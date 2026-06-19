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    किआ सेल्टोस vs होंडा एलिवेट: कौनसी एसयूवी कार आपके लिए ज्यादा बेहतर है?

    कोरियन टेक्नोलॉजी या जापानी भरोसा, कौन बेहतर है? आइए जानते हैं

    प्रकाशित: जून 19, 2026 02:02 pm । सोनू

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    Kia Seltos VS Honda Elevate

    भारत में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है और यहां ग्राहकों के लिए ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं। इनमें से किआ सेल्टोस अपनी लंबी फीचर, बोल्ड डिजाइन और कई इंजन ऑप्शन की वजह से सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार में से एक है। वहीं दूसरी ओर, हमारे पास होंडा एलिवेट है जो बाजार में कुछ समय से मौजूद है और इस सेगमेंट में ज्यादा भरोसेमंद और काम की गाड़ी मानी जाती है।

    यहां हमने कीमत, स्पेसिफिकेशन, फीचर, साइज और पावरट्रेन के आधार पर इन दोनों एसयूवी कार का कंपेरिजन किया है, जिससे आपको अपने लिए सही गाड़ी चुनने में मदद मिलेगी:

    कीमत

    मॉडल

    किआ सेल्टोस

    होंडा एलिवेट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

    11.60 लाख रुपये से 16.57 लाख रुपये

    • किआ सेल्टोस एलिवेट से 61,000 रुपये ज्यादा सस्ती कार है, एलिवेट की प्राइस 11.60 लाख रुपये से शुरू होती है।

    • किआ सेल्टोस का टॉप मॉडल काफी महंगा है, और इनकी प्राइस में 3.42 लाख रुपये का अंतर है। हालांकि, इसकी वजह ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन और ढेर सारे फीचर हो सकते हैं।

    • होंडा अभी एलिवेट पर भारी डिस्काउंट दे रही है, जिससे यह एक अट्रेक्टिव पैकेज साबित होती है। आप नजदीकी होंडा कार शोरूम पर संपर्क करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    साइज

    पैरामीटर

    किआ सेल्टोस

    होंडा एलिवेट

    अंतर

    लंबाई

    4460 मिलीमीटर

    4312 मिलीमीटर

    +148 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1830 मिलीमीटर

    1790 मिलीमीटर

    +40 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1635 मिलीमीटर

    1650 मिलीमीटर

    (-15 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस

    2690 मिलीमीटर

    2650 मिलीमीटर

    +40 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    447 लीटर

    458 लीटर

    (-11 लीटर)

    • सेल्टोस की लंबाई और चौड़ाई होंडा एलिवेट से क्रमश: 148 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर ज्यादा है, जिससे यह ज्यादा दमदार नजर आती है, साथ ही केबिन और बूट में ज्यादा स्पेस भी मिलता है।

    Kia Seltos
    Honda Elevate

    • एलिवेट 15 मिलीमीटर तक ज्यादा ऊंची है, जिसका मतलब है कि आपको थोड़ा बेहतर हेडरूम मिलेगा।

    • 40 मिलीमीटर ज्यादा लंबे व्हीलबेस के साथ, किआ कार में पीछे वाली सीट पर बेहतर लेगरूम मिलता है और तेज स्पीड पर ज्यादा स्टेबल भी रहती है। किआ सेल्टोस की फोटो गैलरी रिपोर्ट से आप इसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं।

    कलर ऑप्शन

    किआ सेल्टोस

    होंडा एलिवेट

    मॉर्निंग हैज

    गोल्डन ब्राउन मैटेलिक

    मैग्मा रेड*

    ओब्सिडियन ब्लू पर्ल

    फ्रॉस्ट ब्लू

    रेडियंट रेड मैटेलिक*

    प्यूटर ऑलिव

    प्लेटिनम व्हाइट पर्ल*

    आवरी सिल्वर ग्लॉस

    क्रिस्टल ब्लैक पर्ल

    इंपेरियल ब्लू

    लूनार सिल्वर मैटेलिक*

    अरोरा ब्लैक पर्ल

    मेटेरॉइड ग्रे मैटेलिक*

    ग्रेविटी ग्रे

    -

    ग्लेशियर व्हाइट पर्ल*

    -

    एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट

     

