    2026 किआ सेल्टोस vs मारुति विक्टोरिस: कौनसी एसयूवी कार है ज्यादा बेहतर? जानिए यहां

    प्रकाशित: दिसंबर 19, 2025 12:44 pm । सोनू

    50 Views
    क्या नई सेल्टोस कार मारुति विक्टोरिस एसयूवी को टक्कर दे पाएगी? जानेंगे आगे

    Seltos vs victoris

    2026 किआ सेल्टोस से भारत में पर्दा उठ गया है, इसे बड़े बदलाव, बड़े साइज और ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है, जिसका मकसद इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव बनाए रखना है। इस सेगमेंट में मारुति विक्टोरिस ने अपनी जबरदस्त बिक्री, और पेट्रोल, हाइब्रिड, सीएनजी व ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प के साथ मार्केट में धूम मचा रखी है। कागजों में दोनों एसयूवी कार में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड सेफ्टी, और फीचर से भरपूर केबिन है। लेकिन असल में दोनों गाड़ी एक-दूसरे से कितनी अलग है?

    यहां हमने स्पेसिफिकेशन, पावरट्रेन, फीचर, साइज और अन्य चीजों के आधार 2026 किआ सेल्टोस और मारुति सुजुकी विक्टोरिस का कंपेरिजन किया है, तो दोनों में कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है जानेंगे आगे:

    कीमत

    मॉडल

    2026 किआ सेल्टोस

    मारुति विक्टोरिस

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    11.20 लाख रुपये से शुरू (संभावित)

    10.5 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये 

    साइज

    पैरामीटर

    2026 किआ सेल्टोस

    मारुति विक्टोरिस

    अंतर

    लंबाई

    4460 मिलीमीटर

    4360 मिलीमीटर

    +100 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1830 मिलीमीटर

    1795 मिलीमीटर

    +35 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1635 मिलीमीटर 

    1655 मिलीमीटर

    -20 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2690 मिलीमीटर

    2600 मिलीमीटर

    +90 मिलीमीटर

    • सेल्टोस विक्टोरिस से काफी लंबी है और इसका व्हीलबेस भी बड़ा है। इन दोनों के चलते इसके केबिन में ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए।

    • दोनों एसयूवी कार की चौड़ाई और ऊंचाई समान है। सेल्टोस थोड़ी चौड़ी है, जबकि विक्टोरिस थोड़ी ज्यादा ऊंची है।

    Kia Seltos 2026 Side

    इंजन

     

    2026 किआ सेल्टोस

    मारुति विक्टोरिस

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल

    1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड

    1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी 

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    5-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड एटी

    ई-सीवीटी

    5-स्पीड मैनुअल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    103 पीएस

    116 पीएस

    88 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    139 एनएम 

    144 एनएम

    122 एनएम

    • इंजन की बात करें तो 2026 सेल्टोस और विक्टोरिस में बहुत अंतर है।

    • दोनों में केवल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कॉमन है। हालांकि गियरबॉक्स ऑप्शन अलग-अलग है। सेल्टोस में 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है, वहीं विक्टोरिस में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड एटी गियरबॉक्स है।

    • सेल्टोस में पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि विक्टोरिस में ज्यादा माइलेज वाला हाइब्रिड इंजन दिया गया है। कोरियन एसयूवी में जाना-पहचाना डीजल इंजन भी है, जो पुरानी सेल्टोस के साथ-साथ हुंडई क्रेटा और वेन्यू जैसी एसयूवी कार में भी इस्तेमाल किया गया है।

    • सेल्टोस के टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आपको क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है।

    • विक्टोरिस सीएनजी पावरट्रेन विकल्प के साथ ज्यादा लोगों को पसंद आती है, जिसकी रनिंग कॉस्ट कम है। सीएनजी पावरट्रेन में यह कमी है कि ये दूसरे विकल्प जितना पावरफुल नहीं है।

    Maruti Victoris

    फीचर

     

    2026 किआ सेल्टोस

    मारुति विक्टोरिस

    एक्सटीरियर

    • एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

    • एलईडी डीआरएल

    • आगे एलईडी फॉग लैंप

    • 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

    • आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

    • ब्लैक रूफ रेल्स

    • मोटराइज्ड फ्लश-टाइप डोर हैंडल

    • शार्क-फिन एंटीना

    • पीछे स्पॉइलर

    • नियॉन ब्रेक कैलिपर्स (जीटीएक्स वेरिएंट)

    • फॉलो-मी-होम फंक्शन वाली ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

    • एलईडी डीआरएल (जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है)

    • 17-इंच अलॉय व्हील्स

    • आगे एलईडी फॉग लैंप

    • बॉडी कलर डोर हैंडल

    • बॉडी कलर ओआरवीएम

    • रूफ रेल्स

    • आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

    • पीछे स्पॉइलर

    • शार्क फिन एंटीना

    • हाइब्रिड वेरिएंट के लिए ग्रे फिनिश स्किड प्लेट्स

    केबिन

    • मल्टीपल ऑप्शन में डुअल-टोन केबिन थीम

    • डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल

    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    • पैसेंजर वैनिटी मिरर

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • कपहोल्डर्स के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    • इल्यूमिनेटेड ग्लोवबॉक्स

    • फुटवेल लाइटिंग

    • ब्रॉन्ज एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक केबिन थीम (सिर्फ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड)

    • डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल

    • लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    • आगे के दोनों यात्रियों के लिए वैनिटी मिरर लैंप

