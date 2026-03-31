महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ vs एमजी हेक्टर प्लस: कौनसी फैमिली एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है?

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प्रकाशित: मार्च 31, 2026 06:59 pm । सोनू

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महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ उन बेहतरीन 7 सीटर एसयूवी कार में से एक है जिन्हें आप 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम कीमत में खरीद सकते हैं। इसमें वो सब चीजें हैं जो इस समय की कारों में मिल रही हैं, साथ ही इसमें आपको पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प भी मिलता है। इसके अलावा डीजल-एटी कॉम्बिनेशन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प भी मौजूद है।

हालांकि, अगर आपको डीजल इंजन या ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प न मिलने से दिक्कत नहीं है तो एमजी हेक्टर प्लस में आपको इसके जैसा ही शानदार पैकेज मिलता है और वो भी महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से काफी कम कीमत पर। तो कागजों में ये दोनों एसयूवी कार कैसी हैं और आपको कौनसी कार पर पैसे खर्च करने चाहिए और अपने परिवार को बिठाना चाहिए? जानेंगे आगे:

कीमत

कार महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एमजी हेक्टर प्लस कीमत 13.66 लाख रुपये से 25.07 लाख रुपये 17.29 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की शुरुआती कीमत एमजी हेक्टर प्लस से करीब 3.5 लाख रुपये तक कम है।

टॉप मॉडल की बात करें तो महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ज्यादा महंगी कार है, जिसकी वजह इसके अतिरिक्त फीचर, डीजल इंजन का विकल्प और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम है।

एमजी हेक्टर प्लस का टॉप मॉडल महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के टॉप वेरिएंट से करीब 5.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ज्यादा सस्ता है।

साइज

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एमजी हेक्टर प्लस अंतर लंबाई 4695 मिलीमीटर 4699* मिलीमीटर -4 मिलीमीटर चौड़ाई 1890 मिलीमीटर 1835 मिलीमीटर +55 मिलीमीटर ऊंचाई 1755 मिलीमीटर 1760 मिलीमीटर -5 मिलीमीटर व्हीलबेस 2750 मिलीमीटर 2750 मिलीमीटर +0 मिलीमीटर

*हेक्टर प्लस स्टाइल वेरिएंट की लंबाई 4655 मिलीमीटर है।

दोनों कार अपने साइज के मामले में लगभग एक जैसी हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ केवल एक मामले में आगे है, इसकी चौड़ाई हेक्टर प्लस से 55 मिलीमीटर ज्यादा है।

एमजी हेक्टर प्लस महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से क्रमश: 4 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और 5 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है।

दोनों कार का व्हीलबेस एक समान 2750 मिलीमीटर है।

फीचर

फीचर महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एमजी हेक्टर प्लस एलईडी हेडलैंप ✅ ✅ ऑटो हेडलैंप ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ आगे एलईडी फॉगलैंप ✅(कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ) ✅(कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ) रूफ रेल्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप ✅ ✅ अलॉय व्हील 19-इंच 18-इंच आगे पावर्ड सीटें ✅(6-तरह ड्राइवर/को-ड्राइवर) ✅(6-तरह ड्राइवर/ 4-तरह को-ड्राइवर) हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ मेमोरी ड्राइवर सीट ✅ ❌ बोस मोड ✅ (4-तरह से पावर्ड) ❌ आगे वेंटिलेटेड सीट ✅ ✅ पीछे वेंटिलेटेड सीट ✅ ❌ इंफोटेनमेंट 12.3-इंच टचस्क्रीन 14-इंच टचस्क्रीन पैसेंजर डिस्प्ले 12.3-इंच टचस्क्रीन ❌ वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅(आगे और पीछे) ✅ साउंड सिस्टम 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस के साथ हरमन का 8-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम एयर प्यूरीफायर ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ ऑटो ओआरवीएम ✅ (रिवर्स करने पर ऑटो-टिल्ट के साथ) ✅ क्रूज कंट्रोल ✅(अडेप्टिव) ✅(अडेप्टिव) ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅(ड्यूल-जोन) ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ सनरूफ पैनोरमिक पैनोरमिक पीछे सनशेड ✅ ❌ आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ❌ ✅ पीछे स्प्लिट फोल्डिंग सीटें ✅ ✅ ड्राइव मोड 3 (जिप/जेम/जूम) 3 (इको/नॉर्मल/स्पोर्ट) कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 7 6 पार्किंग सेंसर आगे और पीछे आगे और पीछे पार्किंग कैमरा 540-डिग्री 360-डिग्री ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक ✅ ✅ डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर और वाशर ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ (लेवल-2) ✅ (लेवल-2)

