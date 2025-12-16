सभी
    नई किआ सेल्टोस 2026 vs हुंडई क्रेटा: कौनसी एसयूवी कार है ज्यादा बेहतर? जानिए यहां

    प्रकाशित: दिसंबर 16, 2025 06:41 pm । सोनू

    0K View
    क्या नई सेल्टोस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार हुंडई क्रेटा को पीछे छोड़ पाएगी? जानेंगे आगे

    Sierra vs Creta

    कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट एक बार फिर गर्मा गया है। किआ मोटर्स ने नई जनरेशन 2026 सेल्टोस से पर्दा उठा दिया है, जो पहले से ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा बड़ी है। वहीं हुंडई क्रेटा अभी भी सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय और बेहतरीन विकल्प में से एक है। कागजों में दोनों एसयूवी कार में कई इंजन विकल्प, ढेर सारे फीचर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। नई किआ सेल्टोस 2026 मॉडल और हुंडई क्रेटा में से कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है? जानेंगे आगे

    प्राइस

    मॉडल

    2026 किआ सेल्टोस

    हुंडई क्रेटा

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    11.20 लाख रुपये से शुरू (संभावित)

    10.73 लाख रुपये से 20.20 लाख रुपये 

    साइज

    पैरामीटर

    2026 किआ सेल्टोस

    हुंडई क्रेटा

    अंतर

    लंबाई

    4460 मिलीमीटर

    4330 मिलीमीटर

    +130 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1830 मिलीमीटर

    1790 मिलीमीटर

    +40 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1635 मिलीमीटर 

    1635 मिलीमीटर (अंतर नहीं)

    अंतर नहीं

    व्हीलबेस

    2690 मिलीमीटर 

    2610 मिलीमीटर

    +80 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    447 लीटर

    433 लीटर

    +14 मिलीमीटर

    • लंबी बॉडी और बड़े व्हीलबेस के साथ सेल्टोस इस सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी कार में से एक है।

    • इससे पीछे की सीट पर ज्यादा आराम और बेहतर रोड प्रजेंस मिलेगी।

    • क्रेटा भी ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन नंबर साफ तौर पर सेल्टोस के पक्ष में है, जिसकी लंबाई ज्यादा है, व्हीलबेस लंबा है, और बूट स्पेस बड़ा है।

    Kia Seltos 2026 Side

    इंजन

     

    2026 किआ सेल्टोस

    हुंडई क्रेटा

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ सीवीटी

    6-sस्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/ सीवीटी

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    115 पीएस

    160 Pपीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    • इंजन ऑप्शन के मामले में 2026 सेल्टोस और क्रेटा एक जैसी है।

    • इनके पेट्रोल और डीजल इंजन के परफॉर्मेंस के आंकड़े एक समान हैं।

    • इंजन के मामले में चुनाव इनके ड्राइविंग अनुभव पर निर्भर करेगा न कि पावर आउटपुट के आंकड़ों के आधार पर।

    • हालांकि 2026 सेल्टोस में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक अतिरिक्त क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलेगा, जो क्रेटा कार में नहीं दिया गया है। लेकिन स्पोर्टी क्रेटा एन लाइन को टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ प्रोपर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है।

    फीचर

     

    2026 किआ सेल्टोस

    हुंडई क्रेटा

    एक्सटीरियर

    • एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

    • एलईडी डीआरएल

    • आगे एलईडी फॉग लैंप

    • 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

    • आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

    • ब्लैक रूफ रेल्स

    • मोटराइज्ड फ्लश-टाइप डोर हैंडल

    • शार्क-फिन एंटीना

    • पीछे स्पॉइलर

    • नियॉन ब्रेक कैलिपर्स (जीटीएक्स वेरिएंट)

    • क्वाड-बीम एलईडी हेडलाइट्स

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

    • एलईडी पोजिशनिंग लैंप

    • कनेक्टेड एलईडी डीआरएल

    • एलईडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स

    • 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स

    • आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

    • रूफ रेल्स

    • बॉडी कलर डोर हैंडल

    • बॉडी कलर ओआरवीएम

    • शार्क-फिन एंटीना

    • लाल ब्रेक कैलिपर्स (सिर्फ नाइट एडिशन में)

