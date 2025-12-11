2026 किआ सेल्टोस फोटो गैलरी: एसयूवी कार में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

प्रकाशित: दिसंबर 11, 2025 12:09 pm । सोनू

सेल्टोस को न सिर्फ नए लुक में पेश किया गया है, बल्कि पॉपुलर किआ एसयूवी कार का साइज भी बढ़ा है

हाल ही में किआ सेल्टोस 2026 मॉडल से पर्दा उठा है। इसे 7 साल बाद नया जनरेशन अपडेट मिला है और इस बार इसकी लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस बढ़ गया है। इसका डिजाइन कुछ लोगों को अलग लग सकता है और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग सकता है। जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि यह शानदार दिखती है और सड़क पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने का दम रखती है। यहां हम तस्वीरों के जरिए इसकी सभी खूबियों के बारे में जानेंगे:

किआ सेल्टोस 2026: डिजाइन

आगे का डिजाइन

किआ ने इसमें बड़ी आयताकार ग्रिल दी है। यह चौड़ी है, अग्रेसिव दिखती है और इस पर बोल्ड ब्लैक मैश जैसा स्ट्रक्चर है, जो एसयूवी कार को शानदार लुक देती है।

एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट शार्प और आकर्षक दिखती है, और ग्रिल के अंदरूनी किनारों पर लगी है। तीन क्यूब एलईडी एलिमेंट्स सेल्टोस के स्टाइल में चार चांद जोड़ते हैं।

एलईडी डीआरएल को वर्टिकल शेप में रखा गया है और ये सिरोस की याद दिलाती है।

बंपर मोटा और मस्क्युलर दिखता है और इस पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश है। फॉग लैंप हाउसिंग पर सिल्वर आउटलाइन है जो आगे के डिजाइन पर ध्यान खींचती है।

छोटी-छोटी बातें: लाइट में वेलकम और गुडबाय एनिमेशन है जो अभी तक केवल ईवी9 जैसी प्रीमियम किआ कार में मिलता था।

साइड

साइड से नई सेल्टोस काफी अच्छी दिखती है। इसमें कुछ बोल्ड लाइनें हैं जो इसे स्टाइलिश बनाती है।

नए 18-इंच अलॉय व्हील इसे फंकी स्टाइल देते हैं। व्हील आर्क पर मोटी ग्लॉस ब्लैक क्लेडिंग है, वहीं डोर पेनल पर सिल्वर इनसर्ट दिया गया है।

विंडो लाइन साफ-सुथरी है। कोई भारी क्रोम नहीं है, केवल एक सिंपल, टेस्टफुल ब्लैक आउटलाइन है जो इसे क्लासी बनाती है।

स्पोर्टी टच के लिए ऊपर ब्लैक रूफ रेल्स लगी हैं।

महत्वपूर्ण बातें: फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है। किआ ने पिलर पर इस तरह से ब्लैक फिनिश दी है कि ऐसा लगता है कि छत के लिए कोई सपोर्ट नहीं है।

सेल्टोस की लंबाई 95 मिलीमीटर, चौड़ाई 30 मिलीमीटर और व्हीलबेस 80 मिलीमीटर बढ़ा है।

लोअर वेरिएंट में 16-इंच स्टील व्हील और 17-इंच अलॉय व्हील का विकल्प है।

टॉप मॉडल जीटीएक्स में शानदार दिखने वाले नियॉन ब्रेक कैलिपर्स भी हैं।

पीछे का डिजाइन

टेल लैंप्स काफी शार्प दिखते हैं। किआ ने इन्हें कूल एल-शेप डिजाइन दिया है जो किनारों पर चौकोर हैं।

अधिकांश मॉडर्न एसयूवी कार की तरह, सेल्टोस में कनेक्टेड लाइटिंग नहीं है, जबकि टेललाइट लगभग टेलगेट के बीच तक फैली हुई है ताकि इसे कनेक्टेड फील मिल सके।

टेलगेट काफी सिंपल दिखता है और एक हैक्सागोनल व करीब फ्लैट डिजाइन है।

बंपर ऊंचे सिल्वर इनसर्ट के साथ मोटा दिखता है।

पीछे का ग्लास मोटे रूफ स्पॉइलर के साथ काफी अच्छा लगता है।

जरूरी बात: पीछे का वाइपर और वाशर स्पॉइलर के नीचे अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है, और ये छिपे हुए लगते हैं।

नई किआ सेल्टोस कार में 12 कलर ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से चार कलर नए जोड़े गए हैं। यहां देखिए इसके सभी कलर ऑप्शन।

किआ सेल्टोस 2026: केबिन

डैशबोर्ड साफ-सुथरा और लेयर्ड दिखता है। इसका लेआउट सिरोस जैसा लगता है, क्योंकि इसमें सिरोस की तरह ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है।

स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन फ्लैट-बॉटम है और यह माउंटेड कंट्रोल्स और टॉगल बटन के साथ शानदार दिखता है।

डैशबोर्ड लाइन के नीच पतले एसी वेंट्स लगे हैं। क्लाइमेट कंट्रोल में फिजिकल बटन का इस्तेमाल किया गया है।

64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग स्ट्रिप केबिन को प्रीमियम लाउंज जैसी वाइब देती है।