दोनों फैमिली एसयूवी कार में ढेर सारे कंफर्ट फीचर दिए गए हैं, लेकिन महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ बेहतर यूटिलिटी के मामले में थोड़ा आगे है, खासकर दूसरी पंक्ति के पैसेंजर के लिए, जिसमें पीछे सीट वेंटिलेशन, पीछे सन शेड और पीछे वायरलेस फोन चार्जिंग शामिल है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में बेहतर टेक पैकेज भी मिलता है, इसमें को-ड्राइवर के लिए एक डेडिकेटेड स्क्रीन दी गई है, जिसे शो देखने या गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक 540-डिग्री कैमरा और 16-स्पीकर साउंड सिस्टम भी है।

एमजी हेक्टर प्लस में महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की तुलना में केवल एक पावर्ड टेलगेट ही अतिरिक्त फीचर है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में कागजों में बेहतर सेफ्टी भी है, जिसमें एक अतिरिक्त एयरबैग (कुल 7) और 540 डिग्री कैमरा शामिल है।

हालांकि एक्सयूवी 7एक्सओ (पहले एक्सयूवी700 नाम था) हमेशा से फीचर से भरपूर कार रही है, लेकिन नए अवतार में इसने उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर काम किया है। यहां आप एक्सयूवी 700 और एक्सयूवी 7एक्सओ के बीच अंतर देख सकते हैं।

इंजन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एमजी हेक्टर प्लस इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-litre diesel 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल सिलेंडर 4 4 4 गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, सीवीटी पावर 200 पीएस 185 पीएस 143 पीएस टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक 250 एनएम ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं, वहीं एमजी हेक्टर अभी केवल पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है। हाल ही में मिले अपडेट के बाद हेक्टर का डीजल इंजन बंद कर दिया गया था।

एक्सयूवी 7एक्सओ के पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन एमजी हेक्टर प्लस के पेट्रोल इंजन से ज्यादा पावर आउटपुट देते हैं।

एक्सयूवी 7एक्सओ में डीजल इंजन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी) का विकल्प भी है, जबकि हेक्टर प्लस एसयूवी केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव एसयूवी कार है।

एक्सयूवी 7एक्सओ के दोनों इंजन में टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जबकि एमजी हेक्टर प्लस में कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (सीवीटी) दिया गया है।

हालांकि एक्सयूवी 7एक्सओ के परफॉर्मेंस आंकड़े काफी शानदार हैं, लेकिन ऑन रोड आपको इससे उतना ज्यादा माइलेज नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप कम रनिंग कॉस्ट के साथ कुछ ऐसा ही पैकेज चाहते हैं तो महिंद्रा एक्सईवी 9ई को देख सकते हैं। यहां हमने महिंद्रा एक्सईवी 9ई और एक्सयूवी 7एक्सओ का कंपेरिजन किया है।

कारदेखो की राय

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ अपने बेहतर फीचर, सेफ्टी, ज्यादा पावरफुल इंजन और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ एक अच्छा विकल्प है। अगर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है और आप एक ऐसा शानदार अनुभव चाहते हैं जो कुछ एंट्री लेवल लग्जरी कार को टक्कर दे सके, तो आपको महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार लेनी चाहिए। अगर आप उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए ज्यादा सक्षम एसयूवी कार चाहते हैं तो इसमें ऑल-व्हील ड्राइव में भी उपलब्ध है, एमजी हेक्टर प्लस में यह चीज नहीं मिलती है।

हालांकि पैसा वसूल कार के तौर पर एमजी हेक्टर प्लस ज्यादा बेहतर विकल्प है। इसमें डीजल इंजन और ऑल-व्हील ड्राइव की कमी जरूर है, लेकिन अगर आप कुछ टूटी-फुटी सड़कों या उबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरते हैं तो आपको ऑल-व्हील ड्राइव की कमी महसूस नहीं होगी। इसमें आपको ऐसा पैकेज मिलेगा जो फीचर और सेफ्टी के मामले में एक्सयूवी 7एक्सओ के बराबर है, और आपके काफी पैसे भी बचेंगे। यह 5 सीटर वर्जन में भी उपलब्ध है, जो एक्सयूवी 7एक्सओ में नहीं मिलता है।

कुल मिलाकर यह कंपेरिजन कागजों में बताई चीजों के आधार पर है। अगर आप इनका वास्तव कंपेरिजन देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और हम जल्द ही ऐसा करेंगे। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि टाटा सफारी के मुकाबले महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कैसी है तो नीचे लिंक पर क्लिक करें।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ vs टाटा सफारी कंपेरिजन

अगर आप 7 सीटर फैमिली एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो आप हुंडई अल्कजार भी देख सकते हैं।