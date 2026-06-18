किआ सेल्टोस vs टाटा कर्व स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन : कौनसी एसयूवी कार को लेना होगा बेहतर?

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प्रकाशित: जून 18, 2026 03:07 pm । स्तुति

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किआ सेल्टोस को इस साल के शुरुआत में नया जनरेशन अपडेट मिला है। अपनी लंबी फीचर लिस्ट, कई सारे इंजन ऑप्शन और बोल्ड डिजाइन की वजह से यह कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में और भी मजबूत दावेदार बन गई है।

इसका मुकाबला टाटा कर्व से है, जो इसी तरह के पैकेज के साथ आती है। सेगमेंट की दूसरी एसयूवी कारों के मुकाबले इसमें यूनीक कूपे एसयूवी डिजाइन मिलती है और इसमें आकर्षक कीमत पर फीचर लोडेड केबिन और कई तरह के इंजन ऑप्शन भी दिए गए हैं। इनमें से कौनसी कार को खरीदना होगा बेहतर, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

कीमत

मॉडल किआ सेल्टोस टाटा कर्व कीमत (एक्स-शोरूम) 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये 9.7 लाख रुपये से 19.10 लाख रुपये

सेल्टोस की शुरूआती कीमत 10.99 लाख रुपये है, जो कि टाटा कर्व से 1.3 लाख रुपये ज्यादा है।

हालांकि, इन दोनों कारों के टॉप वेरिएंट के बीच अंतर 70,000 रुपये का है। यहां भी टाटा कर्व का टॉप मॉडल सेल्टोस से ज्यादा सस्ता है।

अब इनके साइज पर डालते हैं एक नजर :-

डाइमेंशन

पैरामीटर किआ सेल्टोस टाटा कर्व अंतर लंबाई 4460 मिलीमीटर 4308 मिलीमीटर +152 मिलीमीटर चौड़ाई 1830 मिलीमीटर 1810 मिलीमीटर +20 मिलीमीटर ऊंचाई 1635 मिलीमीटर 1630 मिलीमीटर +5 मिलीमीटर व्हीलबेस 2690 मिलीमीटर 2560 मिलीमीटर +130 मिलीमीटर बूट स्पेस 447 लीटर 500 लीटर -53 लीटर

साइज के मामले में सेल्टोस टाटा कर्व कार को पीछे छोड़ देती है।

सेल्टोस की लंबाई और चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन दोनों कारों की ऊंचाई के बीच अंतर मामूली है।

सेल्टोस के व्हीलबेस का साइज ज्यादा है, जिससे इसमें पीछे वाली सीट पर बेहतर लेगरूम मिलता है।

सेल्टोस (447 लीटर) की तुलना में टाटा कर्व कार में 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो रोड ट्रिप्स में काफी काम का साबित होता है।

अब इन दोनों के कलर ऑप्शन पर डालते हैं एक नजर :-

कलर ऑप्शन

किआ सेल्टोस टाटा कर्व मॉर्निंग हेज कार्बन ब्लैक मैग्मा रेड* ओपेरा ब्लू फ्रॉस्ट ब्लू फ्लेम रेड* प्यूटर ऑलिव प्रीस्टाइन व्हाइट* आइवरी सिल्वर ग्लॉस नाइट्रो क्रिमसन * इम्पीरियल ब्लू प्योर ग्रे * ऑरोरा ब्लैक पर्ल गोल्ड एसेंस * ग्रेविटी ग्रे - ग्लेशियर व्हाइट पर्ल * - एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट -

*चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध

टाटा कर्व के मुकाबले किआ सेल्टोस में ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं।

किआ सेल्टोस की तुलना में टाटा कर्व गाड़ी में ज्यादा डुअल-टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार में अतिरिक्त कलर ऑप्शन के तौर पर मैट ग्रेफाइट दिया गया है, जो कि केवल इसके टॉप एक्स-लाइन वेरिएंट में मिलता है।

अब इन दोनों कारों में दिए गए इंजन ऑप्शन की बात करते हैं :-

इंजन ऑप्शन

पैरामीटर किआ सेल्टोस टाटा कर्व इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.2-लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस 120 पीएस 125 पीएस 118 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम 170 एनएम 225 एनएम 260 एनएम

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, आईएमटी- क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक, डीसीटी- डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

किआ सेल्टोस में तीन इंजन ऑप्शन: 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल दिए गए हैं।

परफॉरमेंस के मामले में सेल्टोस का टर्बो पेट्रोल इंजन टाटा कर्व के 1.2-लीटर टी-जीडीआई इंजन को पीछे छोड़ देता है, और यह कार चलाने के शौकीन लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा।

इन दोनों एसयूवी कार में इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। सेल्टोस के टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है।

एक एरिया जहां टाटा कर्व ज्यादा बेहतर साबित होती है वह है इसका डीजल इंजन, जो सेल्टोस से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है।

कीमत के हिसाब से कौनसी कार में ज्यादा फीचर मिलते हैं, आइए जानते हैं आगे :-

फीचर और सेफ्टी

फीचर किआ सेल्टोस टाटा कर्व ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ इल्युमिनेटेड लोगो ❌ ❌ व्हील्स 18-इंच अलॉय 18-इंच अलॉय रूफ रेल्स ✅ ❌ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 12.3-इंच टचस्क्रीन 12.3-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच डिजिटल 10.25-इंच डिजिटल वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम पावर्ड टेलगेट ❌ ✅ ऑटो डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ वेंटिलेटेड सीटें ✅(केवल आगे) ✅(आगे और पीछे) पावर्ड सीटें ✅(10-वे ड्राइवर) ✅(8-वे ड्राइवर और 4-वे को-ड्राइवर) सनरूफ पैनोरमिक पैनोरमिक फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर्स ✅ ✅ ड्राइव मोड ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ❌ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर ✅ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅(लेवल-2) ✅(लेवल-2)

कंफर्ट और सेफ्टी के मामले में सेल्टोस और कर्व दोनों फीचर लोडेड कारें हैं।

सेल्टोस का केबिन थ्री-स्क्रीन सेटअप के साथ ज्यादा प्रीमियम लगता है, हालांकि सॉफ्ट-टच मटीरियल और अलग-अलग टेक्सचर के साथ कर्व भी इससे ज्यादा पीछे नहीं रहती।

टाटा कर्व के मुकाबले सेल्टोस में बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्राइवर सीट के लिए ज़्यादा एडजस्टमेंट और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

वहीं, कर्व एसयूवी कार में पावर्ड टेलगेट, रियर सीट वेंटिलेशन और पावर्ड को-ड्राइवर सीट दी गई है, जिसकी सेल्टोस में कमी है।

सुरक्षा के लिए दोनों कार में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ईएससी, और टीपीएमएस (टायर मॉनिटरिंग सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं।

क्रैश सेफ्टी स्कोर : सेल्टोस और कर्व दोनों कार को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

आप यह ऑप्शन भी चुन सकते हैं

यदि आप कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की किसी कार को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आप सेल्टोस के अलावा यह ऑप्शन भी देख सकते हैं :-