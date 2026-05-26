नई किआ सेल्टोस vs टोयोटा हाइराइडर: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
किआ सेल्टोस में वे सभी खूबियां हैं जो इसे अपने सेगमेंट की ब्लॉकबस्टर एसयूवी कार बनाते हैं, लेकिन क्या यह मुकाबले में मौजूद टोयोटा हाइराइडर को कड़ी टक्कर दे पाएगी? आइए जानते हैं
प्रकाशित: मई 26, 2026 04:01 pm । सोनू
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2026 की शुरुआत में, हमें दूसरी जनरेशन किआ सेल्टोस मिली, जिसकी कीमत 10.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। जनरेशन अपग्रेड के साथ, यह एसयूवी कार न केवल ज्यादा शार्प दिख रही है, बल्कि पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी से भी लैस हो गई है। इसके मुकाबले में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी कारें मौजूद हैं। हम इसका मारुति कार से कंपेरिजन पहले ही कर चुके हैं, आज हमने नई सेल्टोस कार और टोयोटा हाइराइडर का कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे:
कीमत
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2026 किआ सेल्टोस
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टोयोटा हाइराइडर
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कीमत (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया)
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10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)
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10.99 लाख रुपये से 20.19 लाख रुपये
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दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की शुरूआती कीमत एक समान है।
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हालांकि, टॉप मॉडल की बात करें तो टोयोटा हाइराइडर की प्राइस ज्यादा है।
साइज
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2026 किआ सेल्टोस
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टोयोटा हाइराइडर
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अंतर
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लंबाई
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4,460 मिलीमीटर
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4,365 मिलीमीटर
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+ 95 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1,830 मिलीमीटर
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1,795 मिलीमीटर
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+ 35 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1,635 मिलीमीटर (18-इंच अलॉय व्हील और रूफ रेल्स के साथ)
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1,645 मिलीमीटर
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(- 10 मिलीमीटर)
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व्हीलबेस
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2,690 मिलीमीटर
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2,600 मिलीमीटर
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+ 90 मिलीमीटर
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बूट स्पेस
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447 लीटर
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373 लीटर (नॉन-हाइब्रिड वर्जन के लिए)
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+ 74 लीटर
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ऊंचाई को छोड़कर, नई किया सेल्टोस हर मामले में टोयोटा एसयूवी कार से बड़ी है। 18-इंच अलॉय व्हील और रूफ रेल्स के बावजूद, सेल्टोस की ऊंचाई 10 मिलीमीटर कम है।
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इसकी लंबाई और व्हीलबेस क्रमश: 95 मिलीमीटर और 90 मिलीमीटर ज्यादा बड़ा है, जिसका मतलब है कि किआ एसयूवी कार के केबिन में आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए।
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हाइराइडर की तुलना में सेल्टोस का दूसरा फायदा ये है कि इसमें 74 लीटर का अतिरिक्त बूट स्पेस दिया गया है, जो आपके विकंड का सामान ले जाते समय काफी काम आ सकता है।
कलर ऑप्शन
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2026 किआ सेल्टोस
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टोयोटा हाइराइडर
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मॉर्निंग हैज
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स्पीडी ब्लू*
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मैग्मा रेड*
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स्पोर्टीन रेड*
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ग्लेशियर व्हाइट पर्ल*
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कैफे व्हाइट*
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फ्रॉस्ट ब्लू
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कैप ब्लैक
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प्यूटर ऑलिव
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मिडनाइट ब्लैक
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आईवरी सिल्वर ग्लॉस
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एंटीसिंग सिल्वर*
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ग्रेविटी ग्रे
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गेमिंग ग्रे
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इंपेरियल ब्लू
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—
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अरोरा ब्लैक पर्ल
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—
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एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट
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*ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन के साथ ब्लैक रूफ का विकल्प भी दिया गया है
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2026 किआ सेल्टोस कुल 10 एक्सटीरियर कलर में आती है, ऐसे में इसमें आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर की तुलना में तीन ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं।
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किआ ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट शेड भी दिया है, जो केवल एक्स-लाइन वेरिएंट के साथ मिलता है।
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हालांकि टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर में कम मोनोटोन कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसमें तीन ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि नई सेल्टोस में केवल दो ड्यूल-टोन कलर दिए गए हैं।
फीचर
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फीचर
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2026 किआ सेल्टोस
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टोयोटा हाइराइडर
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ऑल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें
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एलईडी डीआरएल
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आगे एलईडी फॉग लैंप्स
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अलॉय व्हील