    *चुनिंदा वेरिएंट काली छत के साथ भी उपलब्ध हैं

    • किआ सेल्टोस में 9 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि एलिवेट में 7 रंग मिलते हैं। सेल्टोस के कलर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यहां देखें

    • सेल्टोस और एलिवेट दोनों में ड्यूल-टोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी मिलते हैं, जिनमें कुछ खास रंगों के साथ काली छत दी गई है जिससे ये ज्यादा स्पोर्टी लगती है।

    • सेल्टोस एक्स-लाइन ज्यादा प्रीमियम और अग्रेसिव लगती है, जिसे इसकी यूनिक मैट ग्रेफाइट फिनिश और ब्लैक अलॉय व्हील खास बनाते हैं।

    • होंडा एलिवेट के बोल्ड एडवेंचर एडिशन में ऑरेंज एक्सेंट, खास स्टीकर और एडवेंचर थीम्ड डिजाइन एलिमेंट्स के साथ दमदार स्टाइल दी गई है। इसका एक ब्लैक एडिशन भी आता है जिसमें पूरा एक्सटीरियर और केबिन ब्लैक कलर में है, जो इसे ज्यादा प्रीमियम और शानदार लुक देता है।

    फीचर और सेफ्टी

    फीचर

    किआ सेल्टोस

    होंडा एलिवेट

    डीआरएल के साथ ऑटो एलईडी हेडलैंप्स

    एलईडी फॉगलैंप्स

    एलईडी टेललैंप्स

    व्हील

    18-इंच अलॉय व्हील

    17-इंच अलॉय व्हील

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एम्बिएंट लाइटिंग

    इंफोटेनमेंट

    12.3-इंच टचस्क्रीन

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    12.3-इंच फुल डिजिटल

    एमआईडी के साथ सेमी डिजिटल

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    ऑटो डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ✅(अडेप्टिव)

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅(ड्यूल-जोन)

    ✅(सिंगल-जोन)

    कीलेस एंट्री

    आगे वेंटिलेटेड सीट

    पावर्ड ड्राइवर सीट

    ✅ (10 तरह से)

    सनरूफ

    पैनोरमिक

    सिंगल-पैन

    आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    पेडल शिफ्टर्स

    ड्राइव मोड

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    6 एयरबैग

    6 एयरबैग

    पार्किंग कैमरा

    ✅(360-डिग्री)

    ✅(केवल रिवर्स)

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    रेन-सेंसिंग वाइपर

    पार्किंग सेंसर

    ✅(आगे और पीछे)

    ✅(केवल पीछे)

    पीछे डिफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    ✅(होंडा कनेक्ट ऐप के जरिये)

    एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

    ✅ (लेवल-2)

    ✅(लेवल-2)

    • दोनों एसयूवी कार में चारों ओर एलईडी लाइटिंग, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां आप किआ सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

    Kia Seltos Dashboard
    Honda Elevate

    • सुरक्षा की बात करें तो दोनों वेरिएंट में लेवल 2 एडीएएस, 6 एयरबैग, ईएससी, टीपीएमएस, और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जो इन्हें सुरक्षित कार बनाते हैं।

    • हालांकि सेल्टोस में एलिवेट की तुलना में ज्यादा फीचर दिए गए हैं। इसमें एक पावर्ड ड्राइवर सीट, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है।

    • कुल मिलाकर, एलिवट में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं, लेकिन सेल्टोस इस मामले में आगे है क्योंकि इसमें ऐसी कई चीजें हैं जो इसे ज्यादा प्रीमियम बनाती हैं।

    क्रैश टेस्ट:

    किआ सेल्टोस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में वयस्क पैसेंजर और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। ये भारत में टेस्ट की गई आईसीई पावर्ड गाड़ियों में सबसे ज्यादा सेफ्टी स्कोर वाली कारों में से एक है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी यहां देखें

    इंजन

    पैरामीटर

    किआ सेल्टोस

    होंडा एलिवेट

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    121 पीएस 

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    145 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी / सीवीटी

    *एमटी: मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन

    • किआ सेल्टोस में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि होंडा एलिवेट में केवल एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है।

