नई किआ सेल्टोस 2026 vs हुंडई क्रेटा: कौनसी एसयूवी कार है ज्यादा बेहतर? जानिए यहां
प्रकाशित: दिसंबर 16, 2025 06:41 pm । सोनू
क्या नई सेल्टोस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार हुंडई क्रेटा को पीछे छोड़ पाएगी? जानेंगे आगे
कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट एक बार फिर गर्मा गया है। किआ मोटर्स ने नई जनरेशन 2026 सेल्टोस से पर्दा उठा दिया है, जो पहले से ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा बड़ी है। वहीं हुंडई क्रेटा अभी भी सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय और बेहतरीन विकल्प में से एक है। कागजों में दोनों एसयूवी कार में कई इंजन विकल्प, ढेर सारे फीचर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। नई किआ सेल्टोस 2026 मॉडल और हुंडई क्रेटा में से कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है? जानेंगे आगे
प्राइस
|
मॉडल
|
2026 किआ सेल्टोस
|
हुंडई क्रेटा
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
11.20 लाख रुपये से शुरू (संभावित)
|
10.73 लाख रुपये से 20.20 लाख रुपये
-
किआ मोटर्स 2026 सेल्टोस की कीमत का खुलासा 02 जनवरी 2026 को करेगी, जबकि इसकी बुकिंग 25,000 रुपये टोकन राशि के साथ शुरू हो चुकी है।
-
संभावित कीमत के आधार पर हुंडई क्रेटा की प्राइस किआ सेल्टोस से कम होने की संभावना है।
-
जीएसटी कटौती के बाद सभी हुंडई क्रेटा वेरिएंट की कीमत पर नजर डालिए।
साइज
|
पैरामीटर
|
2026 किआ सेल्टोस
|
हुंडई क्रेटा
|
अंतर
|
लंबाई
|
4460 मिलीमीटर
|
4330 मिलीमीटर
|
+130 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1830 मिलीमीटर
|
1790 मिलीमीटर
|
+40 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1635 मिलीमीटर
|
1635 मिलीमीटर (अंतर नहीं)
|
अंतर नहीं
|
व्हीलबेस
|
2690 मिलीमीटर
|
2610 मिलीमीटर
|
+80 मिलीमीटर
|
बूट स्पेस
|
447 लीटर
|
433 लीटर
|
+14 मिलीमीटर
-
लंबी बॉडी और बड़े व्हीलबेस के साथ सेल्टोस इस सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी कार में से एक है।
-
इससे पीछे की सीट पर ज्यादा आराम और बेहतर रोड प्रजेंस मिलेगी।
-
क्रेटा भी ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन नंबर साफ तौर पर सेल्टोस के पक्ष में है, जिसकी लंबाई ज्यादा है, व्हीलबेस लंबा है, और बूट स्पेस बड़ा है।
इंजन
|
2026 किआ सेल्टोस
|
हुंडई क्रेटा
|
इंजन
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी/ सीवीटी
|
6-sस्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड एमटी/ सीवीटी
|
7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी
|
पावर
|
115 पीएस
|
160 पीएस
|
116 पीएस
|
115 पीएस
|
160 Pपीएस
|
116 पीएस
|
टॉर्क
|
144 एनएम
|
253 एनएम
|
250 एनएम
|
144 एनएम
|
253 एनएम
|
250 एनएम
-
इंजन ऑप्शन के मामले में 2026 सेल्टोस और क्रेटा एक जैसी है।
-
इनके पेट्रोल और डीजल इंजन के परफॉर्मेंस के आंकड़े एक समान हैं।
-
इंजन के मामले में चुनाव इनके ड्राइविंग अनुभव पर निर्भर करेगा न कि पावर आउटपुट के आंकड़ों के आधार पर।
-
हालांकि 2026 सेल्टोस में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक अतिरिक्त क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलेगा, जो क्रेटा कार में नहीं दिया गया है। लेकिन स्पोर्टी क्रेटा एन लाइन को टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ प्रोपर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है।
फीचर
|
2026 किआ सेल्टोस
|
हुंडई क्रेटा
|
एक्सटीरियर
|
|
|
केबिन
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
-
2026 किआ सेल्टोस और हुंडई क्रेटा दोनों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कंफर्ट फीचर दिए गए हैं, जिससे कागज पर ये दोनों काफी हद तक एक जैसी लगती हैं।
-
सेल्टोस में बड़ा टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ-साथ एक हेड-अप डिस्प्ले भी है, जो इसे खास बनाते हैं।
-
सेल्टोस में मेमोरी फंक्शन के साथ 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट दी गई है, वहीं क्रेटा की ड्राइवर सीट 8 तरह से पावर एडजस्ट होती है। दोनों मॉडल में बोस साउंड सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर कॉमन हैं।
कारदेखो का क्या है कहना
जहां क्रेटा लंबे समय से हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है, वहीं नई जनरेशन 2026 सेल्टोस किआ मोटर्स के लिए एक नया कदम है। दोनों में एक समान इंजन और टेक्नोलॉजी है और दोनों एक जैसे फॉर्मूला को फॉलो करती है।
2026 सेल्टोस पूरी तरह से नया जनरेशन मॉडल होने के कारण साइज में बड़ी है और इसमें अंदर व बाहर पूरी तरह से नया डिजाइन है, जो अधिकतर लोगों को पसंद आएगा। हालांकि इसकी कीमत की घोषणा होनी अभी बाकी है।
वहीं क्रेटा में भी इसी तरह का एक अच्छा पैकेज मिलता है और कीमत के मामले में ये सेल्टोस से सस्ती कार हो सकती है। कागजों में सेल्टोस और क्रेटा दोनों ऑल-राउंड पैकेज है और इनमें से किसी को भी चुनने से आपको निराशा नहीं होगी। हमें नीचे कमेंट में बताएं आप इनमें से कौनसी एसयूवी कार घर लाने की सोच रहे हैं। आप यहां नई सेल्टोस और सिएरा के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं।