    हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 प्लस वेरिएंट भारत में हुआ लॉन्च, कीमत 10 लाख रुपये

    प्रकाशित: जनवरी 02, 2026 02:36 pm । स्तुति

    93 Views
    नए वेरिएंट के अलावा वेन्यू एचएक्स 4 वेरिएंट को ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ अपडेट किया गया है 

    हुंडई वेन्यू सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की सबसे नई कार है। अब कंपनी ने वेन्यू लाइनअप में एक नया एचएक्स 5 प्लस वेरिएंट शामिल किया है, जिसे एचएक्स 5 वेरिएंट के ऊपर पोजिशन किया गया है। इस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, यह जानने से पहले इसकी कीमत पर डालते हैं एक नजर :-

    वेरिएंट 

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    एचएक्स 5 पेट्रोल एमटी

    9.15 लाख रुपये 

    एचएक्स 5 प्लस पेट्रोल एमटी (नया) 

    10 लाख रुपये 

    एचएक्स 6 पेट्रोल एमटी

    10.43 लाख रुपये 

    एचएक्स 5 प्लस वेरिएंट की कीमत एचएक्स 5 वेरिएंट से 85,000 रुपये ज्यादा है और एचएक्स 6 वेरिएंट से 43,000 रुपये कम है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नए एचएक्स 5 प्लस वेरिएंट में एचएक्स 6 वेरिएंट वाले कई फीचर दिए गए हैं, जो इसे एक सस्ती चॉइस बनाते हैं। यहां देखें सभी नए अपडेट : 

    क्या हैं नए अपडेट? 

    हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 प्लस वेरिएंट के एक्सटीरियर में रूफ रेल्स, रियर वाइपर और वॉशर और क्वाड बीम एलईडी हेडलाइट दी गई है। केबिन के अंदर इसमें एचएक्स 6 वेरिएंट वाले फीचर जैसे रियर विंडो सनशेड, वायरलेस फोन चार्जर, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और ऑटो अप/डाउन के साथ ड्राइवर पावर विंडो दिए गए हैं। यह सभी फीचर एचएक्स 5 वेरिएंट में नहीं मिलते है।

    एचएक्स 5 प्लस वेरिएंट में ग्रे कलर केबिन थीम और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है, साथ ही इसमें एचएक्स 5 वेरिएंट वाले सभी मौजूदा फीचर जैसे 10.25-इंच इंफोटेनमेंट, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, सिंगल-पेन सनरूफ और मैनुअल एसी दिए गए हैं। 

    नोट : 

    • हुंडई वेन्यू कार 9 वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 5 प्लस, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी,  एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आती है। 

    • इस नए वेरिएंट में टॉप वेरिएंट वाले कई फीचर की कमी है जैसे 12.3-इंच डुअल डिस्प्ले, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, रिक्लाइनिंग रियर सीट और ऑटो एसी। 

    • इसमें केवल मोनोटोन कलर ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यहां देखें वेन्यू के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    सेफ्टी के मामले में एचएक्स 5 वेरिएंट में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर मिलने जारी हैं। 

    इस एसयूवी कार में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, और फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर केवल टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। यहां देखें वेन्यू के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।  

    इंजन ऑप्शन 

    हुंडई वेन्यू में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस 

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    डीसीटी  - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    एटी  -टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    एचएक्स 5 वेरिएंट के मुकाबले एचएक्स 5 प्लस वेरिएंट में केवल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जबकि एचएक्स 5 वेरिएंट में सभी तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 

    मुकाबला 

    हुंडई वेन्यू एसयूवी कार का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, रेनो काइगर, किआ सिरोस, निसान मैग्नाइट जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है। यह गाड़ी टोयोटा टाइजर और मारुति फ्रॉन्क्स क्रॉसओवर को भी कड़ी टक्कर देती है।  

    यदि आप हुंडई वेन्यू को खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहां इससे जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

    हुंडई वेन्यू पर अपना कमेंट लिखें

