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क
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1,36,600 रुपये
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3,11,500 रुपये
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फास्टैग
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600 रुपये
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600 रुपये
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ऑन रोड प्राइस
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15,98,759 रुपये
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29,54,341 रुपये
देश की राजधानी दिल्ली में एक्सयूवी 7एक्सओ की ऑन रोड प्राइस 15.99 लाख रुपये से 29.55 लाख रुपये के बीच है।
यहां दिल्ली में नई महिंद्रा एसयूवी कार के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड कीमत देखें।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस: मुंबई
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शुल्क
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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स पेट्रोल एमटी (बेस)
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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7एल डीजल एडब्ल्यूडी (टॉप)
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एक्स-शोरूम कीमत
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13,66,000 रुपये
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24,11,000 रुपये
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एक्स-शोरूम कीमत का 1 प्रतिशत टीसीएस
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13,660 रुपये
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24,110 रुपये
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बीमा
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80,239 रुपये
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1,16,622 रुपये
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रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क
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1,69,548 रुपये
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3,71,233 रुपये
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फास्टैग
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800 रुपये
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800 रुपये
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ऑन रोड प्राइस
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16,30,247 रुपये
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29,23,765 रुपये
अगर आप मुंबई में रहते हैं तो महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के लिए 16.3 लाख रुपये से 29.23 लाख रुपये के बीच लगेंगे।
यहां मुंबई में सभी वेरिएंट्स के लिए नई एक्सयूवी 7एक्सओ की ऑन रोड कीमत देखें।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड कीमत: बेंगलुरु
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शुल्क
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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स पेट्रोल एमटी (बेस)
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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7एल डीजल एडब्ल्यूडी (टॉप)
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एक्स-शोरूम कीमत
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13,66,000 रुपये
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24,92,000 रुपये
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एक्स-शोरूम कीमत का 1 प्रतिशत टीसीएस
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13,660 रुपये
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24,920 रुपये
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बीमा
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88,790 रुपये
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1,61,980 रुपये
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रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क
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2,61,426 रुपये
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5,01,564 रुपये
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फास्टैग
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600 रुपये
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600 रुपये
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ऑन रोड प्राइस
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17,30,476 रुपये
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31,81,064 रुपये
मुंबई में महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ खरीदने के लिए आपको ऑन रोड प्राइस के तौर पर 17.30 लाख रुपये से 31.81 लाख रुपये के बीच खर्च करने होंगे।
यहां बेंगलुरु में सभी वेरिएंट्स के लिए महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की ऑन रोड प्राइस देखें।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस: चेन्नई
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शुल्क
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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स पेट्रोल एमटी (बेस)
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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7एल डीजल एडब्ल्यूडी (टॉप)
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एक्स-शोरूम कीमत
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13,66,000 रुपये
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24,92,001 रुपये
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एक्स-शोरूम कीमत का 1 प्रतिशत टीसीएस
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13,660 रुपये
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24,920 रुपये
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बीमा
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81,899 रुपये
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1,25,320 रुपये
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रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क
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2,45,880 रुपये
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4,98,400 रुपये
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फास्टैग
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600 रुपये
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600 रुपये
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ऑन रोड प्राइस
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17,08,039 रुपये
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31,41,241 रुपये
चेन्नई में एक्सयूवी 7एक्सओ की ऑन रोड कीमत 17.08 लाख रुपये से 31.41 लाख रुपये है।
यहां चेन्नई में महिंद्रा एक्सयूवी7एक्सओ के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड कीमत देखें।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस: कोलकाता
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शुल्क
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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स पेट्रोल एमटी (बेस)
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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7एल डीजल एडब्ल्यूडी (टॉप)
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एक्स-शोरूम कीमत
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13,66,000 रुपये
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24,92,001 रुपये
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एक्स-शोरूम कीमत का 1 प्रतिशत टीसीएस
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13,660 रुपये
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24,920 रुपये
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बीमा
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81,899 रुपये
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1,25,320 रुपये
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रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क
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1,36,600 रुपये
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2,49,200 रुपये
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फास्टैग
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600 रुपये
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600 रुपये
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ऑन रोड प्राइस
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15,98,759 रुपये
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28,92,041 रुपये
अगर आप कोलकाता में महिंद्रा एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए 15.99 लाख रुपये से 28.92 लाख रुपये (ऑन-रोड) खर्च होंगे।
यहां कोलकाता में एक्सयूवी 7एक्सओ के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड रेट देखिए।
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नोट:
ऊपर बताई गई ऑन रोड प्राइस सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है और वास्तविक कीमतें इंश्योरेंस प्रीमियम, स्थानीय नगरपालिक कर, एसेसरीज और डिस्काउंट जैसी चीजों के आधार पर अलग हो सकती है। हम आपको महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की ऑन रोड प्राइस की सही जानकारी के लिए स्थानीय महिंद्रा कार शोरूम पर संपर्क करने की सलाह देते हैं। हमारी एक्सयूवी 7एक्सओ की ईएमआई गाइड से आपको लोन अवधि के हिसाब से हर महीने की किश्त की जानकारी मिलेगी।
महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: ओवरव्यू
एक्सयूवी 7एक्सओ 2021 में लॉन्च हुई महिंद्रा एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन है। इसमें अंदर और बाहर स्टाइल अपडेट के साथ कई जरूरी फीचर अपग्रेड किए गए हैं। एक्सटीरियर हाइलाइट में ड्यूल-बैरियर एलईडी हेडलैंप्स के साथ सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल, एलईडी फॉग लैंप्स, नए 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, और एक्सईवी 9एस जैसा एलईडी टेल लाइट सेटअप शामिल है।
केबिन में अब नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एक ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, और ड्यूल-टोन ब्लैक और टेन थीम दी गई है। एक्सयूवी 7एक्सओ में एक्सईवी 9एस की तरह क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए टच-इनेबल पेनल भी दिया गया है। यह प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह 6 सीटर और 7 सीटर लेआउट में आती है।
इसकी फीचर लिस्ट में तीन 12.3-इंच स्क्रीन (एक इंफोटेनमेंट यूनिट, एक ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट, और एक को-ड्राइवर डिस्प्ले), ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, और आगे पावर्ड सीटें शामिल हैं। सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यहां महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें, जिससे आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही वेरिएंट का चयन करने में मदद मिलेगी।
इंजन
इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:
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इंजन
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2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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2.2-लीटर डीजल
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पावर
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200 पीएस
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185 पीएस तक
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टॉर्क
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380 एनएम
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450 एनएम तक
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गियरबॉक्स^
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6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
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ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव
^एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
प्राइस और कंपेरिजन
नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की कीमत 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा सफारी, एमजी हेक्टर प्लस और हुंडई अल्कजार से है।
यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस