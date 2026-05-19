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    2026 किआ सेल्टोस vs मारुति ग्रैंड विटारा : एक फैमिली के हिसाब से कौनसी एसयूवी कार को लेना होगा बेहतर?

    नई किआ सेल्टोस अपने साइज, फीचर और पावरट्रेन ऑप्शन के साथ सेगमेंट में बेंचमार्क स्थापित करती है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है जो कि मारुती ग्रैंड विटारा में मिलती है 

    प्रकाशित: मई 19, 2026 06:02 pm । स्तुति

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    CD seltos vs grand vitara

    किआ सेल्टोस एक ऐसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार है जिसे प्रीमियम एक्सपीरिएंस देने के लिए जाना जाता है और अब अपने नए वर्जन में इस गाड़ी ने कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। लंबी फीचर लिस्ट, पावरफुल इंजन और बड़े साइज के बावजूद मारुति ग्रैंड विटारा शायद आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए इन दोनों कार के स्पेसिफिकेशन पर नजर डालकर इसका पता लगाते हैं :- 

    कीमत 

    मॉडल 

    2026 किआ सेल्टोस 

    मारुति ग्रैंड विटारा 

    कीमत 

    10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

    10.77 लाख रुपये से 19.72 लाख रुपये

    • इन दोनों कारों की कीमत लगभग बराबर है। 

    • मारुति ग्रैंड विटारा के एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत किआ सेल्टोस से 22,000 रुपये कम है। 

    • ग्रैंड विटारा कार का टॉप वेरिएंट सेल्टोस से 27,000 रुपये सस्ता है। 

    डाइमेंशन 

    पैरामीटर 

    2026 किआ सेल्टोस 

    मारुति ग्रैंड विटारा

    अंतर 

    लंबाई 

    4460 मिलीमीटर

    4345 मिलीमीटर

    +115 मिलीमीटर

    चौड़ाई 

    1830 मिलीमीटर

    1795 मिलीमीटर

    +35 मिलीमीटर

    ऊंचाई 

    1635 मिलीमीटर

    1645 मिलीमीटर

    -10 मिलीमीटर

    व्हीलबेस 

    2690 मिलीमीटर

    2600 मिलीमीटर

    +90 मिलीमीटर

    बूट स्पेस 

    447 लीटर

    373 लीटर*

    +74 लीटर

    *नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    • सेल्टोस सेगमेंट की सबसे लंबी कार है और इसकी अतिरिक्त लंबाई मारुति ग्रैंड विटारा के साथ कंपेरिजन में भी नजर आती है। इन दोनों कारों की लंबाई के बीच अंतर 115 मिलीमीटर का है। 

    Kia Seltos Side

    • सेल्टोस ना केवल लंबी कार है, बल्कि यह ग्रैंड विटारा से 35 मिलीमीटर चौड़ी भी है।

    • वहीं, मारुति ग्रैंड विटारा की ऊंचाई किआ सेल्टोस से 10 मिलीमीटर ज्यादा है।

    • बूट स्पेस की बात करें तो किआ सेल्टोस कार में 447 लीटर का बड़ा बूट (रूफ तक मांपने पर) मिलता है, जिसमें ज्यादा सूटकेस आराम से रखे जा सकते हैं। वहीं, मारुति ग्रैंड विटारा के माइल्ड हाइब्रिड वर्जन में 373 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जबकि इसके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन में 265 लीटर की लगेज स्पेस मिलती है। 

    Maruti Grand Vitara

    • छोटी हाइट के बावजूद किआ सेल्टोस कार मारुति ग्रैंड विटारा से ज्यादा बेहतर रोड प्रेजेंस देती है, और इसमें आगे की तरफ दिया गया यूनीक लाइटिंग सेटअप इसे रोड पर एकदम अलग दिखने में मदद करता है।

    कलर ऑप्शन 

    2026 किआ सेल्टोस 

    मारुति ग्रैंड विटारा 

    मॉर्निंग हेज 

    आर्कटिक व्हाइट*

    मैग्मा रेड*

    ग्रेंडयोर ग्रे 

    फ्रॉस्ट ब्लू 

    स्प्लेंडिड सिल्वर*

    आइवरी सिल्वर ग्लॉस 

    ओप्युलेंट रेड*

    प्यूटर ऑलिव 

    चेस्टनट ब्राउन 

    इम्पीरियल ब्लू 

    मिडनाइट ब्लैक 

    ग्रेविटी ग्रे 

    नेक्सा ब्लू

    ऑरोरा ब्लैक पर्ल 

    -

    ग्लेशियर व्हाइट पर्ल*

    -

    एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट 

    -

    *ब्लैक रूफ के साथ ऑप्शनल डुअल-टोन स्कीम में उपलब्ध 

    • 2026 किआ सेल्टोस एसयूवी कार में कुल 10 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे इसमें मारुति ग्रैंड विटारा के मुकाबले चुनने के लिए तीन अतिरिक्त कलर ऑप्शन मिलते हैं।  

    • किआ सेल्टोस गाड़ी में एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट शेड भी दिया गया है जो कि इसके सिंगल एक्स-लाइन वेरिएंट में मिलता है, लेकिन इसका लुक पूरे सेगमेंट में मिलने वाले एक्सटीरियर शेड से बिल्कुल अलग और खास लगता है। 

    • मारुति ग्रैंड विटारा में सेल्टोस के मुकाबले कम मोनोटोन कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसमें सेल्टोस की तुलना में तीन डुअल-टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं। 

    फीचर 

    फीचर 

    2026 किआ सेल्टोस

    मारुति ग्रैंड विटारा 

    एलईडी हेडलैंप्स

    ऑटो हेडलैंप्स 

    एलईडी डीआरएल्स 

    एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स

    रूफ रेल्स 

    कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स 

    अलॉय व्हील्स 

    18-इंच  

    17-इंच 

    पावर्ड सीटें

    ✅(ड्राइवर के लिए मेमोरी फंक्शन और लंबर एडजस्टमेंट के साथ 10-वे)

    ✅(8-वे ड्राइवर)

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    इंफोटेनमेंट 

    12.3-इंच टचस्क्रीन

    9-इंच टचस्क्रीन 

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो 

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 

    12.3-इंच फुली डिजिटल डिस्प्ले

    7-इंच टीएफटी डिस्प्ले 

    वायरलेस फोन चार्जर 

    साउंड सिस्टम 

    8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम

    6-स्पीकर क्लेरियन ब्रांडेड 

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम 

    क्रूज कंट्रोल 

    ✅(अडेप्टिव)

    ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल 

    ✅(डुअल-जोन)

    ✅(सिंगल-जोन) 

    कीलेस एंट्री 

    सनरूफ 

    पैनोरमिक 

    पैनोरमिक 

    रियर सन शेड 

    फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट 

    हेड्स-अप डिस्प्ले 

    स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट  

    ड्राइव मोड 

    3 (ईको/नॉर्मल/स्पोर्ट) 

    3 ( ईको/नॉर्मल/स्पोर्ट)

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 

    एयरबैग्स 

    6

    6

    पार्किंग सेंसर 

    आगे और पीछे 

    रियर 

    पार्किंग कैमरा 

    360-डिग्री

    360-डिग्री 

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)  

    ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) के साथ ऑटो होल्ड  

    रेन सेंसिंग वाइपर 

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स 

    रियर वाइपर और वॉशर के साथ डिफॉगर 

    हिल होल्ड असिस्ट 

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)  

    एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)  

    ✅(लेवल-2)

    • फीचर्स के मामले में किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा लगभग एक जैसी कारें हैं, लेकिन सेल्टोस में कहीं ज्यादा बेहतर कंफर्ट और सेफ्टी फीचर मिलते हैं।  

    • नई किआ सेल्टोस कार में बड़ी स्क्रीन दी गई है जिसका यूजर इंटरफेस काफी मॉडर्न है और इसमें ज्यादा स्पीकर भी मिलते हैं। लेकिन, इसमें हेड्स-अप डिस्प्ले की कमी है जो कि मारुति ग्रैंड विटारा में मिलता है। 

    Kia Seltos Interior

    Maruti Grand Vitara Interior

    • इन दोनों कार में ड्राइवर सीट के लिए पावर एडजस्टमेंट दिया गया है, लेकिन किआ सेल्टोस कार लंबर सपोर्ट के साथ आने वाली 10-वे पावर्ड सीट के साथ बेहतर रेंज देती है। सेल्टोस में ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी सेटिंग भी दी गई है।  

    • किआ सेल्टोस गाड़ी में राइडिंग के लिए बड़े 18-इंच व्हील्स लगे हुए हैं और इसमें फ्रंट एलईडी फॉग लाइट्स भी मिलती हैं।