आगे की सीटें अच्छी कुशन वाली दिखती है और बेहतर कंफर्ट के लिए इनमें चौड़े ब्लॉस्टर हैं।

डोर पेड पर साफ और सॉफ्ट-टच फिनिश है। आराम के लिए आर्मरेस्ट में भी अच्छी पेडिंग है।

छोटी-छोटी बातें: ध्यान से देखने पर ट्रेक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड स्विच स्टीयरिंग व्हील में हॉर्न पेड के ठीक नीचे नजर आएंगे।

सीट वेंटिलेशन और मेमोरी फंक्शन कंट्रोल्स डोर पेनल पर मौजूद हैं।

2026 किआ सेल्टोस: पीछे वाली सीटें

पीछे की बेंच सीट पर काफी जगह है। नी रूम काफी अच्छा है और सीट बेस इतना है कि लंबे व्यक्ति की जांघों को भी अच्छा सपोर्ट मिलता है।

पैनोरमिक सनरूफ पूरे केबिन में रोशनी कर देता है। इससे पीछे की सीट कम घुटन वाली और एक छोटे लिविंग रूम जैसी लगती है।

पीछे वाले पैसेंजर के लिए अलग से एसी वेंट्स और दो यूएसबी पोर्ट्स दिए गए हैं। लंबे सफर में ये हमेशा मददगार होते हैं। पीछे के सनशेड यह सुनिश्चित करते हैं कि आप ताक-झांक करने वालों की नजरों से सुरक्षित रहें।

राय: हमें वेंटिलेशन फंक्शन के साथ पीछे रिक्लाइनिंग सीटें पसंद है। यह कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। है ना?

किआ सेल्टोस 2026: बूट स्पेस

किआ सेल्टोस का 447 लीटर का बूट स्पेस प्रैक्टिकल लगता है। इसका स्पेस पहले जितना ही है और इस साइज की एसयूवी के लिए थोड़ा कम गहरा है।

यह दो केबिन साइज सूटकेस, एक बैकपैक और कुछ सॉफ्ट बैग रखने के लिए पर्याप्त है।

पीछे वाली सीट 60:40 रेश्यो में फोल्ड होती है, जिससे अतिरिक्त सामान रखने के लिए और जगह मिलती है।

स्पेयर व्हील को बूट के नीचे रखा गया है।

2026 किआ सेल्टोस: फीचर

किआ सेल्टोस अब टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा बेहतर हो गई है, इसके लिए इसमें किआ सिरोस की तरह नई ड्यूल 12.3-इंच डिस्प्ले दी गई है जिनमें एक इंफोटेनमेंट और दूसरी ड्राइवर क्लस्टर के लिए है।

अपडेट मॉडल में मेमोरी सेटिंग के साथ 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट भी मिलती है, जो रोजाना के कंफर्ट के लिए एक अच्छा फीचर है।

अच्छे केबिन अनुभव के लिए 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, आगे सीट वेंटिलेशन, और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है।

एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इस एसयूवी कार को इस प्राइस रेंज में खरीददारों की उम्मीदों के मुताबिक बनाते हैं।

जरूरी बात: टचस्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले के बीच एक अलग 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल पेनल है जो सिस्टम में आसानी से मिल जाता है।

किआ सेल्टोस 2026 मॉडल: सेफ्टी फीचर

सुरक्षा के लिए छह एयरबैग, सभी तरफ पार्किंग सेंसर, ईएससी, हिल स्टार्ट असिस्ट और आईएसओफिक्स माउंट दिया गया है, जिससे जरूरी सुरक्षा पक्की होती है।

नई चीजों के तौर पर आपको आगे और पीछे डैशकैम भी मिलता है, जो भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जान बचाने वाले फीचर साबित हो सकते हैं।

इसमें एक 360 डिग्री कैमरा और एक लेवल-2 एडीएएस भी दिया गया है, जो एडवांस सेफ्टी की एक और लेयर जोड़ता है।

किआ सेल्टोस 2026: इंजन और गियरबॉक्स

नई सेल्टोस में पहले की तरह तीन इंजन विकल्प मिलना जारी रहेंगे, और ये सभी 4-सिलेंडर यूनिट हैं।

इसमें हाइब्रिड इंजन का विकल्प नहीं दिया गया है, क्योंकि किआ ने अपने आजमाए हुए इंजन का विकल्प जारी रखने का फैसला किया है।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी/ सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम

सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

2026 किआ सेल्टोस: संभावित प्राइस, कंपेरिजन और अन्य जानकारी

नई किआ सेल्टोस की कीमत की घोषणा 2 जनवरी 2026 को होगी। हमें उम्मीद है कि इसकी प्राइस 11.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

किआ सेल्टोस न्यू मॉडल की बुकिंग आधिकारिक तौर पर 11 दिसंबर 2025 को शुरू होगी और बुकिंग राशि 25,000 रुपये होगी। हम इस बारे में सभी जरूरी जानकारी पहले ही साझा कर चुके हैं। इसकी डिलीवरी जनवरी के मध्य से मिलनी शुरू होगी।

किआ सेल्टोस की नई प्रतिद्वंदी 2025 टाटा सिएरा और मारुति विक्टोरिस है। इनके अलावा इसकी टक्कर हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से रहेगी।