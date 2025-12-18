2026 किआ सेल्टोस vs मारुति विक्टोरिस: कौनसी एसयूवी कार है ज्यादा बेहतर? जानिए यहां
प्रकाशित: दिसंबर 19, 2025 12:44 pm । सोनू
क्या नई सेल्टोस कार मारुति विक्टोरिस एसयूवी को टक्कर दे पाएगी? जानेंगे आगे
2026 किआ सेल्टोस से भारत में पर्दा उठ गया है, इसे बड़े बदलाव, बड़े साइज और ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है, जिसका मकसद इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव बनाए रखना है। इस सेगमेंट में मारुति विक्टोरिस ने अपनी जबरदस्त बिक्री, और पेट्रोल, हाइब्रिड, सीएनजी व ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प के साथ मार्केट में धूम मचा रखी है। कागजों में दोनों एसयूवी कार में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड सेफ्टी, और फीचर से भरपूर केबिन है। लेकिन असल में दोनों गाड़ी एक-दूसरे से कितनी अलग है?
यहां हमने स्पेसिफिकेशन, पावरट्रेन, फीचर, साइज और अन्य चीजों के आधार 2026 किआ सेल्टोस और मारुति सुजुकी विक्टोरिस का कंपेरिजन किया है, तो दोनों में कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है जानेंगे आगे:
कीमत
|
मॉडल
|
2026 किआ सेल्टोस
|
मारुति विक्टोरिस
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
11.20 लाख रुपये से शुरू (संभावित)
|
10.5 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये
-
नई सेल्टोस गाड़ी की कीमत की घोषणा 02 जनवरी 2026 को होगी। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सेल्टोस न्यू मॉडल की बुकिंग 25,000 रुपये टोकन अमाउंट के साथ पहले ही शुरू हो चुकी है।
-
हमें उम्मीद है कि विक्टोरिस की तुलना में सेल्टोस की प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी।
साइज
|
पैरामीटर
|
2026 किआ सेल्टोस
|
मारुति विक्टोरिस
|
अंतर
|
लंबाई
|
4460 मिलीमीटर
|
4360 मिलीमीटर
|
+100 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1830 मिलीमीटर
|
1795 मिलीमीटर
|
+35 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1635 मिलीमीटर
|
1655 मिलीमीटर
|
-20 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2690 मिलीमीटर
|
2600 मिलीमीटर
|
+90 मिलीमीटर
-
सेल्टोस विक्टोरिस से काफी लंबी है और इसका व्हीलबेस भी बड़ा है। इन दोनों के चलते इसके केबिन में ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए।
-
दोनों एसयूवी कार की चौड़ाई और ऊंचाई समान है। सेल्टोस थोड़ी चौड़ी है, जबकि विक्टोरिस थोड़ी ज्यादा ऊंची है।
-
सेगमेंट में सेल्टोस सबसे बड़ी कार में से एक है, साइज के मामले में केवल नई टाटा सिएरा ही इसकी बराबरी करती है। आप यहां 2026 किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा का कंपेरिजन देख सकते हैं।
इंजन
|
2026 किआ सेल्टोस
|
मारुति विक्टोरिस
|
इंजन
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल
|
1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड
|
1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी/ सीवीटी
|
6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी
|
5-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड एटी
|
ई-सीवीटी
|
5-स्पीड मैनुअल
|
पावर
|
115 पीएस
|
160 पीएस
|
116 पीएस
|
103 पीएस
|
116 पीएस
|
88 पीएस
|
टॉर्क
|
144 एनएम
|
253 एनएम
|
250 एनएम
|
139 एनएम
|
144 एनएम
|
122 एनएम
-
इंजन की बात करें तो 2026 सेल्टोस और विक्टोरिस में बहुत अंतर है।
-
दोनों में केवल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कॉमन है। हालांकि गियरबॉक्स ऑप्शन अलग-अलग है। सेल्टोस में 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है, वहीं विक्टोरिस में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड एटी गियरबॉक्स है।
-
सेल्टोस में पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि विक्टोरिस में ज्यादा माइलेज वाला हाइब्रिड इंजन दिया गया है। कोरियन एसयूवी में जाना-पहचाना डीजल इंजन भी है, जो पुरानी सेल्टोस के साथ-साथ हुंडई क्रेटा और वेन्यू जैसी एसयूवी कार में भी इस्तेमाल किया गया है।
-
सेल्टोस के टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आपको क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है।
-
विक्टोरिस सीएनजी पावरट्रेन विकल्प के साथ ज्यादा लोगों को पसंद आती है, जिसकी रनिंग कॉस्ट कम है। सीएनजी पावरट्रेन में यह कमी है कि ये दूसरे विकल्प जितना पावरफुल नहीं है।
फीचर
|
2026 किआ सेल्टोस
|
मारुति विक्टोरिस
|
एक्सटीरियर
|
|
|
केबिन
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
-
किआ सेल्टोस 2026 मॉडल और मारुति विक्टोरिस दोनों में ढेर सारे फीचर दिए गए हैं, जिससे कागजों में इन दोनों में काफी समानताएं हैं।
-
सेल्टोस में बड़ी डिस्प्ले और एसी कंट्रोल्स के लिए तीसरी मिनी-डिस्प्ले दी गई है।
-
विक्टोरिस में किआ कार की तुलना में जेस्चर पावर्ड टेलगेट का एडवांटेज है, जबकि सेल्टोस ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर सीट के लिए लंबर सपोर्ट, मेमोरी और वेलकम फंक्शन के साथ आती है।
-
दोनों एसयूवी कार में बराबर सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि विक्टोरिस 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है, और नई सेल्टोस का क्रैश टेस्ट होना बाकी है।
यहां 2026 किआ सेल्टोस और हुंडई क्रेटा का कंपेरिजन देखिए।
कारदेखो का क्या है कहना
कागजों में 2026 किआ सेल्टोस और मारुति सुजुकी विक्टोरिस में काफी समानताएं हैं, लेकिन ये दोनों अलग-अलग तरह के ग्राहकों को पसंद आती है। नई सेल्टोस में नए जनरेशन अपडेट के साथ बड़े साइज, अंदर और बाहर ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, और ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन विकल्प का फायदा मिलता है, जिसमें एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन शामिल है। सेल्टोस का केबिन अनुभव भी टॉप नॉच है और बड़े व्हीलबेस के कारण ज्यादा स्पेस भी मिलेगा।
वहीं मारुति सुजुकी विक्टोरिस में ज्यादा इंजन और माइलेज पर फोकस पर है। पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और सीएनजी विकल्प के साथ इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी है। मजबूत सेफ्टी और ज्यादा माइलेज वाले इंजन इसे बेहतर रोजमर्रा की फैमिली एसयूवी कार बनाते हैं।
सेल्टोस गाड़ी उन लोगों को पसंद आएगी जो स्टाइल, साइज और परफॉर्मेंस को अहमियत देते हैं, वहीं विक्टोरिस कार उन लोगों को पसंद आएगी जो फीचर से समझौता किए बिना ज्यादा माइलेज, सेफ्टी और लंबे समय तक ऑनरशिप चाहते हैं।
आप 2026 किआ सेल्टोस और मारुति विक्टोरिस में से कोई भी एसयूवी कर चुनें, आपका फैसला गलत नहीं होगा। अगर आप इस सेगमेंट में हाल ही में लॉन्च हुई नई टाटा सिएरा के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें।
हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आप 2026 किआ सेल्टोस और मारुति विक्टोरिस में से कौनसी एसयूवी कार खरीदना पसंद करेंगे।