    • सुरक्षा के लिए इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर और लेवल-2 ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट दिया गया है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ट्रैफिक साइन रिकग्निशन जैसे फीचर शामिल हैं। 

    यदि आप एडीएएस फीचर के साथ आने वाली कोई मारुति कार चाहते हैं तो मारुति विक्टोरिस देख सकते हैं। 

    इंजन ऑप्शन

    स्पेसिफिकेशन 

    2026 किआ सेल्टोस 

    मारुति ग्रैंड विटारा 

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी 

    1.5- लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    सिलेंडर 

    4

    4

    4

    4

    4

    3

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    103 पीएस/88 पीएस (सीएनजी)

    103 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क 

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    121.5 एनएम/139 एनएम (सीएनजी)

    139 एनएम

    141एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी /सीवीटी^

    6-स्पीड आईएमटी** / 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी  / 6स्पीड एटी^^

    5-स्पीड एमटी 

    5-स्पीड एमटी  / 6स्पीड एटी^^

    ई-सीवीटी^

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील

    फ्रंट-व्हील

    फ्रंट-व्हील

    फ्रंट-व्हील

    फ्रंट-व्हील/ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) 

    फ्रंट-व्हील

    *डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ^^टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, **क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन

    • इन दोनों कारों में चुनने के लिए कई सारे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रैंड विटारा एक पेट्रोल कार है, जबकि किआ सेल्टोस में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 

    • मारुति ग्रैंड विटारा एसयूवी कार में सीएनजी का ऑप्शन भी दिया गया है।

    • किआ सेल्टोस का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मारुति ग्रैंड विटारा के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के बराबर है। इन दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    Kia Seltos

    • ग्रैंड विटारा की स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के पावर आउटपुट आंकड़ें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से ज्यादा बेहतर है। लेकिन, यह किआ के टर्बो-पेट्रोल इंजन का मुकाबला नहीं कर सकता जो सेगमेंट के सबसे पावरफुल इंजन में से एक है। यही पावरट्रेन हुंडई क्रेटा में भी दी गई है, और आप यहां किआ सेल्टोस के साथ इसका कंपेरिजन सकते हैं। 

    • मारुति ग्रैंड विटारा की स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन सिटी और हाइवे दोनों पर अच्छी परफॉरमेंस देती है और इसकी रियल वर्ल्ड माइलेज 20 किमी/लीटर से ज्यादा है। किआ सेल्टोस का डीजल इंजन भी इतनी रनिंग कॉस्ट हासिल नहीं कर पाएगा। 

    • मारुति ग्रैंड विटारा कार में पेट्रोल एटी पावरट्रेन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) सेटअप ऑप्शनल मिलता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें कठिन बर्फीले इलाकों या किसी दूरदराज के फार्महाउस तक जाने वाले कीचड़ भरे रास्तों से निपटने के लिए अतिरिक्त ट्रैक्शन और ऑफ-रोड क्षमता की जरूरत है। 

    Maruti Grand Vitara

     

    खरीदारों के लिए राय : 

    किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शहर में रोजाना चलाने और हाइवे पर गाड़ी को कभी-कभी ले जाने के लिए अच्छा है। अगर आप बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, और परफॉरमेंस और माइलेज के बीच अच्छा बैलेंस चाहते हैं, तो सेल्टोस का डीजल इंजन चुनें। यदि आप कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं तो ग्रैंड विटारा की स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन आपके लिए अच्छी रहेगी। यदि आपको अपने फ्यूल बिल की बिलकुल परवाह नहीं है और आप एक मजेदार पेट्रोल इंजन चाहते हैं जो ज्यादा टॉर्क भी दे, तो सेल्टोस का टर्बो-पेट्रोल इंजन आपके लिए अच्छा रहेगा। 

    कारदेखो का क्या है कहना..

    2026 किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा में से किसी एक गाड़ी को चुनना बेहद आसान है। किआ सेल्टोस साइज में बड़ी है और ज्यादा फीचर लोडेड कार है। इसमें एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ चुनने के लिए कई सारे फ्यूल ऑप्शन मिलते हैं जिसमें एक फन-2-ड्राइव टर्बो-पेट्रोल इंजन भी शामिल है। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस कार चाहते हैं जो बेहतरीन परफॉरमेंस दे और जिसका साइज भी बड़ा हो तो किआ सेल्टोस को चुनना अच्छा ऑप्शन रहेगा।इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ भी आपको एक बड़ी कार ही मिलती है। नए अपडेट के साथ किआ ने सेल्टोस को पूरी तरह से बदल दिया है, और यह गाड़ी पहले से कितनी बदली है इसके बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं।

    जबकि, मारुति ग्रैंड विटारा शायद सुर्खियां ना बटोर पाए, लेकिन यह एकदम बैलेंस्ड कार लगती है। इसमें स्पेस, कंफर्ट, फीचर, सेफ्टी और परफॉरमेंस के बीच अच्छा बैलेंस है, यह गाड़ी ना तो आपको और ना ही आपके परिवार को कोई शिकायत का मौका देगी। अगर कोई एक पैमाना है जहां किआ सेल्टोस एसयूवी ग्रैंड विटारा के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाती, तो वह है फ्यूल एफिशिएंसी जो आपको इसकी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ मिलती है। अगर आप गाड़ी ज्यादा चलाते हैं और ज्यादा माइलेज भी चाहते हैं, लेकिन नियमों की पाबंदियों की वजह से डीजल इंजन को नहीं चुनते, तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन को चुनना एक अच्छी चॉइस रहेगी, और ग्रैंड विटारा में आपको इसके साथ एक बहुत ही शानदार पैकेज मिलता है।

    आप यहां सेगमेंट में दूसरे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन देख सकते हैं :- 

    मारुति विक्टोरिस : इसमें ग्रैंड विटारा वाले पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें ज्यादा मॉडर्न फीचर (एडीएएस समेत) और आकर्षक स्टाइलिंग मिलती है। यहां देखें मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस के बीच कंपेरिजन। 

    टोयोटा हाइराइडर : यह मारुति ग्रैंड विटारा का रिबैज्ड वर्जन है जिसमें आपको विटारा वाली सभी खूबियां मिलती हैं, साथ ही इसमें टोयोटा का स्ट्रेस-फ्री सर्विस एक्सपीरिएंस भी मिलता है।

    टाटा सिएरा : सिएरा अपने साइज को छोड़कर केबिन स्पेस, फीचर, सेफ्टी लिस्ट और पावरट्रेन ऑप्शन के मामले में सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करती है। यहां देखें सिएरा का किआ सेल्टोस के साथ कंपेरिजन। 

    रेनो डस्टर : डस्टर की भारत में फिर से वापसी हुई है। इस एसयूवी कार की राइड और हैंडलिंग क्वालिटी सेगमेंट में सबसे अच्छी है। इसमें चार लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, और इसके फीचर, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पैकेज इसे सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से एक बनाते हैं। 

    फोक्सवैगन टाइगन : फोक्सवैगन टाइगन एक बेहतरीन ड्राइवर फ्रेंडली कार है, जो परिवार की जरूरतों को भी काफी अच्छे से पूरा करती है। इसमें जर्मन कारों वाली खास बिल्ड क्वालिटी और रोड मैनर्स हैं, जिन्हें भारतीय सड़कों के हिसाब से ट्यून किया गया है। हालांकि, इसमें कोई खास कंफर्ट फीचर नहीं मिलते हैं। 

    स्कोडा कुशाक : यह कार चलाने के शौकीन लोगों से लेकर एक परिवार वालों तक सभी के लिए अच्छी है। इसमें शानदार टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन, अच्छी राइड और हैंडलिंग, और सेकंड रो पैसेंजर के लिए एक सेगमेंट-फर्स्ट फीचर दिया गया है जिसे किसी लग्जरी कार से लिया गया है।

    होंडा एलिवेट : एलिवेट एक सुरक्षित और समझदारी भरा विकल्प है। यह इतनी कोई फीचर लोडेड कार नहीं है और टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा एडवांस भी नहीं है, लेकिन एक फैमिली कार होने के नाते इसमें सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जो इसके मुकाबले में मौजूद कई कारों में नहीं मिलते हैं।

    टाटा कर्व : टाटा कर्व की डिजाइन बेहद आकर्षित करने वाली है। अगर आप अपनी गाड़ी को दूसरी ऊंची और भारी-भरकम एसयूवी कारों से कुछ हट कर दिखाना चाहते हैं तो कर्व का एसयूवी-कूपे बॉडी स्टाइल आपके लिए एकदम सही रहेगा। इसमें बेहतरीन फीचर्स और अच्छे सेफ्टी पैकेज के साथ पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 

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