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18-इंच ड्यूल-टोन
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17-इंच मशीन फिनिश
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ओआरवीएम माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर
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फ्लश फिटिंग डोर हैंडल
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❌
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रूफ रेल्स
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ब्रेक कैलिपर्स
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✅ (जीटी लाइन में नियॉन फिनिश)
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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पीछे स्पॉइलर
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ड्यूल-टोन केबिन
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स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट
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कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट
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टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
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एम्बिएंट लाइटिंग
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✅ (64 कलर)
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पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅ (क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5-इंच डिस्प्ले के साथ ड्यूल-जोन)
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पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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✅ (ड्राइवर सीट के लिए 10 लंबर सपवोर्ट और मेमोरी फंक्शन)
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✅(8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट)
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आगे वेंटिलेटेड सीटें
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सभी पावर विंडो
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पेडल शिफ्टर
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पीएम 2.5 एयर फिल्टर
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क्रूज कंट्रोल
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पैनोरमिक सनरूफ
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पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप
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इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम
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ऑटो रिवर्स ओआरवीएम
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वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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हेड्स-अप डिस्प्ले
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❌
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डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
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✅ (12.3-इंच)
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✅ (7-इंच)
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टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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✅ (12.3-इंच)
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✅ (9-इंच)
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वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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साउंड सिस्टम
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8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम
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6-स्पीकर साउंड सिस्टम
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6 एयरबैग (स्टैंडर्ड)
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
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पार्किंग सेंसर
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आगे, साइड और पीछे
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पीछे
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360-डिग्री कैमरा
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ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
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हिल होल्ड असिस्ट
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हिल डिसेंट कंट्रोल
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आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट
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रेन-सेंसिंग वाइपर
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सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक
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पीछे वाइपर के साथ वाशर
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पीछे डिफॉगर
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लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्स्टेंस सिस्टम)
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दोनों ही गाड़ियों में बेसिक चीजों से कहीं ज्यादा दिया गया है। हालांकि इस मामले में किआ कार थोड़ी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यह दोनों में से नई कार है।
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दोनों एसयूवी कार के कॉमन फीचर की बात करें तो इनमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, रूफ रेल्स, एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, छह एयरबैग, और 360 डिग्री कैमरा दिए गए हैं।
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इसके अलावा, सेल्टोस में कुछ खास फीचर भी हैं, जिनमें बड़ा ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, केबिन में बड़ी डिस्प्ले, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप, साइड पार्किंग सेंसर, ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, और लेवल-2 एडीएएस शामिल हैं।
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हाइराइडर के एक्सक्लूसिव फीचर में एक हेड्स-अप डिस्प्ले और एक पीएम 2.5 एयर फिल्टर शामिल है।
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अच्छी बात ये है कि दोनों गाड़ी में लगभग एक जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर हैं, जिनमें छह एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, ईएससी, और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल हैं।
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हम टोयोटा हाइराइडर और मारुति ग्रैंड विटारा की तुलना में नई किआ सेल्टोस के सात फीचर एडवांटेज के बारे में पहले ही बता चुके हैं।
इंजन
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2026 किआ सेल्टोस
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टोयोटा हाइराइडर
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इंजन
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.5-lलीटर डीजल
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
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पावर
