किआ सेल्टोस vs एमजी एस्टर: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

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प्रकाशित: जून 13, 2026 12:59 pm । सोनू

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भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा है, जहां कई एसयूवी टॉप पोजिशन हासिल करने के लिए मुकाबला कर रही हैं। इसी सेगमेंट में किआ सेल्टोस और एमजी एस्टर भी हैं, जो नेचर में एक-दूसरे से काफी अलग हैं।

न्यू जनरेशन किआ सेल्टोस सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार में से एक है, जबकि एस्टर ज्यादा महंगी नहीं होने के बावजूद प्रीमियम महसूस होती है। अगर आप एक अच्छी एसयूवी कार लेना चाहते हैं और इन दोनों पर विचार कर रहे हैं तो यहां हमने अलग-अलग मोर्चों पर इनका कंपेरिजन किया है:

कीमत

मॉडल किआ सेल्टोस एमजी एस्टर कीमत (एक्स-शोरूम) 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये 9.79 लाख रुपये से 15.5 लाख रुपये

सेल्टोस कार की कीमत एमजी एस्टर से काफी ज्यादा है।

इनके बेस मॉडल की प्राइस में 1.2 लाख रुपये का अंतर है।

टॉप मॉडल की प्राइस में यह अंतर बढ़कर करीब 4.5 लाख रुपये हो जाता है।

पुरानी होने के साथ-साथ, एस्टर अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती एसयूवी कार में से एक भी है। पुराना मॉडल होने के कारण आप डीलर से अच्छी डील के लिए मोलभाव भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर आप सेल्टोस गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो मोलभाव की गुंजाइश बहुत कम या बिलकुल नहीं होगी।

यहां देखिए अतिरिक्त प्राइस में किया सेल्टोस में क्या मिलता है:

साइज

पैरामीटर किआ सेल्टोस एमजी एस्टर अंतर लंबाई 4460 मिलीमीटर 4323 मिलीमीटर +137 मिलीमीटर चौड़ाई 1830 मिलीमीटर 1809 मिलीमीटर +31 मिलीमीटर ऊंचाई 1635 मिलीमीटर 1650 मिलीमीटर (-15 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2690 मिलीमीटर 2585 मिलीमीटर +105 मिलीमीटर

सेगमेंट में 2026 किआ सेल्टोस सबसे लंबी कार है, जो एस्टर से काफी बड़ी है।

सेल्टोस की लंबाई और चौड़ाई ज्यादा है, जिससे दमदार रोड़ प्रजेंस और केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है।

एस्टर की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है। सेल्टोस का व्हीलबेस भी बड़ा है।

कलर ऑप्शन

किआ सेल्टोस एमजी एस्टर मॉर्निंग हैज अरोरा सिल्वर मैग्मा रेड* ग्लेज रेड फ्रॉस्ट ब्लू कैंडी व्हाइट आइवरी सिल्वर ग्लॉस स्टारी ब्लैक प्यूटर ऑलिव व्हाइट ब्लैक इंपेरियल ब्लू हवाना ग्रे ग्रेविटी ग्रे - अरोरा ब्लैक पर्ल - ग्लेशियर व्हाइट पर्ल* -

*चुनिंदा वेरिएंट ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध हैं

एस्टर की तुलना में सेल्टोस में तीन अतिरिक्त कलर दिए गए हैं।

सेल्टोस में ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन भी मिलते हैं।

सेल्टोस एक्स-लाइन वेरिएंट में स्पोर्टी मैट ग्रेफाइट कलर दिया गया है।

इंजन



किआ सेल्टोस एमजी एस्टर इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी/सीवीटी पावर 115 पीएस 160 PपीएसS 116 पीएस 110 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम 144 एनएम

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

सेल्टोस में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि एस्टर में केवल एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है।

सेल्टोस टर्बो-पेट्रोल आउटपुट सबसे ज्यादा है और ये फन-टू-ड्राइव के शौकीनों को पसंद आएगी।

सेल्टोस डीजल उन लोगों के लिए है जो माइलेज को ज्यादा को अहमियत देते हैं।

एस्टर का इंजन ना तो ज्यादा माइलेज देता है और न ही ड्राइव करने में तेज है।

नई एस्टर, नया पावरट्रेन: एस्टर का नया वर्जन इस साल के आखिर तक लॉन्च होने की संभावना है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वर्जन ज्यादा माइलेज और ज्यादा पावर आउटपुट देगा।

फीचर

फीचर 2026 किआ सेल्टोस एमजी एस्टर ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉग लैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेल लैंप्स ✅ ✅ व्हील 18-इंच अलॉय व्हील 17-इंच अलॉय व्हील रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅(एसेसरीज के तौर पर उपलब्ध) इंफोटेनमेंट सेटअप 12.3-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच डिस्प्ले 7-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम 6-स्पीकर एयर प्यूरीफायर ✅ ❌ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल जोन सिंगल जोन कीलेस एंट्री ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट ✅ ✅ पावर्ड सीटें हां (केवल ड्राइवर साइड) हां (ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों) सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पेडल शिफ्टर ✅ (केवल ऑटोमैटिक) ❌ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ❌ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ आगे और पीछे सेंसर ✅ ✅(केवल आगे) पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस ✅ ✅

फीचर्स के मामले में सेल्टोस काफी आगे है।

सेल्टोस में एक बड़ी 12.3-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्रइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, एक कूल्ड ग्लवबॉक्स, एक एयर प्यूरीफायर, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं, जो इसे मुकाबले में आगे रखते हैं।

कीमत के हिसाब से एस्टर की फीचर लिस्ट अच्छी है और यह सेल्टोस के मिड वेरिएंट्स को कड़ी टक्कर देती है।

कारदेखो का क्या है कहना

कागजों में 2026 किआ सेल्टोस ज्यादा अच्छी एसयूवी कार है। इसमें एमजी एस्टर से ज्यादा स्पेस, कई इंजन ऑप्शन (डीजल और टर्बो-पेट्रोल सहित) और ज्यादा फीचर मिलते हैं। जो ग्राहक अपनी कार में नई टेक्नोलॉजी, दमदार परफॉर्मेंस, प्रीमियम केबिन अनुभव और बेहतर लॉन्ग-टर्म ओनशिप चाहते हैं, उनके लिए सेल्टोस सही है। दोनों कारों को नजदीक से देखने के बाद ग्राहक को सेल्टोस लेने के और भी कई कारण मिलेंगे।

वहीं एमजी एस्टर पैसा वसूल कार के तौर पर अपनी मजबूत पोजिशन बनाए हुए हैं। इसमें कम कीमत में प्रीमियम केबिन अनुभव, जरूरी मॉडर्न फीचर और अच्छे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यह काफी सस्ती कार है और अक्सर डीलरशिप से डिस्काउंट भी मिल जाता है, जिससे बजट के बारे में सोचने वाले ग्राहकों के लिए यह अच्छा विकल्प बन जाती है।

अगर आपका बजट अनुमति देता है और सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर वाली कार चाहते हैं तो किआ सेल्टोस आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। हालांकि, अगर आप बिना बजट बढ़ाए एक आरामदायक, फीचर से भरपूर और सुरक्षित एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो एमजी एस्टर एक पैसा वसूल कार है।

सेल्टोस और एस्टर के अलावा आप इन विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं: