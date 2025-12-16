नई किआ सेल्टोस 2026 vs हुंडई क्रेटा: कौनसी एसयूवी कार है ज्यादा बेहतर? जानिए यहां

2026 किआ सेल्टोस हुंडई क्रेटा

एक्सटीरियर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

एलईडी डीआरएल

आगे एलईडी फॉग लैंप

18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

ब्लैक रूफ रेल्स

मोटराइज्ड फ्लश-टाइप डोर हैंडल

शार्क-फिन एंटीना

पीछे स्पॉइलर

नियॉन ब्रेक कैलिपर्स (जीटीएक्स वेरिएंट) क्वाड-बीम एलईडी हेडलाइट्स

कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

एलईडी पोजिशनिंग लैंप

कनेक्टेड एलईडी डीआरएल

एलईडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स

18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स

आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

रूफ रेल्स

बॉडी कलर डोर हैंडल

बॉडी कलर ओआरवीएम

शार्क-फिन एंटीना

लाल ब्रेक कैलिपर्स (सिर्फ नाइट एडिशन में)

पीछे स्पॉइलर

केबिन कई ऑप्शन में डुअल टोन केबिन थीम

लेदरेट अपहोल्स्ट्री

लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

पैसेंजर वैनिटी मिरर

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

फ्रंट सीट बैक पॉकेट

कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ग्रे डुअल-टोन केबिन थीम

लेदरेट अपहोल्स्ट्री

लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

एम्बिएंट लाइटिंग

पैसेंजर वैनिटी मिरर

इल्यूमिनेटेड ग्लवबॉक्स

सनग्लास होल्डर

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

फ्रंट सीट बैक पॉकेट

कपहोल्डर्स के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

कंफर्ट 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

हेड-अप डिस्प्ले

पीछे वेंट के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी

आगे वेंटिलेटेड सीटें

मेमोरी फंक्शन के साथ 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

को-ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट

पीछे 2-स्टेप रिक्लाइनिंग सीट

पिछली विंडो के लिए सनशेड

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

बूट लैंप

इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

मल्टी-ड्राइव और टेरेन मोड

पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पीछे वेंट के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी

आगे वेंटिलेटेड सीटें

मेमोरी फंक्शन के साथ 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

बॉस मोड के साथ 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट

पीछे 2-स्टेप रिक्लाइनिंग सीट

पीछे विंडो सनशेड

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

पडल लैंप

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

बूट लैंप

इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट

टेरेन मोड - सेंड, स्नो, मड

पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट

इंफोटेनमेंट 12.3-इंच टचस्क्रीन

8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स

वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

ओटीए अपडेट्स

वॉयस असिस्टेंट 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स

एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

ओटीए अपडेट

वॉयस असिस्टेंट