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115 पीएस
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160 पीएस
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116 पीएस
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103 पीएस
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116 पीएस (संयुक्त)
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88 पीएस
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टॉर्क
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144 एनएम
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253 एनएम
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250 एनएम
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139 एनएम
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141 एनएम
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121.5 एनएम
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गियरबॉक्स*
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6-स्पीड एमटी, सीवीटी
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6-स्पीड आईएमटी, 7-स्पीड डीसीटी
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6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
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5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
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ई-सीवीटी
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5-स्पीड एमटी
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ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी)
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
*सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएल ट्रांसमिशन, आईएमटी - इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (बिना क्लच पैडल के मैनुअल), डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ई-सीवीटी - इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीवीटी
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दोनों कार में कई इंजन और गियरबॉक्स विकल्प दिए गए हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर हैं।
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सेल्टोस में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि टोयोटा कार में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड का विकल्प भी मिलता है।
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टोयोटा ने हाइराइडर में सीएनजी किट का विकल्प भी दिया है, जिससे इसमें इंजन और गियरबॉक्स की संख्या बढ़ जाती है।
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ग्राहकों को ज्यादा विकल्प देने के लिए, टोयोटा ने हाइराइडर में ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप भी दिया है, हालांकि यह केवल नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ मिलता है।
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हालांकि, अगर आप दोनों एसयूवी के पावर आउटपुट पर नजर डालेंगे तो किआ सेल्टोस बड़े अंतर से जीतती है।
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हालांकि, जब आप पावर और टॉर्क आउटपुट से आगे बढ़कर देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड ज्यादा सही विकल्प साबित होता है, क्योंकि इसमें सिटी और हाईवे दोनों जगह शानदार परफॉर्मेंस मिलती है। यह ऑन रोड 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा माइलेज देती है। यहां तक कि किआ सेल्टोस डीजल भी इतना ज्यादा माइलेज नहीं देती है।
कारदेखो का क्या है कहना
जब 2026 किआ सेल्टोस और टोयोटा हाइराइडर में से किसी एक को लेने की बात आती है, तो जवाब बहुत ही आसान है। नई सेल्टोस को बड़े साइज, ज्यादा फीचर, बेहतर सेफ्टी टेक्नोलॉजी और ज्यादा पावरट्रेन ऑप्शन के लिए चुन सकते हैं। बड़े साइज, केबिन में ज्यादा टेक्नोलॉजी, ढेर सारे इंजन ऑप्शन (डीजल यूनिट सहित) के चलते, किआ सेल्टोस ही आपकी पसंद होनी चाहिए।
हालांकि, अगर आप उन लोगों में से हैं जो आसान मेंटेनेंस और कम सर्विस कॉस्ट, अच्छे फीचर और ज्यादा पारंपरिक लुक पसंद करते हैं और वह भी बिना जेब पर भार डाले, तो टोयोटा हाइराइडर ज्यादा बेहतर विकल्प है। डीजल इंजन की लंबी उम्र को लेकर सता रही चिंता को देखते हुए, टोयोटा एसयूवी कार का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप लंबे समय तक आपका साथ निभा सकता है।
इस सेगमेंट में कुछ और कार में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के विकल्प दिए गए हैं, जिन पर आप विचार कर सकते हैं:
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मारुति विक्टोरिस: इसमें ग्रैंड विटारा वाले ही पावरट्रेन दिए गए हैं, लेकिन ज्यादा मॉडर्न स्टाइल और फीचर दिए गए हैं, जिनमें एडीएएस भी शामिल है। यहां मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस का कंपेरिजन देखें।
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मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा: असल में यह हाइराइडर ही है, लेकिन इसमें ‘मारुति सुजुकी’ लोगो के बजाय टोयोट लोगो दिया गया है। हमने सेल्टोस और मारुति एसयूवी के स्पेसिफिकेशन का कंपेरिजन किया है, जिससे आपको अपने लिए सही कार चुनने में मदद मिलेगी।
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टाटा सिएरा: साइज को छोड़कर, सिएरा ने केबिन स्पेस, फीचर, सेफ्टी फीचर और पावरट्रेन ऑप्शन के मामले में एक बेंचमार्क सेट किया है। यहां सिएरा और किआ सेल्टोस का कंपेरिजन देखें।
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रेनो डस्टर: डस्टर फिर से आ गई है और इसमें सेगमेंट बेस्ट राइड और हैंडलिंग मिलती है। इसमें चार लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त स्पेस है, और फीचर, टेक्नोलॉजी व सेफ्टी पैकेज सेगमेंट की बेस्ट गाड़ियों के बराबर है।
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फोक्सवैगन टाइगन: फोक्सवैगन टाइगन ड्राइवर फोकस कार है, जो परिवार के लिए भी सभी जरूरतों को पूरा करती है। इसमें जर्मन बिल्ड क्वालिटी और रोड मैनर्स हैं, जिन्हें भारतीय सड़कों के हिसाब से ट्यून किया गया है। हालांकि, इससे यह उम्मीद न करें कि यह अपने फीचर और सुविधाओं के मामले में आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी।
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स्कोडा कुशाक: कुशाक भी उन लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प है जो खुद कार चलाने के शौकीन हैं और अब पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। इसमें शानदार टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन, संतुलित राइड और हैंडलिंग, और दूसरी पंक्ति में सेंगमेंट-फर्स्ट फीचर हैं, जो लग्जरी कार से लिए गए हैं।
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होंडा एलिवेट: यह सेगमेंट में एक सुरक्षित और समझदारी वाला विकल्प है, जो ब्रोशर देखते ही आपका ध्यान खींच लेती है। फीचर और टेक्नोलॉजी के मामले में यह भले ही ज्यादा एडवांस्ड कार न लगे, लेकिन यह एक परिवार की सभी बेसिक जरूरतों को पूरा करती है, जिन्हें मुकाबले में मौजूद कुछ कारों में नजर अंदाज किया गया है।
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टाटा कर्व: कर्व की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है, और अगर आप ऊंची व भारी भरकम एसयूवी की भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो कर्व का एसयूवी-कूपे स्टाइल आपके लिए सही रहेगा। इसमें बेहतरीन सुविधाओं के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।