    • पीछे स्पॉइलर

    केबिन

    • कई ऑप्शन में डुअल टोन केबिन थीम

    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    • पैसेंजर वैनिटी मिरर

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    • ग्रे डुअल-टोन केबिन थीम

    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • एम्बिएंट लाइटिंग

    • पैसेंजर वैनिटी मिरर

    • इल्यूमिनेटेड ग्लवबॉक्स

    • सनग्लास होल्डर

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • कपहोल्डर्स के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    कंफर्ट

    • 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • हेड-अप डिस्प्ले

    • पीछे वेंट के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • मेमोरी फंक्शन के साथ 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

    • को-ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट

    • पीछे 2-स्टेप रिक्लाइनिंग सीट

    • पिछली विंडो के लिए सनशेड

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • बूट लैंप

    • इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

    • मल्टी-ड्राइव और टेरेन मोड

    • पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

    • टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील

    • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • पीछे वेंट के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • मेमोरी फंक्शन के साथ 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

    • बॉस मोड के साथ 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट

    • पीछे 2-स्टेप रिक्लाइनिंग सीट

    • पीछे विंडो सनशेड

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • बूट लैंप

    • इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

    • ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट

    • टेरेन मोड - सेंड, स्नो, मड

    • पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

    • टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट

    इंफोटेनमेंट

    • 12.3-इंच टचस्क्रीन

    • 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स

    • वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • ओटीए अपडेट्स

    • वॉयस असिस्टेंट

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स

    • एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • ओटीए अपडेट

    • वॉयस असिस्टेंट

    सेफ्टी

    • छह एयरबैग

    • लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-स्टार्ट असिस्ट

    • सभी पहियों में डिस्क ब्रेक

    • आगे, साइड और पीछे पार्किंग सेंसर

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • पीछे वाइपर और वॉशर

    • पीछे डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • छह एयरबैग (स्टैंडर्ड)

    • लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    • पीछे वाइपर और वॉशर

    • पीछे डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • पीछे डिस्क ब्रेक

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • 2026 किआ सेल्टोस और हुंडई क्रेटा दोनों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कंफर्ट फीचर दिए गए हैं, जिससे कागज पर ये दोनों काफी हद तक एक जैसी लगती हैं।

    • सेल्टोस में बड़ा टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ-साथ एक हेड-अप डिस्प्ले भी है, जो इसे खास बनाते हैं।

    • सेल्टोस में मेमोरी फंक्शन के साथ 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट दी गई है, वहीं क्रेटा की ड्राइवर सीट 8 तरह से पावर एडजस्ट होती है। दोनों मॉडल में बोस साउंड सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर कॉमन हैं।

    Kia Seltos 2026 Interior

    कारदेखो का क्या है कहना

    Kia Seltos 2026 X-Line

    जहां क्रेटा लंबे समय से हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है, वहीं नई जनरेशन 2026 सेल्टोस किआ मोटर्स के लिए एक नया कदम है। दोनों में एक समान इंजन और टेक्नोलॉजी है और दोनों एक जैसे फॉर्मूला को फॉलो करती है।

    2026 सेल्टोस पूरी तरह से नया जनरेशन मॉडल होने के कारण साइज में बड़ी है और इसमें अंदर व बाहर पूरी तरह से नया डिजाइन है, जो अधिकतर लोगों को पसंद आएगा। हालांकि इसकी कीमत की घोषणा होनी अभी बाकी है।

    वहीं क्रेटा में भी इसी तरह का एक अच्छा पैकेज मिलता है और कीमत के मामले में ये सेल्टोस से सस्ती कार हो सकती है। कागजों में सेल्टोस और क्रेटा दोनों ऑल-राउंड पैकेज है और इनमें से किसी को भी चुनने से आपको निराशा नहीं होगी। हमें नीचे कमेंट में बताएं आप इनमें से कौनसी एसयूवी कार घर लाने की सोच रहे हैं। आप यहां नई सेल्टोस और सिएरा के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं।