    • होंडा एलिवेट का 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 121 पीएस की पावर और 145 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो सेल्टोस के 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से 6 पीएस ज्यादा पावर और 1 एनएम ज्यादा टॉर्क देता है।

    Kia Seltos Engine Bay
    Honda Elevate engine bay

    • अगर आप परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं, तो किआ सेल्टोस अपने 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आगे रहती है, जो 160 पीएस की पावर और 253 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 

    • सेल्टोस में इंजन के हिसाब से कई गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें एमटी, सीवीटी, आईएमटी, डीसीटी और टॉर्क कन्वर्टर एटी शामिल हैं, जबकि एलिमेंट में केवल 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

    • जो लोग डीजल इंजन लेना चाहते हैं, उन्हें इन दोनों में से केवल सेल्टोस में यह विकल्प मिलता है।

    ढेर सारे विकल्प!

    सेल्टोस में काफी सारे इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि यह इस सेगमेंट के हर ग्राहक की जरूरत को पूरा करती है, और इसी वजह से यह ज्यादा लोकप्रिय है। यहां किआ सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन की जानकारी देखें।

    कारदेखो का क्या है कहना

    सेल्टोस और एलिवेट दोनों पूरी तरह से अलग-अलग ग्राहकों के लिए बनी हैं। सेल्टोस में ज्यादा टेक्नोलॉजी और कई इंजन व गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें फीचर से भरपूर केबिन, बड़ा साइज, और ज्यादा कलर ऑप्शन भी हैं, जिससे चुनाव करना आसान हो जाता है।

    Kia Seltos

    वहीं एलिवेट एक ऐसी एसयूवी कार है जिसमें सादगी और प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस किया गया है। इसका नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और इसमें मौजूद टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए काफी है जो एक भरोसेमंद और पैसा वसूल एसयूवी कार लेना चाहते हैं। एलिवेट भरोसेमंद इंजीनियरिंग, आरामदायक ड्राइविंग अनुभव और अच्छी लॉन्ग टर्म वैल्यू के साथ आसान और परेशानी मुक्त एसयूवी अनुभव देती है।

    Honda Elevate

    सेल्टोस और एलिवेट के अलावा, यहां कुछ और विकल्प हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:

    हुंडई क्रेटा: इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है। क्रेटा कार में फीचर से भरपूर केबिन और स्मूद ड्राइविंग अनुभव मिलता है। इसमें कई इंजन और वेरिएंट ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो एक प्रीमियम अनुभव देते हैं।

    टाटा सिएरा: इसमें रेट्रो-कूल स्टाइल एक्सटीरियर के साथ स्पेशियस केबिन और लंबी फीचर लिस्ट मिलती है। इसमें पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ स्मूद और रिफाइंड ड्राइविंग अनुभव भी मिलता है।

    टाटा कर्व: यह एक यूनिक कूपे-एसयूवी बॉडीस्टाइल वाली कार है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं।

    मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर: ये दोनों कार लगभग एक जैसी हैं। दोनों में ज्यादा माइलेज के लिए स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन, आरामदायक राइड क्वालिटी और हर तरह के रास्तों पर चलने के लिए यूनिक ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है।

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस: यह ग्रैंड विटारा का एक मॉडर्न और ज्यादा प्रीमियम वर्जन है। इसमें भी माइलेज, एस्टेट लुक और स्पेशियस केबिन पर ध्यान दिया गया है।

    रेनो डस्टर: एक दमदार और मॉडर्न एसयूवी कार है, जिसमें शानदार परफॉर्मेंस, कंफर्टेबल सस्पेंशन और बैलेंस्ड राइड व हैंडलिंग मिलती है।

    स्कोडा कुशाक: इसमें हाई-क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन से मिलने वाले शानदार ड्राइविंग अनुभव के साथ दमदार यूरोपियन फील मिलता है।

    फोक्सवैगन टाइगन: यह कुशाक जैसी ही है, लेकिन इसका स्टाइल अलग है और इसके स्पोर्टी जीटी वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बो इंजन दिया गया है।

    एमजी एस्टर: कम कीमत में शानदार केबिन अनुभव और ढेर सारे फीचर मिलते हैं।

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