    • इल्यूमिनेटेड ग्लोवबॉक्स

    • आगे फुटवेल इल्यूमिनेशन

    • आगे की सीट के पीछे पॉकेट

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    • कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    कंफर्ट

    • 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • हेड-अप डिस्प्ले

    • पीछे वेंट के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • मेमोरी फंक्शन के साथ 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

    • को-ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट

    • पीछे 2-स्टेप रिक्लाइनिंग सीट

    • पीछे विंडो सनशेड

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • बूट लैंप

    • इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

    • मल्टी-ड्राइव और टेरेन मोड

    • पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

    • टाइप-सी यूएसबी (आगे और पीछे)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • पडल लैंप

    • टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील

    • एयर प्यूरीफायर

    • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • पीछे वेंट के साथ ऑटो एसी

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

    • जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • हेड-अप डिस्प्ले

    • एयर प्यूरीफायर

    • यूएसबी चार्जिंग पोर्ट (आगे और पीछे)

    • ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम

    • ऑल-व्हील ड्राइव के लिए क्रूज कंट्रोल टेरेन मोड

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

    • मल्टीपल ड्राइव मोड

    • पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील

    इंफोटेनमेंट

    • 12.3-इंच टचस्क्रीन

    • 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स

    • वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • ओटीए अपडेट्स

    • वॉयस असिस्टेंट

    • 10.1-इंच टचस्क्रीन

    • सबवूफर के साथ 8-स्पीकर इंफिनिटी साउंड सिस्टम

    • डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम

    • वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • एलेक्सा कनेक्टिविटी

    • ओटीए अपडेट

    • वॉयस असिस्टेंट

    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स

    सेफ्टी

    • छह एयरबैग

    • लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-स्टार्ट असिस्ट

    • सभी पहियों में डिस्क ब्रेक

    • आगे, साइड और पीछे पार्किंग सेंसर

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • पीछे वाइपर और वॉशर

    • पीछे डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • आगे वेरिएबल इंटरमिटेंट वाइपर

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • टायर रिपेयर किट

    • छह एयरबैग

    • लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-स्टार्ट असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल (सिर्फ ऑल-व्हील ड्राइव के लिए)

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    • पीछे वाइपर और वॉशर

    • पीछे डिफॉगर

    • आगे वेरिएबल इंटरमिटेंट वाइपर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ एटी के लिए)

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • सिर्फ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड के लिए अकूस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (एवीएएस)

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • टायर रिपेयर किट

    • किआ सेल्टोस 2026 मॉडल और मारुति विक्टोरिस दोनों में ढेर सारे फीचर दिए गए हैं, जिससे कागजों में इन दोनों में काफी समानताएं हैं।

    • सेल्टोस में बड़ी डिस्प्ले और एसी कंट्रोल्स के लिए तीसरी मिनी-डिस्प्ले दी गई है।

    • विक्टोरिस में किआ कार की तुलना में जेस्चर पावर्ड टेलगेट का एडवांटेज है, जबकि सेल्टोस ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर सीट के लिए लंबर सपोर्ट, मेमोरी और वेलकम फंक्शन के साथ आती है।

    • दोनों एसयूवी कार में बराबर सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि विक्टोरिस 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है, और नई सेल्टोस का क्रैश टेस्ट होना बाकी है।

    Kia Seltos 2026 Interior
    Maruti Victoris

    यहां 2026 किआ सेल्टोस और हुंडई क्रेटा का कंपेरिजन देखिए

    कारदेखो का क्या है कहना

    कागजों में 2026 किआ सेल्टोस और मारुति सुजुकी विक्टोरिस में काफी समानताएं हैं, लेकिन ये दोनों अलग-अलग तरह के ग्राहकों को पसंद आती है। नई सेल्टोस में नए जनरेशन अपडेट के साथ बड़े साइज, अंदर और बाहर ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, और ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन विकल्प का फायदा मिलता है, जिसमें एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन शामिल है। सेल्टोस का केबिन अनुभव भी टॉप नॉच है और बड़े व्हीलबेस के कारण ज्यादा स्पेस भी मिलेगा।

    Kia Seltos 2026 X-Line

    वहीं मारुति सुजुकी विक्टोरिस में ज्यादा इंजन और माइलेज पर फोकस पर है। पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और सीएनजी विकल्प के साथ इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी है। मजबूत सेफ्टी और ज्यादा माइलेज वाले इंजन इसे बेहतर रोजमर्रा की फैमिली एसयूवी कार बनाते हैं।

    सेल्टोस गाड़ी उन लोगों को पसंद आएगी जो स्टाइल, साइज और परफॉर्मेंस को अहमियत देते हैं, वहीं विक्टोरिस कार उन लोगों को पसंद आएगी जो फीचर से समझौता किए बिना ज्यादा माइलेज, सेफ्टी और लंबे समय तक ऑनरशिप चाहते हैं।

    आप 2026 किआ सेल्टोस और मारुति विक्टोरिस में से कोई भी एसयूवी कर चुनें, आपका फैसला गलत नहीं होगा। अगर आप इस सेगमेंट में हाल ही में लॉन्च हुई नई टाटा सिएरा के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें

    हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आप 2026 किआ सेल्टोस और मारुति विक्टोरिस में से कौनसी एसयूवी कार खरीदना पसंद करेंगे।

    किया सेल्टोस 2026 पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    C
    chandy c a
    Dec 18, 2025, 6:46:13 PM

    Why ADAS features are limited only to the top models. It should be available in the HTX an HTX O models of the SELTOS

    और देखें...
      जवाब
